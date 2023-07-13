Из-за семейных разборок пришлось эвакуировать людей с Уралмашзавода

34-летняя Ксения, которая работает в торговой фирме, расположенной на территории Уралмашзавода., недавно развелась со своим мужем Юрием. Но мужчина до сих пор не может отпустить свою бывшую жену и постоянно оказывает ей знаки внимания. Правда, не самые приятные.

Накануне он позвонил Ксении и заявил, что в бензобаке её Opel Corsa заложен пластид. Машина в это время была на парковке Уралмашзавода.