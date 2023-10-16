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Разврат, похоть, эпатаж: 65-летняя Мадонна устроила тур в честь 40-летия карьеры

Разврат, похоть, эпатаж: 65-летняя Мадонна устроила тур в честь 40-летия карьеры

Автор:
16 октября 2023 15:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   интересное   мадонна   тур   фото   шоу бизнес   
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Певица Мадонна совсем недавно перенесла болезнь, а теперь уже прыгает на сцене. Эпатаж красив, когда ты молодая и энергичная. Пошлые танцы в исполнении 65-летней бабушки выглядят, мягко говоря, странно.

24 июня стало известно, что Мадонна попала в больницу с острой бактерицидной инфекцией. СМИ сообщали, что турбо-бабуля находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Судя по всему, певица быстро оправилась. В Лондоне начался тур Мадонны, приуроченный к 40-летию карьеры певицы.

Мадонна появлялась на сцене в разных костюмах, и некоторые из них даже прикрывали её тело. Большинство костюмов у певицы были очень вызывающие, как и сцены, в которых она участвовала. Сексуальные танцы, поцелуи с девушками, трансвеститы на сцене - Мадонна не изменяет своему стилю, несмотря на возраст.

На концерте присутствовали три дочери Мадонны, которые смотрели за выступлением матери. Самая младшая дочь певицы, 11-летняя Эстер вышла на сцену и станцевала для публики.

Несмотря на свой возраст, Мадонна любит шокировать публику своими впечатляющими нарядами. Однако, не все подписчики оценили это шоу. Многие заявили, что было неловко смотреть на турбо-бабулю в нижнем белье.

Мадонна несколько раз обращалась к зрителям. В конце шоу певица вынесла на сцену флаг Украины во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.

Рядом с Мадонной стояла женщина (возможно) в военных штанах и берете. Образ дополняли латексные перчатки и маска.

Тем временем в Госдуме сказали, при каких обстоятельствах Мадонна сможет приехать в Россию. По словам Елены Драпенко, из концерта Мадонны необходимо убрать элементы пропаганды ЛГБТ и оскорбления чувств верующих.

Источник:

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Метки: Видео   Концерт   интересное   мадонна   тур   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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3k
Василий Афиногенов Час назад
прохору шаляпину не показывайте
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14k
Ivan 2 минуты назад
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7k
evenSeven 3 минуты назад
«Бывает мудрость приходит с возрастом, бывает возраст приходит один» (с)
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1k
Aleksei 6 минут назад
Старая маразматичная шл@хха...
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142
CALYPSO 9 минут назад
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10k
Гомерчик 15 минут назад
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10k
Vacony 16 минут назад
а что вы хотели... как еще привлечь внимание, когда от тебя мало что осталось ? показывать что под одеждой и pdfть фриков ни сцену.. как в цирке. Люди любят смотреть на эротику и шоу уродов... тут два в одном.. только тошнит почему то
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12k
Copycat 17 минут назад
честно сказать даже не интересно, мне кажется люди идут на эти концерты чисто в стиле "интересно что ха херню вытворит эта старуха что бы привлечь к себе внимание"

но я личностно перерос развлечения такого уровня аля "шоу уродов которые творят херню"
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Ну стоит отметить, что в ее-то возрасте вытянуть целый концерт, в котором нужно еще как-то двигаться и постоянно переодеваться, это не каждый сможет.
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
Старая извращенка...
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21k
alexis 42 минуты назад
Завцеха наш товарищ Сатюков
Недавно в клубе так скакал.
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35k
Андрей Иванов 55 минут назад
Так она больше ничего не умеет
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6k
Андрей Крылов 57 минут назад
Пиарить эту гадину? Зачем оно тут? Эта эпатажная [мат] ну ни как не стыкуется ни с чем русским или российским. Шлюха, практикующая эзотерику и самые мрачные и тупые колдовские практики, назвавшаяся христианским символом женственности, который она втаптывает в грязь.... Зачем вообще такой пост тут? Пусть эта гадина стареет без внимания.
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24k
ЦСКА Час назад
Бабка кровлей потекла основательно! Следующая остановка-порноролик с двойным проникновением двухметровых негров...
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145
ruslan d Час назад
Ну она всегда такая была , но в 65 лет уже не так смотрится ...
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11k
Том Сойер Час назад
Тьфу, б.ля.дь страрая... Мерзкая сука.
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1k
Илья 2 часа назад
Для этой шалавы готов отдельный котёл в аду
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117
Феличита 2 часа назад
Пошлые танцы в исполнении 65-летней бабушки выглядят, мягко говоря, странно.
=========
кому как )
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"...из концерта Мадонны необходимо убрать элементы пропаганды ЛГБТ и оскорбления чувств верующих"... и обеспечить всех средствами защиты от ужасной новой "бактерицидной инфекции"))
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
ГлавСатанистка всей Пиндосии.
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