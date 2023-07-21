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На что не пойдёшь ради любви: интимные татуировки американских звёзд

На что не пойдёшь ради любви: интимные татуировки американских звёзд

Автор:
21 июля 2023 16:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   и такое бывает   интимные тату   любовные тату   парные тату   перекрытие тату   татуировки   шоу бизнес   
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Мода на любовные, парные и всякого рода интимные татуировки не обошла стороной даже самых известных и знаменитых. Вот несколько примеров того, как украшают или украшали себя американские звезды во имя любви. И как потом многим из них приходилось избавляться от этих украшений после расставаний и разводов.

Нужно быть очень уверенным в человеке, чтобы вытатуировать его имя на своём теле. Ну и обладать бездной вкуса, конечно.



×
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А Бен сделал себе тату с инициалами своими и жены между двумя стрелками.


У Джона такая же татуировка, только с именем жены и детей. Неизвестно, добавили ли они туда имена еще двух детей, Эсти и Рена, родившихся в этом году.


А ещё у него была татуировка маски с кроличьими ушками на шее, похожая на ту, в которой Ариана была на обложке своего альбома Dangerous Woman. После расставания он перекрыл и эту татуировку, превратив её в чёрное сердце.


На его теле изображены портрет Николы, тексты песен, под которые она шла по проходу на их свадьбе, их свадебные клятвы, ее глаза и любовное письмо, которое она написала ему.


После того, как они расстались, он признался, что «как бы пытался сделать перекрытие тату, затенив лицо, но люди всё равно знают».



Однако, как только он начал встречаться с Кортни Кардашьян, он перекрыл прежнюю татуировку изображением гигантского скорпиона.


Недавно она сделала новую татуировку в виде кроссворда с именами всех своих детей на том же месте.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знаменитости   и такое бывает   интимные тату   любовные тату   парные тату   перекрытие тату   татуировки   шоу бизнес   
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9k
Гомерчик Час назад
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Alex PAW 39 секунд назад
история ничему не учит... названия улиц надо делать нейтральными - сколько бы не было революций, цветочная улица так и будет цветочной!
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10k
Алексей 12 минут назад
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4k
MPEG-8 59 минут назад
Перед свадьбой невеста говорит жениху:
- Милый, я должна тебя предупредить, что до тебя у меня уже была любовь,
и я сделала татуировку его портрета у себя на правой груди..
- Ну что ж, теперь-то я твоя вечная любовь, прощаю.
- Милый, я должна тебе сказать, что у меня в жизни была еще одна любовь,
и я сделала татуировку его портрета на левой груди...
Мужик начинает дико ржать.
- В чем дело дорогой?
- Я представляю как вытянутся их рожи лет через двадцать!!!
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23k
ЦСКА Час назад
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3k
Александр Час назад
Парад д.о.л.б.о.ё.б.о.в
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19k
сеньор Леонсио Час назад
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