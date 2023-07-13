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"Молодец, бабуля!": Мадонну заметили на улице впервые после госпитализации

"Молодец, бабуля!": Мадонну заметили на улице впервые после госпитализации

Автор:
13 июля 2023 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бабуля   интересное   мадонна   милота   фото   шоу бизнес   
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В конце июня певица Мадонна попала в больницу с тяжелой бактериальной инфекцией. СМИ сообщали, что турбо-бабуля находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

Когда Мадонну выписали из больницы, певицу доставили на скорой помощи в её квартиру, сообщает CNN. Первые дни певица не вставала с постели, её сильно мучила тошнота. Все концерты и туры отменены. Поклонники певицы не на шутку перепугались. 12 июля в сети появились фотографии с Мадонной. На переходе, в ожидании зеленого сигнала светофора Мадонна оперлась на фонарный столб. Однако затем она перешла дорогу и бодро продолжила вместе с подругой путь далее, сообщает The Mirror.

Также в сети появилась видеозапись, где Мадонна уже во всю танцует.

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Метки: Видео   бабуля   интересное   мадонна   милота   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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15k
Majul Час назад
"...где Мадонна уже во всю танцует." покемонка еще и неграмотная. В какую "всю" она танцует?
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−3
устал я от вас 12 минут назад
Бабка как бабка... в чём прикол то?
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
После этой перечницы, и её инфекций всю больницу надо с хлоркой мыть!
Ссылка youtu.be
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