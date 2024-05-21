Португальцы пытаются продать метеорит, упавший с неба

По сообщениям учёных, метеор стал заметен ещё в Испании. Он пронёсся над Португалией и завершил свой путь на высоте 54 километра над Атлантическим океаном. Возможно, сейчас метеорит лежит на дне океана или он вовсе сгорел в атмосфере.

При столкновении с воздухом на такой скорости поверхность камня нагрелась и раскалилась. И именно это накаливание проявилось в виде огненного шара, – поделился астрофизик Хосе Мария Мадиедо, объяснив яркую вспышку в небе.