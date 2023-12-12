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"Какая вредная баба!": певица Наталья Штурм ударилась о багажник чужой машины и закатила скандал

"Какая вредная баба!": певица Наталья Штурм ударилась о багажник чужой машины и закатила скандал

Автор:
12 декабря 2023 17:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   больница   водитель   интересное   наталья штурм   полиция   ссора   фото   шоу бизнес   
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По словам самой Штурм, водитель напал на неё и чуть не задавил.

Наталья Штурм оказалась в центре скандала. Певица рассказала Mash, что 11 декабря вечером она шла в магазин в капюшоне и не заметила открытого багажника у соседской машины. В итоге Наталья ударилась о крышку багажника и упала. По словам Штурм, она почувствовала сильную боль и головокружение и поэтому залезла в чужую машину. Но водитель не оценил такого жеста. Уже в салоне заявил, что ждать скорую не будет и вышвырнул Наталью.

Наталье помогли прохожие. Они вызвали скорую помощь. Медики оказали Наталье первую помощь и даже дали успокоительное.

С водителем машины Наталья встретилась уже в полиции. Он с порога начал оскорблять Наталью, называть "вредной бабой" и говорить, что помогал. Теперь в деле разберутся правоохранители.

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Метки: Видео   больница   водитель   интересное   наталья штурм   полиция   ссора   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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57k
zloykoyot 51 минуту назад
Кто пИвица? Эта выхухоль? Единственное чем она отложилась в моей памяти - интервью в говногазетёнке под названием Спид-инфо, где она рассказывала как каждый продюсер хотел её трахнуть. Какие песни пела - убейте, не вспомню.
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4k
Anners 55 секунд назад
А не есть ли этот вброс просто попытка напомнить о себе, которая якобы, "певица"?

"Школьный роман" хорош, конечно, но это заслуга Новикова, а не её.

Денег-то хочется, а работать не хочется...

Все из кожи вон лезут, чтобы напомнить о себе.
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13k
Кыся 6 минут назад
Колите ей, колите! Да побольше, чтоб гуманно усыпить нахер животное.
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4k
Anners 8 минут назад
Хм, я лучше о ней думал, как я ошибался-то...
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7k
Mixalych 9 минут назад
Курение вред. Или пересолила?
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698
Руслан 16 минут назад
Реально мерзкая баба!!!! Мужик вообще само спокойствие....
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Меня терзают смутные сомнения....о том что здесь 90% вранья...
Если багажник открыт, то как правило хозяин машины стоит под ним, как можно не видя в упор хозяина ударится с такой силой что после контузии забраться к НЕМУ в машину...., а где был всё это время хозяин машины???
Невозмутимо наблюдал с пяти метров.....?? )))
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2k
Николай 20 минут назад
Я чё-т хз... Ндавно под грузом снега багажник начал складываться и я как долбанусь об него бошкой... Больно было. И я тоже бал в капюшоне)))
Проблема ясна, надо запретить ходить мимо машин в капюшонах и всё.
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5k
Vlamir Полчаса назад
Шкурм! Странная фамилия!
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Шаболда...
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640
Человек Разумный 48 минут назад
Это вообще кто ?
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6k
sumrаknn 55 минут назад
У нее были права? думааю за такое, если в психушку ее не отправят, то хотябы права заберут. ипанутым не место на дороге.
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62k
pynh 58 минут назад
Эх, были времена... в багажнике бы и уехала за такой беспредел.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342366



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