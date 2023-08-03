Преображение берегов Москвы-реки в Капотне и Печатниках

Здесь было порядка 2 млн кубометров мусора. В 2016 году приняли решение о ликвидации свалки и спустя всего два года начали делать парк технических видов спорта.

В парке сделали пять зон: шоссейно-кольцевая трасса, зона картинга, скейт-парк, велотрасса, лыжная трасса. В его создании принимали участие представители Федерации автомобильного спорта Москвы и Московского городского автомотоклуба.