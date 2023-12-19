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Мадонна рассказала на концерте, что перед туром успела полежать в коме

Мадонна рассказала на концерте, что перед туром успела полежать в коме

Автор:
19 декабря 2023 19:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бабуля   здоровье   интересное   кома   мадонна   фото   шоу бизнес   
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Турбо-бабуля успела перенести болезнь, бактериальную инфекцию, кому и объехать пол мира с новой концертной программой.

В июне Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. Тогда артистку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии, некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ. Через две недели Мадонна уже прогуливалась по Нью-Йорку, за ручку со своей подругой, а уже через месяц танцевала перед камерой, отмечая 40-летие своего дебютного альбома.

Это стало началом рекламы её концертов. Мадонна посетила многие крупные города Европы и Америки во время тура, посвящённому 40-летию певицы на сцене. Как и ожидалось, шоу было полно эпатажа и разврата. Пошлые танцы в исполнении 65-летней бабушки выглядят, мягко говоря, странно.

На концерте в Нью-Йорке Мадонна разоткровенничалась с фанатами и рассказала о том, что двое суток провела в коме. Слова певицы приводит People.

Я потеряла сознание на полу в ванной и очнулась в отделении интенсивной терапии. А моя подруга спасла мне жизнь. Спасибо, Шавон, — обратилась со сцены Мадонна, и рассказала, что 48 часов провела в искусственной коме.

Очнулась Мадонна в окружении детей.

«Мне пришлось почти проститься с жизнью, чтобы собрать их вместе», — пошутила она.


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Метки: бабуля   здоровье   интересное   кома   мадонна   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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38k
russger Час назад
У них она походу местная пугачиха
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103
Леонид Шаровский 6 минут назад
мадонна и пугачёва
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47k
Соломей 21 минуту назад
А она вроде лет 20 из состояния комы не выходит .но ей об этом не сказали.
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38k
Александр 38 минут назад
Если пугачева это примадонна Российской эстрады, значит Мадонна - это припугачка Американской эстрады )
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49
Gummy Bear 42 минуты назад
Молодец! Мне нравится и песни у неё хорошие! А вы все спать ложитесь, завтра с утра на завод, говно качать и в год копейку получать
Нормально я накидал на вентилятор?
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13k
Владимир 56 минут назад
Марамойка старая, свалила бы уже в закат. Задолбала, может и пугачиху с собой взять. Кому вообще она ещё интересна? Любителям мертвячины?
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2k
Bobbus Час назад
Епаный стыд
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20k
Bill Час назад
Да скорей бы уж. Черти скучают у ВИП-котла.
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7k
Андрей Крылов Час назад
Не знаю как кому, а я не хочу ни видеть, ни слышать ни чего поро это сатанинское отродье с, мягко говоря, сомнительным музыкальным талантом..
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Видимо отсасывала тем, кто голосовал за Клинтон, как и обещала. Вот и подхватила инфекцию. )))
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5k
Ал Ди 2 часа назад
Медведь твой выход.
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12k
Самка Хорька 2 часа назад
Блин, ну и молодец! Не каждая 40-летняя так выглядит. Даже имея кучу денег, кстати, потому что внешность, особенно та, которая уже не от природы, - дело вкуса.
Всё лучше, чем возле подъезда считать проституток.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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