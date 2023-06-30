В России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

В связи с этим первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат "Единой России" Владимир Бурматов подготовил законопроект, согласно которому, за жестокое обращение с животными их будут изымать у владельцев.

Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях, - заявил Бурматов.

Домашних животных эта инициатива тоже коснётся, отметил депутат.