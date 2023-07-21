На что не пойдёшь ради любви: интимные татуировки американских звёзд

Мода на любовные, парные и всякого рода интимные татуировки не обошла стороной даже самых известных и знаменитых. Вот несколько примеров того, как украшают или украшали себя американские звезды во имя любви. И как потом многим из них приходилось избавляться от этих украшений после расставаний и разводов.
Нужно быть очень уверенным в человеке, чтобы вытатуировать его имя на своём теле. Ну и обладать бездной вкуса, конечно.
1. У Дженнифер Лопес есть татуировка знака бесконечности с её именем и именем её мужа Бена Аффлека
А Бен сделал себе тату с инициалами своими и жены между двумя стрелками.
2. У Меган Фокс была татуировка с именем её бывшего мужа Брайана Остина Грина на ягодице, но недавно она скрыла её изображением змеи и цветов
3. Крисси Тейген сделала татуировку с именем своего мужа Джона Ледженда на предплечье. Вдоль татуировки, которую она сделала еще в 2019 году, указаны имена двух их старших детей, Луны и Майлза
У Джона такая же татуировка, только с именем жены и детей. Неизвестно, добавили ли они туда имена еще двух детей, Эсти и Рена, родившихся в этом году.
4. Актёр Пит Дэвидсон сделал татуировку с фразой «mille tendresse» («тысяча нежностей») в пару к татуировке его тогдашней невесты Арианы Гранде, но после того, как они расстались, он перекрыл тату словом «проклятый»
А ещё у него была татуировка маски с кроличьими ушками на шее, похожая на ту, в которой Ариана была на обложке своего альбома Dangerous Woman. После расставания он перекрыл и эту татуировку, превратив её в чёрное сердце.
5. Бруклин Пельтц Бекхэм (сын Дэвида Бекхэма) недавно поделился одной из своих 100 татуировок, около 70 из них посвящены его жене Николе
На его теле изображены портрет Николы, тексты песен, под которые она шла по проходу на их свадьбе, их свадебные клятвы, ее глаза и любовное письмо, которое она написала ему.
6. У актрисы Кейли Куоко была татуировка с датой её свадьбы с бывшим мужем Райаном Свитингом. После развода она перекрыла изображение татуировкой мотылька
7. Бывший баскетболист Деннис Родман недавно вышел в свет с татуировкой на лице. Это портрет его подруги Йеллы Йеллы
После того, как они расстались, он признался, что «как бы пытался сделать перекрытие тату, затенив лицо, но люди всё равно знают».
9. У лид-вокалиста группы Panic! At the Disco Брендона Ури есть татуировка глаза его жены Сары Ури на руке, и он страшно этому рад
10. Певица Рианна сделала парную татуировку с изображением акулы со своим возлюбленным, рэпером Дрейком, но после того, как они расстались, она перекрыла её изображением короны
11. Телеведущая Келли Рипа сделала татуировку «5.1.96» — это дата её свадьбы с актёром Марком Консуэлосом. У неё также есть татуировка «Consuelos» на запястье
12. У барабанщика панк-группы Blink-182 Трэвиса Баркера была татуировка с именем его бывшей жены Шанны Моаклер, которую он сделал, когда они ещё были вместе
Однако, как только он начал встречаться с Кортни Кардашьян, он перекрыл прежнюю татуировку изображением гигантского скорпиона.
13. Певец и композитор Мэтью Кома сделал татуировку с именем «Хилари» на ягодице в честь своей жены актрисы Хилари Дафф
14. У Анджелины Джоли была татуировка на руке с именем Билли Боба Торнтона и изображением дракона, когда они были вместе. После разрыва она удалила имя, но оставила дракона
15. Мелани Гриффит, когда была замужем за Антонио Бандерасом, сделала татуировку с его именем на руке, но после развода удалила имя, оставив только сердце
Недавно она сделала новую татуировку в виде кроссворда с именами всех своих детей на том же месте.
16. Рэпер Machine Gun Kelly и его невеста Меган Фокс сделали парную татуировку с изображением куклы вуду в честь дня рождения Меган
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Милый, я должна тебя предупредить, что до тебя у меня уже была любовь,
и я сделала татуировку его портрета у себя на правой груди..
- Ну что ж, теперь-то я твоя вечная любовь, прощаю.
- Милый, я должна тебе сказать, что у меня в жизни была еще одна любовь,
и я сделала татуировку его портрета на левой груди...
Мужик начинает дико ржать.
- В чем дело дорогой?
- Я представляю как вытянутся их рожи лет через двадцать!!!