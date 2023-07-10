Самые впечатляющие дороги мира: от 26-полосной автострады в Техасе до "дороги смерти" в Пакистане

Поездка по этим дорогам - ни с чем не сравнимое ощущение. Некоторые настолько опасны, что вам придется понервничать, другие же подарят спокойствие и самые завораживающие пейзажи. Но все они имеют одну общую черту - фотогеничность, о чем свидетельствует представленная ниже галерея снимков. Здесь и "ледяное" шоссе в Канаде, и "дорога смерти" в Боливии, и самая крутая улица в Уэльсе.
Эта платная дорога в Хьюстоне (штат Техас) является самым широким шоссе в мире. В 1960-х она включала всего 3 полосы, а сегодня - 26.
По данным Министерства транспорта США, в 2008 году 19-километровый участок дороги был расширен после того, как интенсивность движения возросла в три раза, что привело к ежедневным 11-часовым пробкам. Проект обошелся в 2,8 млрд. долларов.
Участок шоссе A82 от Лох-Ломонда до Гленко, с которого открываются потрясающие виды на шотландские пейзажи, признали самым красивым автомобильным маршрутом Великобритании.
Дорога Тунтянь проходит через национальный парк Чжанцзяцзе в Китае. Название дали 99 крутых поворотов шоссе на пути к горе Небесные врата. Туристы могут взглянуть на дорогу с высоты птичьего полета со знаменитой стеклянной площадки, расположенной на высоте 300 м.
Участок двухполосного шоссе находится между населенными пунктами Молде и Кристиансунн и связывает небольшие острова через Атлантический океан. Летом в водах можно наблюдать тюленей и китов, а осенью дорога становится по-своему привлекательной благодаря сильным ливням. Длина участка всего 8,3 км, включая 8 мостов. Самый интересный среди них - Сторсезандетский, его еще называют "пьяным". Под определенным углом зрения он напоминает американскую горку.
Шоссе австралийского аутбэка простирается на 2700 км между Винтоном, штат Квинсленд, и Лавертоном, штат Западная Австралия. Состоит из семи соединяющихся между собой дорог, включая шоссе Лассетер и шоссе Пленти. Значительные участки пути пролегают по неасфальтированным дорогам. Во время поездки по австралийской глубинке вас ждет ощущение простора с его бескрайним небом. Яркое звездное небо - еще один бонус.
На этих фотографиях запечатлена дорога A8 рядом с водопадом Виктория, одним из семи природных чудес света. Автомагистраль проходит от города Булавайо до знаменитого водопада, который образует границу между Зимбабве и Замбией.
Большая часть (около 85%) зимней дороги Тиббитт - Контвойто проходит по замерзшим озерам. Протяженность дороги составляет почти 400 км от озера Тиббитт до озера Контвойто, и изначально она была построена для золотодобывающей шахты Люпин. Для того чтобы по трассе могли проехать большегрузы, толщина льда должна составлять не менее 74 см. Дорога открыта только несколько месяцев в году - с января по март. Ограничения скорости варьируются от 10 км/ч до 60 км/ч.
Эта тихая улочка в Уэльсе соревновалась с Новой Зеландией за звание "самой крутой в мире". И она удостоилась этого звания в 2019 году. В Книге рекордов Гиннесса указано, что ее уклон составляет 37%, что на 2% больше, чем у предыдущего обладателя титула - улицы Болдуин в городе Данидин, Новая Зеландия.
Дорога Панлонг представляет собой участок в 75 км на крутом склоне. Она была открыта в 2019 году для местных фермеров, которые называют ее "небесной дорогой". На пути водителя ждет более 200 поворотов. Ее сюрреалистический дизайн, достигающий высоты 4200 м над уровнем моря, манит туристов и автолюбителей.
Дорога Fv808 проходит через архипелаг на севере Норвегии. Изюминкой маршрута, окруженного умопомрачительными горными пейзажами, являются два моста Фредванг. Они имеют длину 240 метров и основной пролет 115 метров и соединяют четыре островка.
В отчете Всемирной организации здравоохранения о безопасности дорожного движения дорога к "Сказочныме лугам" в Пакистане была названа второй самой опасной трассой в мире. Крутая и ухабистая дорога начинается высоко в Гималаях и ведет к основанию горы Нангапарбат. Дорога взмывает вверх почти на 2500 м, а ее протяженность составляет 10 км.
В этой сказочной локации проходили съемки фильма "Голдфингер", та самая сцена, где мстительная Тилли Мастерсон на своем Ford Mustang преследует агента 007 на Aston Martin DB5.
150-летняя дорога, соединяющая деревни Обергомс и Андерматт, заслуживает места в списке 10 лучших европейских дорог.
Автодорожный туоннель Гуолян высечен в горах Тайханшань китайской провинции Хэнань. Дорога построена местными жителями и используется как для пешеходов, так и для транспорта, связывая деревню Гуолян с внешним миром.
Перед вами самый длинный в мире тоннель протяженностью 24,5 км. Лердальский тоннель расположен в Норвегии и соединяет регионы Аурланд и Лердаль. Он также обеспечивает сообщение между Осло и Бергеном.
Камино-Лос-Юнгас признана самой опасной дорогой в мире. Горная трасса протяженностью 69 км соединяет города Ла-Пас и Коройко. Дорога поднимается на высоту 4650 метров, включает более 200 головокружительных поворотов. В 1983 году автобус упал в пропасть, более 100 пассажиров погибли. До 1994 года на этой дороге ежегодно погибали около 300 человек.
Автомагистраль Тизнит - Дахла протянулась на 1055 кмот города Тизнит до города Дахла в Марокко. Эта дорога посреди пустыни призвана помочь предприятиям и грузоперевозчикам быстрее добираться до города Дахла.
Трансамазонская магистраль проходит через самый большой тропический лес в мире - Амазонию. Ее асфальтированные и грунтовые участки призваны помочь заселению и освоению малонаселенного бассейна реки Амазонки.
Дорога по ущелью Тароко протянулась на 118 км от поселка Синьчэн на восточном побережье страны до города Ренъай на западе. Путь изобилует слепыми поворотами, узкими тропинками. Недавно было создано еще несколько туннелей, чтобы сделать дорогу более безопасной для транспорта и открыть туристам самые потрясающие виды.
Каракорумское шоссе - самая высокогорная международная трасса в мире, соединяющая столицу Пакистана Исламабад с Китаем. Строительство дороги заняло почти 20 лет, она протянулась на 800 км по самой труднодоступной и пересеченной местности в Азии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пфф.. у нас не хуже "тунтянь" от Джубги до Адлера. Ночью там ехать особенный кайф.