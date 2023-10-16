Разврат, похоть, эпатаж: 65-летняя Мадонна устроила тур в честь 40-летия карьеры

Певица Мадонна совсем недавно перенесла болезнь, а теперь уже прыгает на сцене. Эпатаж красив, когда ты молодая и энергичная. Пошлые танцы в исполнении 65-летней бабушки выглядят, мягко говоря, странно.
24 июня стало известно, что Мадонна попала в больницу с острой бактерицидной инфекцией. СМИ сообщали, что турбо-бабуля находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Судя по всему, певица быстро оправилась. В Лондоне начался тур Мадонны, приуроченный к 40-летию карьеры певицы.
Мадонна появлялась на сцене в разных костюмах, и некоторые из них даже прикрывали её тело. Большинство костюмов у певицы были очень вызывающие, как и сцены, в которых она участвовала. Сексуальные танцы, поцелуи с девушками, трансвеститы на сцене - Мадонна не изменяет своему стилю, несмотря на возраст.
На концерте присутствовали три дочери Мадонны, которые смотрели за выступлением матери. Самая младшая дочь певицы, 11-летняя Эстер вышла на сцену и станцевала для публики.
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Несмотря на свой возраст, Мадонна любит шокировать публику своими впечатляющими нарядами. Однако, не все подписчики оценили это шоу. Многие заявили, что было неловко смотреть на турбо-бабулю в нижнем белье.
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Мадонна несколько раз обращалась к зрителям. В конце шоу певица вынесла на сцену флаг Украины во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.
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Рядом с Мадонной стояла женщина (возможно) в военных штанах и берете. Образ дополняли латексные перчатки и маска.
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Тем временем в Госдуме сказали, при каких обстоятельствах Мадонна сможет приехать в Россию. По словам Елены Драпенко, из концерта Мадонны необходимо убрать элементы пропаганды ЛГБТ и оскорбления чувств верующих.
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но я личностно перерос развлечения такого уровня аля "шоу уродов которые творят херню"
Недавно в клубе так скакал.
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кому как )