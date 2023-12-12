"Какая вредная баба!": певица Наталья Штурм ударилась о багажник чужой машины и закатила скандал

По словам самой Штурм, водитель напал на неё и чуть не задавил.
Наталья Штурм оказалась в центре скандала. Певица рассказала Mash, что 11 декабря вечером она шла в магазин в капюшоне и не заметила открытого багажника у соседской машины. В итоге Наталья ударилась о крышку багажника и упала. По словам Штурм, она почувствовала сильную боль и головокружение и поэтому залезла в чужую машину. Но водитель не оценил такого жеста. Уже в салоне заявил, что ждать скорую не будет и вышвырнул Наталью.
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Наталье помогли прохожие. Они вызвали скорую помощь. Медики оказали Наталье первую помощь и даже дали успокоительное.
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С водителем машины Наталья встретилась уже в полиции. Он с порога начал оскорблять Наталью, называть "вредной бабой" и говорить, что помогал. Теперь в деле разберутся правоохранители.
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"Школьный роман" хорош, конечно, но это заслуга Новикова, а не её.
Денег-то хочется, а работать не хочется...
Все из кожи вон лезут, чтобы напомнить о себе.
Если багажник открыт, то как правило хозяин машины стоит под ним, как можно не видя в упор хозяина ударится с такой силой что после контузии забраться к НЕМУ в машину...., а где был всё это время хозяин машины???
Невозмутимо наблюдал с пяти метров.....?? )))
Проблема ясна, надо запретить ходить мимо машин в капюшонах и всё.