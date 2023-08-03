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Преображение берегов Москвы-реки в Капотне и Печатниках

Преображение берегов Москвы-реки в Капотне и Печатниках

Автор:
03 августа 2023 18:54
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: благоустройство   г. Москва   до и после   москва река   набережные   
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Раньше в Капотне не было парка в общепринятом понимании.

Была просто очень запущенная, заболоченная территория, куда жители окрестных домов приходили пожарить шашлыки. Несложно догадаться, что со временем потенциально красивое место обрастало кучами мусора.

В 2019 году территорию привели в порядок, сохранив при этом природные особенности. Заболоченные участки не только не осушили, но и подчеркнули: высадили влаголюбивые растения и пустили эко-тропы.
(это реальное фото, не рендер)

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Как было и как стало:
(место то же, просто ракурс другой)

К слову, при проектировании архитекторы учли и пожелания местных жителей, поэтому здесь появились костровые площадки в обрамлении бетонных колец-скамей и столы для пикника. Все чисто и прилично.

В Печатниках изменения произошли колоссальные - на месте свалки построили центр технических видов спорта.


Незаконная свалка недалеко от берега Москвы-реки возникла еще в первой половине 1990-х годов. Уже к началу 2010-х она превратилась в хаотичные кучи мусора на огромной территории.

Здесь было порядка 2 млн кубометров мусора. В 2016 году приняли решение о ликвидации свалки и спустя всего два года начали делать парк технических видов спорта.


В парке сделали пять зон: шоссейно-кольцевая трасса, зона картинга, скейт-парк, велотрасса, лыжная трасса. В его создании принимали участие представители Федерации автомобильного спорта Москвы и Московского городского автомотоклуба.

Как выглядел берег раньше и как сейчас:

Сейчас это приятная прогулочная набережная с лестничными спусками к воде. Проект благоустройства был создан с учетом идей и замечаний жителей района, так что пикниковые зоны с беседками и мангалами также имеются.

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Метки: благоустройство   г. Москва   до и после   москва река   набережные   
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3  комментария
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Lexx 5 часов назад
На фотках "как было", специально осенний вариант? Что бы подчеркнуть ущербность и выделить контраст.
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