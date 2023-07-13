"Молодец, бабуля!": Мадонну заметили на улице впервые после госпитализации

В конце июня певица Мадонна попала в больницу с тяжелой бактериальной инфекцией. СМИ сообщали, что турбо-бабуля находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Когда Мадонну выписали из больницы, певицу доставили на скорой помощи в её квартиру, сообщает CNN. Первые дни певица не вставала с постели, её сильно мучила тошнота. Все концерты и туры отменены. Поклонники певицы не на шутку перепугались. 12 июля в сети появились фотографии с Мадонной. На переходе, в ожидании зеленого сигнала светофора Мадонна оперлась на фонарный столб. Однако затем она перешла дорогу и бодро продолжила вместе с подругой путь далее, сообщает The Mirror.
Также в сети появилась видеозапись, где Мадонна уже во всю танцует.
Давай бабуля, ты сможешь!
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