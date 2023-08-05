20 самых коротких и долгих браков звёзд

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05 августа 2023 09:00
В любых отношениях нет никаких гарантий — никогда не знаешь, надолго ли это. То же самое и в шоу-бизнесе: некоторые звёздные браки продолжаются годами, и мы не устаём ими восхищаться, а другие не могут продержаться и года. Взглянем на некоторые из самых коротких и долгих звёздных союзов.
1. Короткий брак: Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс были женаты с 2008 по 2011 год
2. Долгий брак: Дэвид и Виктория Бекхэм женаты с 1999 года
3. Короткий брак: Ариана Гранде и риелтор Далтон Гомес поженились в 2021 году и расстались в 2023 году
4. Долгий брак: актриса Лесли Манн и режиссёр Джадд Апатоу женаты с 1997 года
5. Короткий брак: Аврил Лавин и Чад Крюгер из Nickelback были женаты с 2013 по 2015 год
6. Долгий брак: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас женаты с 2000 года
7. Короткий брак: актриса Зои Дешанель и Бен Гиббард были женаты с 2009 по 2012 год
8. Долгий брак: Том Хэнкс и Рита Уилсон женаты с 1988 года
9. Короткий брак: Холли Бэрри и Оливье Мартинес были женаты с 2013 по 2016 год
10. Долгий брак: актриса Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший женаты с 2002 года
11. Короткий брак: актриса Анна Кэмп и актёр Скайлар Эстин были женаты с 2016 по 2019 год
12. Долгий брак: Дензел и Полетта Вашингтон женаты с 1983 года
13. Короткий брак: Дрю Бэрримор и Уилл Копельман были женаты с 2012 по 2016 год
14. Долгий брак: Джулия Робертс и кинематографист Дэниел Модер женаты с 2002 года
15. Короткий брак: Дженнифер Энистон и Джастин Теру были женаты с 2015 по 2018 год
16. Долгий брак: актёры Кевин Бейкон и Кира Седжвик женаты с 1988 года
17. Короткий брак: Орландо Блум и модель Миранда Керр были женаты с 2010 по 2013 год
18. Долгий брак: Оззи и Шэрон Осборн женаты с 1982 года
19. Короткий брак: Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 по 2016 год
20. Долгий брак: Мэрил Стрип и скульптор Дон Гаммер, женаты с 1978 года
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— переведено специально для fishki.net
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