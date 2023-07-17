Мальчик обнимает бездомных собак по дороге в школу

О добросердечном мальчике мир узнал в 2021 году, когда в соцсети попала видеозапись. Ибрагим шел в школу, увидел двух дворняжек, подошел и обнял их. Школьник из Грозного не знал, что за ним наблюдают, он искренне проявил свою любовь.
Знакомые тепло отзываются о мальчике. "Я смотрела видео, это Ибрагим. Он учится в одном классе с моей дочерью и помогает ей нести рюкзак. Он очень добрый мальчик", - рассказала Екатерина.
Короткий видеоролик - свидетельство любви мальчика ко всем собакам. На кадрах ребенок обнимает дворняжек и уходит, а потом, не выдержав, возвращается и еще раз прижимает к себе четвероногого.
Обычное, казалось бы, дело, но даже объятия способны скрасить чей-то день и подарить надежду на лучшее
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Источник: — переведено специально для fishki.net
Екатерина из Грозного? Как-то с трудом верится...