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Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас

Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас

Автор:
13 июля 2023 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   до и после   звезды   знаменитости   советские актрисы   шоу бизнес   
1888
14

У них были запоминающиеся роли, благодаря им зрители не могли оторваться от экранов. Со временем их сменило новое поколение актрис, однако мы навсегда запомним их, блистающими в отечественных фильмах. Давайте посмотрим, как изменились со временем актрисы.

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А какие роли актрис из этой подборки запомнились вам больше всего?

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Метки: актеры   актрисы   до и после   звезды   знаменитости   советские актрисы   шоу бизнес   
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11  комментариев
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75k
Viktor 58 минут назад
Тут уж как кому на роду написано, но канешн некоторым не стоило обращаться к пластическому хирургу!

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3k
Pill 3 минуты назад
Варлей и Немоляева
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Lexx 3 минуты назад
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7k
Roman 4 минуты назад
Комментарий к фото
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17k
бат св 6 минут назад
как через 25 лет на сайт"одноклассники"зашел
помнил однокласниц 17 летними
....увидел старушек
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4k
Leonid 6 минут назад
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1k
zu4ara 12 минут назад
Дай им всем Бог здоровья!
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10k
Борис Карабанов 39 минут назад
Неужели люди стареют?
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17k
seller-k Час назад
ТС на заметку

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