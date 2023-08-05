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20 самых коротких и долгих браков звёзд

20 самых коротких и долгих браков звёзд

Автор:
05 августа 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   актёры   браки   звезды   знаменитости   известные лица   фото   шоу бизнес   шоубиз   
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В любых отношениях нет никаких гарантий — никогда не знаешь, надолго ли это. То же самое и в шоу-бизнесе: некоторые звёздные браки продолжаются годами, и мы не устаём ими восхищаться, а другие не могут продержаться и года. Взглянем на некоторые из самых коротких и долгих звёздных союзов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   актёры   браки   звезды   знаменитости   известные лица   фото   шоу бизнес   шоубиз   
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2  комментария
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1k
Zanrus 22 минуты назад
Шуму от короткого брака Анджелины Джоли и Брэда Питт было сильно больше, чем от многих долгих... хотя женаты они были все же с 2014 по 2019 гг.
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5k
MPEG-8 11 минут назад
Курт Рассел и Голди Хоун с 1983 года, правда брак не регистрировали.
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