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Амбергрис: очень редкий и востребованный «янтарный жир»

Амбергрис: очень редкий и востребованный «янтарный жир»

Автор:
27 января 2025 10:54
Сообщество : Факты
Метки: амбра   аромат   ароматизация   вещество   желудок   запах   кашалот   кит   море   образование   
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Море выносит на берег всевозможные странные вещи - от туш погибших животных до окаменелостей и затонувших кораблей. Но ничто из его подарков так не ценно, как амбра - твёрдое, похожее на смолу вещество со светло-серым или жёлтым оттенком и приятным ароматом.

На протяжении тысячелетий амбра использовалась в парфюмерии. Древние египтяне сжигали это вещество в качестве благовоний. Амбру также использовали для ароматизации еды и напитков. По слухам, любимым блюдом английского короля Карла II была яичница с амброй. Амбра также используется в качестве ароматизатора в турецком кофе, а европейцы XVIII века пили её с горячим шоколадом. В Средние века амбру использовали как лекарство от головной боли, простуды, эпилепсии и других недугов.

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Несмотря на широкое применение, на протяжении многих веков никто не знал, откуда берется это редкое воскообразное вещество, кроме того, что его выбрасывает на пляжи. Древние китайцы считали, что это слюна дракона. Другие полагали, что это помёт морских птиц или какой-то морской грибок. Один англичанин с уверенностью утверждал, что это не что иное, как соты, которые пчёлы делают на больших камнях на берегу моря. Лишь в 1724 году бостонский врач Забдиэл Бойлстон наконец открыл правду. Амбра - это вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов.

Поскольку киты потребляют большое количество кальмаров и каракатиц с твёрдыми и острыми клювами, было выдвинуто предположение, что кит выделяет защитную жировую субстанцию, которая обволакивает твёрдые и неперевариваемые части, чтобы не повредить их органы. Затем это вещество выводится из организма.

Когда амбра только выходит из кишечника, она бледно-белого цвета, мягкая и жирная, с сильным неприятным запахом. Под воздействием солнца и солёной воды масса выплывает на поверхность океана, где постепенно затвердевает, приобретая тёмно-серый или чёрный цвет, корку и воскообразную текстуру, а также специфический запах, одновременно сладковатый, землистый, морской и животный. Чем дольше амбра остаётся в море, тем больше она вбирает в себя морские ароматы.

Вместо того чтобы ждать, пока кусок выбросит на берег, многие коллекционеры ищут китовые туши. Обычно амбра бывает в небольших кусках весом от 15 граммов до 50 килограммов, но один кусок, найденный в голландской Ост-Индии, весил около 635 кг. Амбру довольно трудно идентифицировать. Один из тестов - проткнуть её горячей иглой, и из неё должна вытечь жидкость, издающая мускусный запах. Именно этот запах пленил парфюмеров. Но даже его трудно описать. Это странный букет из старой древесины, земли, компоста, навоза и морских просторов.

Дефицит амбры и её разное качество привели к поиску альтернативы. С 1940-х годов химики синтезировали такие соединения, как амброкс и цеталокс, которые имитируют натуральную амбру. В 2012 году исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили в бальзамической пихте ген, который вырабатывает соединение, по запаху близкое к амбре.

Многие крупные парфюмерные дома по-прежнему покупают настоящую амбру. Но цепочка поставок слишком ненадёжна, чтобы крупные компании могли на неё полагаться.

В 2021 году команда из 35 рыбаков у берегов Йемена выловила образец весом почти 130 килограммов, который они продали покупателю из Объединённых Арабских Эмиратов за 1,5 миллиона долларов и разделили прибыль поровну. Несколько членов команды приобрели на вырученные деньги новые дома, автомобили и яхты.

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Метки: амбра   аромат   ароматизация   вещество   желудок   запах   кашалот   кит   море   образование   
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5  комментариев
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3k
Волк 3 часа назад
Какой это янтарный жир ? Китовое говно.
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Алексей 3 часа назад
Странно что они не перехерачили друг друга за 1,5 млн
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Gatsby
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