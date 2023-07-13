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Из-за семейных разборок пришлось эвакуировать людей с Уралмашзавода

Из-за семейных разборок пришлось эвакуировать людей с Уралмашзавода

Автор:
13 июля 2023 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Угрозы   завод   интересное   семья   ссора   уралмаш   фото   
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Бывший муж позвонил своей экс-супруге и заявил, что её машина заминирована. Полицейские обнаружили под капотом подозрительный предмет.

34-летняя Ксения, которая работает в торговой фирме, расположенной на территории Уралмашзавода., недавно развелась со своим мужем Юрием. Но мужчина до сих пор не может отпустить свою бывшую жену и постоянно оказывает ей знаки внимания. Правда, не самые приятные.

Накануне он позвонил Ксении и заявил, что в бензобаке её Opel Corsa заложен пластид. Машина в это время была на парковке Уралмашзавода.

На место прибыли полицейские. Они обнаружили в автомобиле предмет, которого там быть не должно. К днищу "опеля" в районе капота был прикреплён телефон, обмотанный изолентой. Из ближайшего здания эвакуировали 20 человек, но при первичном осмотре взрывных веществ на телефоне не обнаружили. Сапёрам пришлось забрать телефон с собой для дальнейшей экспертизы.

Юрия задержали полицейские. Следователи выясняют, кого он больше хотел напугать: свою бывшую или руководство стратегического предприятия, сообщает SHOT.

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Метки: Россия   Угрозы   завод   интересное   семья   ссора   уралмаш   фото   
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4  комментария
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15k
Shtoppi 2 часа назад
юра явно с кукухой не в ладах, так что скоро может от угроз и запугиваний перейти к более радикальным действиям.
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russger 9 минут назад
Ну не удивительно, что она с этим дятлом развелась
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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