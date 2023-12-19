Мадонна рассказала на концерте, что перед туром успела полежать в коме

Турбо-бабуля успела перенести болезнь, бактериальную инфекцию, кому и объехать пол мира с новой концертной программой.
В июне Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. Тогда артистку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии, некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ. Через две недели Мадонна уже прогуливалась по Нью-Йорку, за ручку со своей подругой, а уже через месяц танцевала перед камерой, отмечая 40-летие своего дебютного альбома.
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Это стало началом рекламы её концертов. Мадонна посетила многие крупные города Европы и Америки во время тура, посвящённому 40-летию певицы на сцене. Как и ожидалось, шоу было полно эпатажа и разврата. Пошлые танцы в исполнении 65-летней бабушки выглядят, мягко говоря, странно.
На концерте в Нью-Йорке Мадонна разоткровенничалась с фанатами и рассказала о том, что двое суток провела в коме. Слова певицы приводит People.
Я потеряла сознание на полу в ванной и очнулась в отделении интенсивной терапии. А моя подруга спасла мне жизнь. Спасибо, Шавон, — обратилась со сцены Мадонна, и рассказала, что 48 часов провела в искусственной коме.
Очнулась Мадонна в окружении детей.
«Мне пришлось почти проститься с жизнью, чтобы собрать их вместе», — пошутила она.
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Всё лучше, чем возле подъезда считать проституток.