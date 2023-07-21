На что не пойдёшь ради любви: интимные татуировки американских звёзд

Мода на любовные, парные и всякого рода интимные татуировки не обошла стороной даже самых известных и знаменитых. Вот несколько примеров того, как украшают или украшали себя американские звезды во имя любви. И как потом многим из них приходилось избавляться от этих украшений после расставаний и разводов.