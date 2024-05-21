Португальцы пытаются продать метеорит, упавший с неба

Португальцы успели снять на видео момент сгорания метеорита в атмосфере.
20 мая жители Португалии и Испании стали очевидцами очень яркой вспышки. В небе пронёсся метеор, оставив за собой яркий хвост, а при входе в атмосферу небо как будто загорелось синим.
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Уникальное световое шоу привело многих в восторг.
Метеор пронесся в небе над Португалией
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В местных СМИ сообщили, что это метеорит, который мог упасть недалеко от города Пиньейру. Правда, сам метеорит пока не нашли.
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Учёные института астрофизики Андалусии сообщили, что метеор врезался в атмосферу земли на скорости около 161 000 километров в час.
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По сообщениям учёных, метеор стал заметен ещё в Испании. Он пронёсся над Португалией и завершил свой путь на высоте 54 километра над Атлантическим океаном. Возможно, сейчас метеорит лежит на дне океана или он вовсе сгорел в атмосфере.
При столкновении с воздухом на такой скорости поверхность камня нагрелась и раскалилась. И именно это накаливание проявилось в виде огненного шара, – поделился астрофизик Хосе Мария Мадиедо, объяснив яркую вспышку в небе.
Учёные уверяют, что на Землю падают тысячи метеоритов, просто большинство из них мы не видим. Часть из них падают днём, а часть - совсем небольшие. Многие сгорают в атмосфере, но бывают и такие, которые падают на Землю.
Предприимчивые португальцы уже пытаются продать в сети метеорит. Однако, скорее всего это подделка. Учёные заметили, что метеорит где-то на дне океана. Об этом сообщает издание Publico.
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