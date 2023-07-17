Как изменились лица знаменитостей за прошедшие годы

В царстве красных дорожек и на сцене, где никогда не меркнет свет софитов, а объективы папарацци ловят каждое мгновение, знаменитости всегда должны быть на высоте. И они действительно стараются быть воплощением совершенства и стиля. Поэтому интересно посмотреть, кто и как изменился за прошедшие годы внешне (или наоборот, остался практически прежним, с поправкой на возраст).