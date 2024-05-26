Рыбаки случайно разбогатели на 472 миллиона, благодаря кашалотам

Итак, самыми простыми словами амбра — это продукт, который выделяется из организма кита при раздражении слизистой его кишечного тракта. Грубо говоря - «рвота кашалота». При этом специалисты до сих пор не знают патология ли это организмов гигантов или вполне нормальное для них явление.

Амбра представляет собой небольшие кусочки весом от нескольких грамм до десятков килограмм. В природе это вещество имеет не самый приятный запах, особенно когда оно не так давно отторгнуто животным.

Доказано, что главным полезным свойством амбры является то, что она может выступать натуральным фиксатором запаха в парфюмерии. Иначе говоря, это вещество не позволяет аромату испариться с кожи человека тотчас после нанесения.