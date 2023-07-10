Самые впечатляющие дороги мира: от 26-полосной автострады в Техасе до "дороги смерти" в Пакистане

Эта платная дорога в Хьюстоне (штат Техас) является самым широким шоссе в мире. В 1960-х она включала всего 3 полосы, а сегодня - 26.

По данным Министерства транспорта США, в 2008 году 19-километровый участок дороги был расширен после того, как интенсивность движения возросла в три раза, что привело к ежедневным 11-часовым пробкам. Проект обошелся в 2,8 млрд. долларов.