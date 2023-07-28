Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома

Когда Мадонну выписали, её доставили домой в карете скорой помощи, сообщает CNN. Первые дни певица совсем не вставала с кровати, пытаясь прийти в себя. Друзья Мадонны рассказали, что она сильно мучилась от тошноты, ничего не могла есть. Спустя неделю Мадонне стало лучше и её заметили на улице.