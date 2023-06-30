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В России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

В России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

Автор:
30 июня 2023 08:09
Сообщество : Животные
Метки: Россия   домашние животные   жестокое обращение   закон   интересное   фото   
775
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Домашних животных любят все. Однако встречаются случаи, когда хозяева издеваются над своими питомцами. Сейчас за жестокое обращение человек может получить штраф, обязательные работы, ограничение свободы, либо лишение свободы. Но все эти меры направлены на наказание человека, а не спасение животного.

В правоохранительных органах сообщали, что по итогам 2022 года в России было зафиксировано 709 случаев жестокого обращения с животными — их количество выросло на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, сообщают "Известия". Но далеко не все живодёры были наказаны. Полицейские неохотно ведут дела о жестоком обращении.

В связи с этим первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат "Единой России" Владимир Бурматов подготовил законопроект, согласно которому, за жестокое обращение с животными их будут изымать у владельцев.

Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях, - заявил Бурматов.

Домашних животных эта инициатива тоже коснётся, отметил депутат.

Мы расширили ответственность за жестокое обращение, но это полумера. Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству он остается у него, так как считается его собственностью.

В комитете по экологии пояснили, что сейчас вынесение наказания за жестокое обращение с животным относится к компетенции правоохранительных органов. За это человек может получить штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Также ему может грозить ограничение свободы до одного года, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Либо виновному могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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Метки: Россия   домашние животные   жестокое обращение   закон   интересное   фото   
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3  комментария
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63
lifehardgame 54 минуты назад
Вы сначала с бездомными разберитесь животными, в Волгограде каждую неделю в новостях случаи нападения на людей бродячих собак.
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14k
Antique computer 20 минут назад
Очередная инициатива зоошизы... представляю, сколько нормальных хозяев животных обвинят в жестоком обращении и оштрафуют.

КГ/АМ.
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42
Ясен Пень 54 минуты назад
Эх. Ещё бы к людям стали лучше относиться.
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