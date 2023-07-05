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В кашалоте нашли амбру стоимостью 500000 евро

В кашалоте нашли амбру стоимостью 500000 евро

Автор:
05 июля 2023 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Канарские строва   амбра   животные   кашалот   мир   находка   
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Когда на пляж канарского острова Пальма выбросило мертвого кашалота, никто и предположить не мог, что в его внутренностях таится настоящее сокровище. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия, Антонио Фернандес Родригес, глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности при Университете Лас-Пальмас, был полон решимости раскрыть причину смерти кита.

Заподозрив у кашалота проблемы с пищеварением, Антонио Фернандес Родригес нащупал в кишечнике животного нечто твердое. "Я вытащил камень диаметром около 50-60 см и весом 9,5 кг", - сказал он.


Амбра - редкое вещество, которое на протяжении веков было священным Граалем парфюмеров. Происхождение "плавающего золота" было раскрыто только после начала крупномасштабного китобойного промысла в начале 19 века. Киты поедают кальмаров и каракатиц, большая часть которых не переваривается и с годами связывается в кишечнике, образуя амбру.

Иногда она выводится из организма, поэтому амбру чаще всего находят плавающей в море. А порой, как в случае с кашалотом на Пальме, она разрывает кишечник и убивает животное.

Амбра обладает древесным ароматом, как сандаловое дерево, и еще содержит спирт амбреин, который закрепляет и продлевает жизнь ароматов, что обуславливает ее популярность среди парфюмеров.

Средства, собранные с продажи находки, пойдут пострадавшим от извержения вулкана на острове Пальма в 2021 году. Ущерб катастрофы оценили в 800 млн евро.

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Метки: Канарские строва   амбра   животные   кашалот   мир   находка   
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5  комментариев
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8k
Компьютер DELL с монитором 58 минут назад
А я дурак с утра всю амбру смыл уже ...
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RDen 37 минут назад
всё равно не понимаю такую уж ценность этой какашки...
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Властелин 44 минуты назад
Если он такой опытный то он точно знал что там есть большой шанс найти амбру.
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Sanik 52 минуты назад
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
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