Мадонну выписали из больницы, но теперь она не может встать с постели

Американская певица Мадонна попала в больницу. Её нашли без сознания в её доме 24 июня. Врачи сообщили, что Мадонна заразилась тяжёлой бактериальной инфекцией.
В первую ночь 64-летняя звезда без сознания и была подключена к аппарату искусственного дыхания. Медикам удалось вывести Мадонну из тяжёлого состояния. Спустя шесть дней певицу доставили на скорой помощи в её квартиру, сообщает CNN.
По мнению врачей, Мадонне понадобится недели, если не месяцы на выздоровление.
На короткое время возникли реальные опасения. Было ожидание, прежде чем врачи выяснили, в чем причина проблемы. Как только они определили ее, нас заверили, что лечение сработает, — приводит Daily Mail слова приятеля Мадонны.
До сих пор певица не встаёт с постели. Её мучает тошнота. Все концерты и туры отменены. Близкие певицы серьёзно опасаются за её здоровье.
Мадонну неудержимо рвет с тех пор, как ее выписали из больницы, и инфекция всё еще наносит ущерб ее организму. Мадонна всё еще слишком слаба, чтобы даже встать с постели в нью-йоркской квартире, — уточняет TMZ.
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