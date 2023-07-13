"Молодец, бабуля!": Мадонну заметили на улице впервые после госпитализации

Когда Мадонну выписали из больницы, певицу доставили на скорой помощи в её квартиру, сообщает CNN. Первые дни певица не вставала с постели, её сильно мучила тошнота. Все концерты и туры отменены. Поклонники певицы не на шутку перепугались. 12 июля в сети появились фотографии с Мадонной. На переходе, в ожидании зеленого сигнала светофора Мадонна оперлась на фонарный столб. Однако затем она перешла дорогу и бодро продолжила вместе с подругой путь далее, сообщает The Mirror.