Мадонна рассказала на концерте, что перед туром успела полежать в коме

В июне Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. Тогда артистку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии, некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ. Через две недели Мадонна уже прогуливалась по Нью-Йорку, за ручку со своей подругой, а уже через месяц танцевала перед камерой, отмечая 40-летие своего дебютного альбома.