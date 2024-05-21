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Португальцы пытаются продать метеорит, упавший с неба

Португальцы пытаются продать метеорит, упавший с неба

Автор:
21 мая 2024 17:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   интересное   космос   метеор   метеорит   небесное явление   фото   
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Португальцы успели снять на видео момент сгорания метеорита в атмосфере.

20 мая жители Португалии и Испании стали очевидцами очень яркой вспышки. В небе пронёсся метеор, оставив за собой яркий хвост, а при входе в атмосферу небо как будто загорелось синим.

Уникальное световое шоу привело многих в восторг.

В местных СМИ сообщили, что это метеорит, который мог упасть недалеко от города Пиньейру. Правда, сам метеорит пока не нашли.

Учёные института астрофизики Андалусии сообщили, что метеор врезался в атмосферу земли на скорости около 161 000 километров в час.

По сообщениям учёных, метеор стал заметен ещё в Испании. Он пронёсся над Португалией и завершил свой путь на высоте 54 километра над Атлантическим океаном. Возможно, сейчас метеорит лежит на дне океана или он вовсе сгорел в атмосфере.

При столкновении с воздухом на такой скорости поверхность камня нагрелась и раскалилась. И именно это накаливание проявилось в виде огненного шара, – поделился астрофизик Хосе Мария Мадиедо, объяснив яркую вспышку в небе.

Учёные уверяют, что на Землю падают тысячи метеоритов, просто большинство из них мы не видим. Часть из них падают днём, а часть - совсем небольшие. Многие сгорают в атмосфере, но бывают и такие, которые падают на Землю.

Предприимчивые португальцы уже пытаются продать в сети метеорит. Однако, скорее всего это подделка. Учёные заметили, что метеорит где-то на дне океана. Об этом сообщает издание Publico.

Источник:

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Метки: Видео   интересное   космос   метеор   метеорит   небесное явление   фото   
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3  комментария
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896
Ви Час назад
Красиво. И даже обидно что Челябинский утром упал. Не мог поспешить. Часа эдак на 4. Тоже красивое зрелище было бы. Правда была бы опасность что его вообще бы не заметили.
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2k
MrMopnex Полчаса назад
Первый видос с девчонкой под музыку, как трейлер к фильму про пришельцев, обалденно
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5039 постов (4824 в горячем)
Pika-Pika?
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