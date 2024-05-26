Рыбаки случайно разбогатели на 472 миллиона, благодаря кашалотам

Периодически в новостных лентах то и дело проскакивает информация о том, как люди находят некую субстанцию, которую выделяют кашалоты, продают её ловкачам-перекупщикам и в одночасье становятся миллионерами. Что же это такое?
Внимание к себе амбра привлекала еще с древности. В ранних китайских источниках утверждается, что амбра — это не что иное как затвердевшая слюна настоящих драконов. Легендарный врач Авиценна верил, что вещество выделяется на дне океана из особых «фонтанов».
Но как же люди, обнаружившие амбру, обогащаются так быстро в наше время? Давайте разбираться!
В чем настоящая ценность амбры
Итак, самыми простыми словами амбра — это продукт, который выделяется из организма кита при раздражении слизистой его кишечного тракта. Грубо говоря - «рвота кашалота». При этом специалисты до сих пор не знают патология ли это организмов гигантов или вполне нормальное для них явление.
Амбра представляет собой небольшие кусочки весом от нескольких грамм до десятков килограмм. В природе это вещество имеет не самый приятный запах, особенно когда оно не так давно отторгнуто животным.
Доказано, что главным полезным свойством амбры является то, что она может выступать натуральным фиксатором запаха в парфюмерии. Иначе говоря, это вещество не позволяет аромату испариться с кожи человека тотчас после нанесения.
В настоящее время химическая промышленность синтезировала аналоги, но природная амбра продолжает высоко цениться.
Самые активные собиратели субстанции промышляют в прибрежных зонах Бразилии, Мадагаскара, Японии, Индии, Китая, Австралии и Новой Зеландии. Иногда амбру называют "серый янтарь".
Ничего личного — только бизнес!
Сам бизнес по реализации амбры многим кажется полулегальным. И на это есть вполне веские основания.
Перекупщики «морского золота» ничего не рассказывают о своих каналах сбыта, да и крупнейшие мировые производители парфюмерии утверждают, что давно используют синтетические заменители на своих производствах. Более того, в таких странах как США и Индия за сбор амбры можно получить реальный срок - там она вне закона.
Впрочем, есть мнение, что амбра продолжает использоваться в сверхдорогих эксклюзивных парфюмерных продуктах.
Помимо случая с йеменскими рыбаками, о котором мы расскажем в конце статьи, крупные находки амбры происходят во всем мире.
Женщина в Новой Зеландии на прогулке с собакой обнаружила на берегу сгусток массой в половину килограмма. Этот небольшой кусок позволил ей позже выручить целых 20 тысяч новозеландских долларов (более 1 миллиона рублей).
Также в интернете активно обсуждался случай в Таиланде. Там рыбак нашел на пляже рвоту кашалота массой 3,5 килограмма и разбогател на 130 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей).
Часто находка может вызывать споры и даже открытую вражду между людьми. Так две семьи на острове Хулхумале (Мальдивские острова) не могут поделить между собой сгусток в 2 килограмма. Якобы сначала он был найден ребенком, а потом его забрали другие взрослые. Местная полиция вмешалась в конфликт, стороны хотят обратиться за справедливостью с суд.
Группа йеменских рыбаков обнаружила в туше кита огромный сгусток весом около 127 килограмм. После непродолжительных споров люди решили разделить возможную прибыль между всеми участниками «большой рыбалки».
До продажи амбру хранили в деревне в отдельном амбаре и круглосуточно охраняли. Вскоре нашелся покупатель, который приобрел «морское золото» за фантастические для простых йеменцев 1,3 миллиарда местных риалов - примерно 472 миллиона рублей.
Свою долю получили и непосредственные ловцы гиганта (примерно по 9 миллионов рублей каждый) и те, кто транспортировал, разделывал, охранял кита и амбру.
Профессиональных искателей амбры в мире не так много и, в большинстве случаев её обнаружение - счастливая случайность (повезло еще нескольким счастливчикам, о которых мы расскажем ниже). При этом рыночная цена вещества варьируется в пределах 7-15 тысяч долларов за один килограмм.
Источник:
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Вот каким образом догадались использовать редкую и дурнопахнующую амбру для фиксации ароматов?