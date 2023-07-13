Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас

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У них были запоминающиеся роли, благодаря им зрители не могли оторваться от экранов. Со временем их сменило новое поколение актрис, однако мы навсегда запомним их, блистающими в отечественных фильмах. Давайте посмотрим, как изменились со временем актрисы.
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А какие роли актрис из этой подборки запомнились вам больше всего?
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