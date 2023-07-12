12 любопытных примеров, как некоторые животные видят мир

Мы привыкли к тому, как мы видим окружающий мир, и нам даже не приходит в голову, что кто-то может видеть его по-другому. Конечно, теоретически мы понимаем, что у животных немного другое зрение, но каковы его особенности знают далеко не все. В этом посте вы выясните, как по мнению учёных видят разные животные.