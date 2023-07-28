Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома

В июне певица Мадонна попала в больницу с тяжелой бактериальной инфекцией. Её подключили к аппарату ИВЛ. По прогнозам врачей, Мадонну ждёт долгое восстановление, но она уже танцует перед камерой.
Когда Мадонну выписали, её доставили домой в карете скорой помощи, сообщает CNN. Первые дни певица совсем не вставала с кровати, пытаясь прийти в себя. Друзья Мадонны рассказали, что она сильно мучилась от тошноты, ничего не могла есть. Спустя неделю Мадонне стало лучше и её заметили на улице.
На днях 64-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram* ролик, где она танцует перед камерой.
"То, что я могу немного двигать своим телом и танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире!"
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Несмотря на то, что звезда пошла на поправку, подписчики забеспокоились. Они предположили, что Мадонне не стоит так скоро прыгать.
"Может быть всё-таки ещё полежать?"
"Не думаю, что врач одобрит такие танцы!"
"Думай о своём здоровье!"
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вот и старается