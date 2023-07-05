В кашалоте нашли амбру стоимостью 500000 евро

Когда на пляж канарского острова Пальма выбросило мертвого кашалота, никто и предположить не мог, что в его внутренностях таится настоящее сокровище. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия, Антонио Фернандес Родригес, глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности при Университете Лас-Пальмас, был полон решимости раскрыть причину смерти кита.
Заподозрив у кашалота проблемы с пищеварением, Антонио Фернандес Родригес нащупал в кишечнике животного нечто твердое. "Я вытащил камень диаметром около 50-60 см и весом 9,5 кг", - сказал он.
Фернандес, на счету которого более 1000 вскрытий, сказал, что сепсис, вызванный амброй, убил кита
Амбра - редкое вещество, которое на протяжении веков было священным Граалем парфюмеров. Происхождение "плавающего золота" было раскрыто только после начала крупномасштабного китобойного промысла в начале 19 века. Киты поедают кальмаров и каракатиц, большая часть которых не переваривается и с годами связывается в кишечнике, образуя амбру.
Иногда она выводится из организма, поэтому амбру чаще всего находят плавающей в море. А порой, как в случае с кашалотом на Пальме, она разрывает кишечник и убивает животное.
Амбра обладает древесным ароматом, как сандаловое дерево, и еще содержит спирт амбреин, который закрепляет и продлевает жизнь ароматов, что обуславливает ее популярность среди парфюмеров.
Средства, собранные с продажи находки, пойдут пострадавшим от извержения вулкана на острове Пальма в 2021 году. Ущерб катастрофы оценили в 800 млн евро.
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