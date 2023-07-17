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Мальчик обнимает бездомных собак по дороге в школу

Мальчик обнимает бездомных собак по дороге в школу

Автор:
17 июля 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: доброта   животные   история   мальчик   мир   объятие   
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О добросердечном мальчике мир узнал в 2021 году, когда в соцсети попала видеозапись. Ибрагим шел в школу, увидел двух дворняжек, подошел и обнял их. Школьник из Грозного не знал, что за ним наблюдают, он искренне проявил свою любовь.

Знакомые тепло отзываются о мальчике. "Я смотрела видео, это Ибрагим. Он учится в одном классе с моей дочерью и помогает ей нести рюкзак. Он очень добрый мальчик", - рассказала Екатерина.

Короткий видеоролик - свидетельство любви мальчика ко всем собакам. На кадрах ребенок обнимает дворняжек и уходит, а потом, не выдержав, возвращается и еще раз прижимает к себе четвероногого.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: доброта   животные   история   мальчик   мир   объятие   
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9  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Только, вот ведь, какая штука. Собаки не обученные, безнадзорные, а потому могут также искренне искусать такого же мальчика, но с "другого раЁна", защищая свою территорию от чужака.
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29
ДлинныйЧулок 11 минут назад
до слёз
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48
Jurij Grigorjev 16 минут назад
Обнимашки хорошо. Но лучше едой....
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2k
Шапкин 18 минут назад
>>рассказала Екатерина...
Екатерина из Грозного? Как-то с трудом верится...
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60k
pynh Час назад
А потом появится видео как пацану обглодали лицо.
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