"Какая вредная баба!": певица Наталья Штурм ударилась о багажник чужой машины и закатила скандал

Наталья Штурм оказалась в центре скандала. Певица рассказала Mash, что 11 декабря вечером она шла в магазин в капюшоне и не заметила открытого багажника у соседской машины. В итоге Наталья ударилась о крышку багажника и упала. По словам Штурм, она почувствовала сильную боль и головокружение и поэтому залезла в чужую машину. Но водитель не оценил такого жеста. Уже в салоне заявил, что ждать скорую не будет и вышвырнул Наталью.