10+ морских существ, вселяющих ужас

Бескрайние просторы мирового океана населены необычными и удивительными существами. У героев этой подборки есть одна общая особенность - наличие множества конечностей.
На прошлой неделе учены обнаружили в водах Антарктиды ранее неизвестное существо. Оно около 20 см в длину и имеет 20 щупалец.
Крошечный выступ, на который крепятся все эти конечности, по форме напоминает клубнику. Отсюда и столь необычное название вида.
Этот глубоководный кальмар обитает в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Длина тела с учетом щупальцев достигает 12 метров.
"Ноги" этой рыбки - отростки грудных плавников и хвоста, и они могут достигать метровой длины. Большую часть жизни рыба стоит на дне, повернувшись против течения и открыв пасть. Так она без особого труда ловит мелкую добычу.
Звезды-подсолнухи - самые большие среди сородичей. У них два десятка щупальцев и более 15000 маленьких ножек. А еще они умеют сбрасывать щупальца и отращивать новые.
Длина щупальцев этого существа может достигать 30 м, а их яд опасен для человека.
Самый большой из заснятых на подводную камеру экземпляр имеет длину тела в 34 см.
Имеют длинные и тонкие ноги, которые могут могут достигать 50-70 см.
Одноклеточное, но с семью конечностями (ложноножками).
Длина щупальцев составляет около 10 метров, а ширина "колокола" - один метр.
Самая большая из пойманных особей достигала в длину 76 см и весила 1,7 кг. Всего у них 14 грудных ног (переопод).
Этот подвид змеехвосток отличается огромным количеством конечностей, которые используются для захвата и удержания добычи.
Рот наутилуса окружен многочисленными выростами-руками (приблизительно 90).
13. Пальмовый вор
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На суше тоже хватает пугающих существ. Этот вид десятиногих раков - одно из самых крупных наземных членистоногих: длина тела достигает 40 см, а масса - 4 кг.
Поверхность листьев росянки покрыта многочисленными железистыми волосками, на концах которых выступают капельки вязкой жидкости для ловли насекомых.
Личинка королевского мотылька вырастает до 30 сантиметров в длину. Несмотря на грозные рожки и 16 ножек, эта гусеница безобидна.
16. Eumillipes persephone
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В Австралии обнаружили новый вид многоножек с 1300 ногами. Существо нашли в шахте на глубине 60 метров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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