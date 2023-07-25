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Наглядные примеры того, что борода меняет мужчин даже покруче, чем макияж женщин

Наглядные примеры того, что борода меняет мужчин даже покруче, чем макияж женщин

Автор:
25 июля 2023 13:40
Метки: без бороды   борода   до и после   преображения мужчин   с бородой   трансформация мужчин   
1692
15

Вот мужчины говорят, что женщины обманывают их с помощью макияжа. Но оказывается, у парней тоже есть фишка, как преобразить - и это борода.

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А вы носите бороду? Как сильно меняется с ней внешность?

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Метки: без бороды   борода   до и после   преображения мужчин   с бородой   трансформация мужчин   
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17  комментариев
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15k
Shtoppi Час назад
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1k
Kra 7 секунд назад
Мое мнение - борода старит! +100500 лет к реальному возрасту, зачем?

Вон, на Киркорова посмотрите...Санта Клаус какой-то!

Но если кому уверенности в себе не хватает - ну ок...
Кому лень бриться, ну... тоже ок... если каждый день расчесывать и подбривать.
Но этого же каждый день никто не делает?...
да и мало каким женщинам нравится застрявшая в усах "капустинка"...
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177
iskra 3 минуты назад
Вообще-то как-то исторически сложилось, что борода - это признак человека, который живет далеко от цивилизации,и не имеет возможности ухаживать за растительностью на теле, что раньше практически всегда приводило к завшивленности.
В советские времена борода была признаком всяких геологов и полярников и лесорубов,которым она была нужна для утепления и защиты от комаров. Если че - военным борода запрещалась по уставу.
Лично я пробовал пару раз отпускать бороду.Не для красоты,а просто лень было бриться. Каждый раз когда сбривал ,получал ощущение неземного блаженства от чистой кожи,которая чувствует окружающий мир,и которую не раздражает щекотка.
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20k
Юрий Владимирович 9 минут назад
Борода растёт не у всех! Вернее растёт, но пучками и это не гуд. Мне повезло, растёт и довольно густая. Из минусов, долго равнять "гвозди" и после купания ещё полчаса она влажная.
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46k
Aleksandr 10 минут назад
Извиняюсь за бойан, но это первое, что приходит в голову...
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891
probel01 18 минут назад
"9. Результат за 30 дней"
Врёте. За месяц такую бороду не отрастить.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Ну, не знаю. Я не доверяю бородатым не старикам. Они сходу хотят казаться лучше, чем есть на самом деле и прячут свое настоящее лицо.
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1k
Dimon Полчаса назад
Дело лично каждого, но мне непонятно зачем публичные люди, артисты в возрасте поголовно начали отращивать седые бороды, которые прибавляют им ещё по 20 лет?!
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111k
parallax 38 минут назад
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 40 минут назад
мне не нравится брится но ! борода не нравится ещё больше,поэтому смирясь иду брится.
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19k
Александр 43 минуты назад
У нас на работе один для мужественности тоже бороду носил, ростом был метр с кепкой и вес около 50.
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5k
Трям 51 минуту назад
Борода это мусоросборник на морде.
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1k
WithU 54 минуты назад
Против бородатых ничего против не имею , ибо все мужчины - на дистанции, мне с ними не целоваться и не детей крестить , так как имеется любимый (не бородатый ) муж . Но эстетически - как - то неопрятно/ брезгливо , будь эта борода намыта самыми дорогими шампунями и настрижена самыми крутыми « бАрбэрами» .Как по мне : блошиный домик . Иначе не воспринимаю . В общем , дело вкуса , кому- то может и нравится .
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11k
Copycat Час назад
я одно время специально не брился что бы при покупке сигарет у меня не просили показать удостоверение личности)
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10k
Борис Карабанов Час назад
"Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено."
("Понедельник начинается в субботу", А. и Б.Стругацкие)
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6k
Старичок Час назад
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