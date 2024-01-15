Депутаты Госдумы предложили создать должности уполномоченных по правам животных

Однако, депутат "Единой России" Владимир Бурматов уверен, что законодательство достаточно регулирует вопрос содержания и обращения с животными.

В административном аппарате уже достаточно должностей, за которыми закреплен вопрос контроля за обращением с животными,— уверен первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов.— Например, в каждом муниципалитете есть человек, отвечающий за контроль численности безнадзорных животных. Другое дело, что часто никто его не знает — и не знают, кому подавать обращения и жалобы на эту тему.