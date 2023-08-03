Преображение берегов Москвы-реки в Капотне и Печатниках

Раньше в Капотне не было парка в общепринятом понимании.
Была просто очень запущенная, заболоченная территория, куда жители окрестных домов приходили пожарить шашлыки. Несложно догадаться, что со временем потенциально красивое место обрастало кучами мусора.
В 2019 году территорию привели в порядок, сохранив при этом природные особенности. Заболоченные участки не только не осушили, но и подчеркнули: высадили влаголюбивые растения и пустили эко-тропы.
(это реальное фото, не рендер)
Как было и как стало:
(место то же, просто ракурс другой)
К слову, при проектировании архитекторы учли и пожелания местных жителей, поэтому здесь появились костровые площадки в обрамлении бетонных колец-скамей и столы для пикника. Все чисто и прилично.
В Печатниках изменения произошли колоссальные - на месте свалки построили центр технических видов спорта.
Незаконная свалка недалеко от берега Москвы-реки возникла еще в первой половине 1990-х годов. Уже к началу 2010-х она превратилась в хаотичные кучи мусора на огромной территории.
Здесь было порядка 2 млн кубометров мусора. В 2016 году приняли решение о ликвидации свалки и спустя всего два года начали делать парк технических видов спорта.
В парке сделали пять зон: шоссейно-кольцевая трасса, зона картинга, скейт-парк, велотрасса, лыжная трасса. В его создании принимали участие представители Федерации автомобильного спорта Москвы и Московского городского автомотоклуба.
Как выглядел берег раньше и как сейчас:
Сейчас это приятная прогулочная набережная с лестничными спусками к воде. Проект благоустройства был создан с учетом идей и замечаний жителей района, так что пикниковые зоны с беседками и мангалами также имеются.
Источник:
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