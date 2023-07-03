Мадонну выписали из больницы, но теперь она не может встать с постели

В первую ночь 64-летняя звезда без сознания и была подключена к аппарату искусственного дыхания. Медикам удалось вывести Мадонну из тяжёлого состояния. Спустя шесть дней певицу доставили на скорой помощи в её квартиру, сообщает CNN.

По мнению врачей, Мадонне понадобится недели, если не месяцы на выздоровление.