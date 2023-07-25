Наглядные примеры того, что борода меняет мужчин даже покруче, чем макияж женщин

1692
15
Вот мужчины говорят, что женщины обманывают их с помощью макияжа. Но оказывается, у парней тоже есть фишка, как преобразить - и это борода.
×
×
А вы носите бороду? Как сильно меняется с ней внешность?
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама
Вон, на Киркорова посмотрите...Санта Клаус какой-то!
Но если кому уверенности в себе не хватает - ну ок...
Кому лень бриться, ну... тоже ок... если каждый день расчесывать и подбривать.
Но этого же каждый день никто не делает?...
да и мало каким женщинам нравится застрявшая в усах "капустинка"...
В советские времена борода была признаком всяких геологов и полярников и лесорубов,которым она была нужна для утепления и защиты от комаров. Если че - военным борода запрещалась по уставу.
Лично я пробовал пару раз отпускать бороду.Не для красоты,а просто лень было бриться. Каждый раз когда сбривал ,получал ощущение неземного блаженства от чистой кожи,которая чувствует окружающий мир,и которую не раздражает щекотка.
Врёте. За месяц такую бороду не отрастить.
("Понедельник начинается в субботу", А. и Б.Стругацкие)