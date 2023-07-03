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Мадонну выписали из больницы, но теперь она не может встать с постели

Мадонну выписали из больницы, но теперь она не может встать с постели

Автор:
03 июля 2023 08:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   больница   здоровые   интересное   мадонна   фото   шоу бизнес   
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Американская певица Мадонна попала в больницу. Её нашли без сознания в её доме 24 июня. Врачи сообщили, что Мадонна заразилась тяжёлой бактериальной инфекцией.

В первую ночь 64-летняя звезда без сознания и была подключена к аппарату искусственного дыхания. Медикам удалось вывести Мадонну из тяжёлого состояния. Спустя шесть дней певицу доставили на скорой помощи в её квартиру, сообщает CNN.

По мнению врачей, Мадонне понадобится недели, если не месяцы на выздоровление.

На короткое время возникли реальные опасения. Было ожидание, прежде чем врачи выяснили, в чем причина проблемы. Как только они определили ее, нас заверили, что лечение сработает, — приводит Daily Mail слова приятеля Мадонны.

До сих пор певица не встаёт с постели. Её мучает тошнота. Все концерты и туры отменены. Близкие певицы серьёзно опасаются за её здоровье.

Мадонну неудержимо рвет с тех пор, как ее выписали из больницы, и инфекция всё еще наносит ущерб ее организму. Мадонна всё еще слишком слаба, чтобы даже встать с постели в нью-йоркской квартире, — уточняет TMZ.


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Метки: Видео   больница   здоровые   интересное   мадонна   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Природа ей лично докажет, что если ты старушка - это уже на всегда. Хер ты годы свои обманешь пластикой, ботексом и силиконом
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14k
Shtoppi Полчаса назад
похоже скоро "вылечат" ее как м. джексона.
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4k
Григорий 41 минуту назад
ей лицо трансгендера пересадили?
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15k
Мистер Фикс Час назад
Новый имидж Мадонны: "Вспомнила бабка, как девкой была"


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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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