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Как изменились лица знаменитостей за прошедшие годы

Как изменились лица знаменитостей за прошедшие годы

Автор:
17 июля 2023 15:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Как изменились звёзды   до и после   звезды   знаменитости   селебрити   фото знаменитостей   шоу бизнес   
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В царстве красных дорожек и на сцене, где никогда не меркнет свет софитов, а объективы папарацци ловят каждое мгновение, знаменитости всегда должны быть на высоте. И они действительно стараются быть воплощением совершенства и стиля. Поэтому интересно посмотреть, кто и как изменился за прошедшие годы внешне (или наоборот, остался практически прежним, с поправкой на возраст).

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Как изменились звёзды   до и после   звезды   знаменитости   селебрити   фото знаменитостей   шоу бизнес   
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9  комментариев
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10k
Алексей 58 минут назад
Ха ха! А что у нас со зрачками ? Не будем писать про запрещенку
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1
Старый больной человек Минуту назад
Реально видно как изменилось качество снимающей аппаратуры, а как меняются со временем рептилоиды - х/з, тут трудно что-то сказать.
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13k
GROMOZEKA 2 минуты назад
Да уж.
Время никого не щадит

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7k
Том Джоуд Полчаса назад
У баб, больше косметики с возрастом.
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18k
Andrey 55 минут назад
Больше половины не знаю.
Впрочем, им на меня тоже поfix.
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15k
Majul 57 минут назад
Автор, это называется взросление/старение. Естесственный процесс. Зачем эти сравнения тогда и сейчас?
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