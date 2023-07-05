В кашалоте нашли амбру стоимостью 500000 евро

Амбра - редкое вещество, которое на протяжении веков было священным Граалем парфюмеров. Происхождение "плавающего золота" было раскрыто только после начала крупномасштабного китобойного промысла в начале 19 века. Киты поедают кальмаров и каракатиц, большая часть которых не переваривается и с годами связывается в кишечнике, образуя амбру.

Иногда она выводится из организма, поэтому амбру чаще всего находят плавающей в море. А порой, как в случае с кашалотом на Пальме, она разрывает кишечник и убивает животное.

Амбра обладает древесным ароматом, как сандаловое дерево, и еще содержит спирт амбреин, который закрепляет и продлевает жизнь ароматов, что обуславливает ее популярность среди парфюмеров.