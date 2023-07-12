FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5068 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
12 любопытных примеров, как некоторые животные видят мир

12 любопытных примеров, как некоторые животные видят мир

Автор:
12 июля 2023 22:50
Сообщество : Факты
Метки: Видят   Любопытные   Примеры   Учёные   животные   мир   
2210
13

Мы привыкли к тому, как мы видим окружающий мир, и нам даже не приходит в голову, что кто-то может видеть его по-другому. Конечно, теоретически мы понимаем, что у животных немного другое зрение, но каковы его особенности знают далеко не все. В этом посте вы выясните, как по мнению учёных видят разные животные.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Видят   Любопытные   Примеры   Учёные   животные   мир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
как ученые выяснили какие животные как видят ? путем чего подсчета колбочек и палочек или по расположению слепого пятна ? никогда этого не понимал , можно конечно по повадкам путем наблюдения выяснить что та же кошка видит мир с недостатком освещения гораздо четче чем человек (ночное зрение) можно предположить опытным путем как видит орел или сова (почему то здесь не указанная) но с насекомыми как ? глаза себе пересаживали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
664
Vas_26 50 минут назад
Я вот с кошаками не догоняю. Одни реагируют на отражение в зеркале, другие нет... У меня сколько кошатин не было, ни один не реагировал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 2 часа назад
Есть хорошая оптика - глаза, но слабый процессор - мозг, либо наоборот - сильный мозг, но слабая оптика.
Мы точно знаем взаимодействие оптики и постобработки сигналов "процессором" у животных?
Для учёных до сих пор...


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это примеры того, как видели бы люди, если бы их мозг впихнули в этих животных.
Картинку формирует мозг, глаза, уши, нос и т.д. - это всего лишь датчики. На основе их данных формируется картинка. И она точно такая же, как у нас. Если бы животные умели рисовать, то они бы нарисовали точно такую же картинку, что и художник (реалист, а не эти убогие)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 2 часа назад
Если глаза проектировал Бог - он наверняка дал всем глаза одинаковые. Чтобы у всех были одинаковые шансы быть сожранным или уцелеть. Поэтому я не верю рассказам "ученых" про то как плохо видит муха. Не так-то легко её прихлопнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юрьевич 2 часа назад
Картинки слабо соответствуют тексту. Бред какой-то. У мухи всё в пикселях, потому что глаза фасеточные, но у бабочек и у паука детализация отличная, судя по картинке. Чем отличается расположение глаз лошади и коровы? Но у лошади впереди есть мёртвая зона, а у коровы всё хорошо. У лягушки с цветами и детализацией вообще всё замечательно, судя по картинке.

Но для школьника младших классов неплохо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261841



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#история#улыбнуло#в мире#шоу бизнес#машина#погода#полиция
#Юмор#животные#позитив#интересно#удивительно#новости#подборка#маразм#СССР#актеры
#Прикол#забавно#кино#факты#Ynews#Прошлое#мир#Индия#драка#красота
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться