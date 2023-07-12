12 любопытных примеров, как некоторые животные видят мир

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Мы привыкли к тому, как мы видим окружающий мир, и нам даже не приходит в голову, что кто-то может видеть его по-другому. Конечно, теоретически мы понимаем, что у животных немного другое зрение, но каковы его особенности знают далеко не все. В этом посте вы выясните, как по мнению учёных видят разные животные.
1. Змеи
У змей есть два типа зрения: дневное, которое реагирует на движение, и ночное, ориентированное на тепло. Так что, если их потенциальный “обед” днём останется неподвижным, змея ничего не увидит.
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2. Мышь
Грызуны хорошо видят вблизи, но если объект далеко, то они увидят его если только он будет двигаться. Например, грызун заметит резкое движение руки даже на расстоянии 10-15 метров и быстро убежит, но не увидит неподвижного человека, пока тот не окажется буквально перед его носом.
3. Муха
У всех насекомых с фасеточными глазами острота зрения напрямую зависит от количества фасеток (от 3 000 до 25 000 у разных насекомых). Например, у мухи около 4000 фасеток в глазах, но, несмотря на это, она видит намного хуже, чем человек. Для нее мир состоит из "пикселей".
4. Бабочки и пчёлы
Бабочки в целом видят не очень хорошо, но отлично воспринимают ультрафиолет, невидимый для человека. То же самое могут делать пчелы.
5. Дрозды
У дрозда глаза работают как бинокль. Кроме того, он может одновременно фокусироваться как на потенциальной пище, так и на приближающемся к нему хищнике.
6. Орёл
Считается, что хищные птицы обладают самым острым зрением. И лидером среди них, конечно же, является орел. Он может не только видеть на большом расстоянии, но и воспринимает больше цветов, чем человек. Орёл может фокусироваться на двух разных объектах одновременно.
7. Лягушка
Лягушки видят только движущиеся объекты. Кроме того, если предмет маленький, лягушка попытается схватить его, а если большой, то убежит. Ракообразные также обладают аналогичной системой зрения, которая реагирует на движение.
8. Хамелеон
У хамелеона одни из самых странных глаз в мире. При этом он может видеть и то, что происходит перед ним, и то, что происходит за его спиной. А все благодаря тому, что их глаза могут вращаться независимо друг от друга.
9. Лошадь
Лошадь видит мир в черно-белом цвете. Недостаток цветов компенсируется большим количеством оттенков серого - гораздо большим, чем может различить человек. Поскольку глаза лошадей расположены далеко друг от друга, они видят две разные “половины” мира.
10. Корова
Вы будете удивлены, но для коров трава не зеленая. В целом они видят всё в оранжевых и красных тонах, поэтому для них мир цветов очень ограничен.
11. Улитка
До сих пор ученые спорят, видят ли улитки и насколько хорошо у них зрение. Некоторые предполагают, что эти моллюски вообще слепые. Другие считают, что улитка может видеть вблизи, а издалека видит свет и тень.
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Мы точно знаем взаимодействие оптики и постобработки сигналов "процессором" у животных?
Для учёных до сих пор...
Картинку формирует мозг, глаза, уши, нос и т.д. - это всего лишь датчики. На основе их данных формируется картинка. И она точно такая же, как у нас. Если бы животные умели рисовать, то они бы нарисовали точно такую же картинку, что и художник (реалист, а не эти убогие)
Но для школьника младших классов неплохо...
Взрослый образованный человек прочитает и посмеётся, а школьник не поймёт какой автор профан и "схавает" всё за чистую монету.