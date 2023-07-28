FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7817 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома

Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома

Автор:
28 июля 2023 13:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   голливуд   здоровые   интересное   мадонна   фото   шоу бизнес   
961
2
1

В июне певица Мадонна попала в больницу с тяжелой бактериальной инфекцией. Её подключили к аппарату ИВЛ. По прогнозам врачей, Мадонну ждёт долгое восстановление, но она уже танцует перед камерой.

Когда Мадонну выписали, её доставили домой в карете скорой помощи, сообщает CNN. Первые дни певица совсем не вставала с кровати, пытаясь прийти в себя. Друзья Мадонны рассказали, что она сильно мучилась от тошноты, ничего не могла есть. Спустя неделю Мадонне стало лучше и её заметили на улице.

На днях 64-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram* ролик, где она танцует перед камерой.

"То, что я могу немного двигать своим телом и танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире!"

Несмотря на то, что звезда пошла на поправку, подписчики забеспокоились. Они предположили, что Мадонне не стоит так скоро прыгать.

"Может быть всё-таки ещё полежать?"

"Не думаю, что врач одобрит такие танцы!"

"Думай о своём здоровье!"


* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   голливуд   здоровые   интересное   мадонна   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Лютый вам Бетховен 2 минуты назад
Держится молодцом, сейчас это важно ведь, как известно, все болезни от нервов. При ослабленном иммунитете подхватить еще что-либо - раз плюнуть. Никогда не интересовался её музыкой, но желаю выздоравливать и не торопясь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Bolo Yeung 11 минут назад
Мразотно, фи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
liveevil 36 минут назад
Бабулька даже не собирается уходить на пенсию и продолжает жечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
Херанука Паибалу 43 минуты назад
Видимо, не заработала "на старость"
вот и старается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71571



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#ДТП#интересное#забавно#подборка#кино#ДПС#Китай
#животные#автомир#Юмор#интересно#Прикол#авто аварии#Москва#СССР#искусство#новости
#машина#люди#Автовсячина#США#аварии#история#полиция#фильм#истории#сарказм
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться