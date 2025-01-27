Амбергрис: очень редкий и востребованный «янтарный жир»

Вместо того чтобы ждать, пока кусок выбросит на берег, многие коллекционеры ищут китовые туши. Обычно амбра бывает в небольших кусках весом от 15 граммов до 50 килограммов, но один кусок, найденный в голландской Ост-Индии, весил около 635 кг. Амбру довольно трудно идентифицировать. Один из тестов - проткнуть её горячей иглой, и из неё должна вытечь жидкость, издающая мускусный запах. Именно этот запах пленил парфюмеров. Но даже его трудно описать. Это странный букет из старой древесины, земли, компоста, навоза и морских просторов.

Дефицит амбры и её разное качество привели к поиску альтернативы. С 1940-х годов химики синтезировали такие соединения, как амброкс и цеталокс, которые имитируют натуральную амбру. В 2012 году исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили в бальзамической пихте ген, который вырабатывает соединение, по запаху близкое к амбре.