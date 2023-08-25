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10+ морских существ, вселяющих ужас

10+ морских существ, вселяющих ужас

Автор:
25 августа 2023 15:34
Сообщество : Животные
Метки: вид   животные   конечность   мир   страх   щупальце   
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Бескрайние просторы мирового океана населены необычными и удивительными существами. У героев этой подборки есть одна общая особенность - наличие множества конечностей.

На прошлой неделе учены обнаружили в водах Антарктиды ранее неизвестное существо. Оно около 20 см в длину и имеет 20 щупалец.


Крошечный выступ, на который крепятся все эти конечности, по форме напоминает клубнику. Отсюда и столь необычное название вида.


Этот глубоководный кальмар обитает в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Длина тела с учетом щупальцев достигает 12 метров.


"Ноги" этой рыбки - отростки грудных плавников и хвоста, и они могут достигать метровой длины. Большую часть жизни рыба стоит на дне, повернувшись против течения и открыв пасть. Так она без особого труда ловит мелкую добычу.


Звезды-подсолнухи - самые большие среди сородичей. У них два десятка щупальцев и более 15000 маленьких ножек. А еще они умеют сбрасывать щупальца и отращивать новые.


Длина щупальцев этого существа может достигать 30 м, а их яд опасен для человека.


Самый большой из заснятых на подводную камеру экземпляр имеет длину тела в 34 см.


Имеют длинные и тонкие ноги, которые могут могут достигать 50-70 см.


Одноклеточное, но с семью конечностями (ложноножками).


Длина щупальцев составляет около 10 метров, а ширина "колокола" - один метр.


Самая большая из пойманных особей достигала в длину 76 см и весила 1,7 кг. Всего у них 14 грудных ног (переопод).


Этот подвид змеехвосток отличается огромным количеством конечностей, которые используются для захвата и удержания добычи.


Рот наутилуса окружен многочисленными выростами-руками (приблизительно 90).




На суше тоже хватает пугающих существ. Этот вид десятиногих раков - одно из самых крупных наземных членистоногих: длина тела достигает 40 см, а масса - 4 кг.


Поверхность листьев росянки покрыта многочисленными железистыми волосками, на концах которых выступают капельки вязкой жидкости для ловли насекомых.


Личинка королевского мотылька вырастает до 30 сантиметров в длину. Несмотря на грозные рожки и 16 ножек, эта гусеница безобидна.


В Австралии обнаружили новый вид многоножек с 1300 ногами. Существо нашли в шахте на глубине 60 метров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вид   животные   конечность   мир   страх   щупальце   
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Ыукп 6 минут назад
Не впечатлило.
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