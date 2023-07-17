Мальчик обнимает бездомных собак по дороге в школу

О добросердечном мальчике мир узнал в 2021 году, когда в соцсети попала видеозапись. Ибрагим шел в школу, увидел двух дворняжек, подошел и обнял их. Школьник из Грозного не знал, что за ним наблюдают, он искренне проявил свою любовь.