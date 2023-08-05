20 самых коротких и долгих браков звёзд

В любых отношениях нет никаких гарантий — никогда не знаешь, надолго ли это. То же самое и в шоу-бизнесе: некоторые звёздные браки продолжаются годами, и мы не устаём ими восхищаться, а другие не могут продержаться и года. Взглянем на некоторые из самых коротких и долгих звёздных союзов.