Из-за семейных разборок пришлось эвакуировать людей с Уралмашзавода

Бывший муж позвонил своей экс-супруге и заявил, что её машина заминирована. Полицейские обнаружили под капотом подозрительный предмет.
34-летняя Ксения, которая работает в торговой фирме, расположенной на территории Уралмашзавода., недавно развелась со своим мужем Юрием. Но мужчина до сих пор не может отпустить свою бывшую жену и постоянно оказывает ей знаки внимания. Правда, не самые приятные.
Накануне он позвонил Ксении и заявил, что в бензобаке её Opel Corsa заложен пластид. Машина в это время была на парковке Уралмашзавода.
На место прибыли полицейские. Они обнаружили в автомобиле предмет, которого там быть не должно. К днищу "опеля" в районе капота был прикреплён телефон, обмотанный изолентой. Из ближайшего здания эвакуировали 20 человек, но при первичном осмотре взрывных веществ на телефоне не обнаружили. Сапёрам пришлось забрать телефон с собой для дальнейшей экспертизы.
Юрия задержали полицейские. Следователи выясняют, кого он больше хотел напугать: свою бывшую или руководство стратегического предприятия, сообщает SHOT.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых