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Депутаты Госдумы предложили создать должности уполномоченных по правам животных

Депутаты Госдумы предложили создать должности уполномоченных по правам животных

Автор:
15 января 2024 18:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   домашние животные   закон   интересное   кошки   обращение с животными   собаки   фото   
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По мнению депутатов, таким образом ответственность за жестокое обращение не будет размыта и будет регулироваться определёнными людьми.

Группа депутатов ЛДПР предложила создать федеральных и региональных уполномоченных по правам животным, которые бы регулировали вопросы, касающиеся содержания и уходу за животными. Авторы инициативы уверены: это поможет «связать власть, общество и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее», передаёт издание "Коммерсантъ".

Предлагаемая нами мера легко реализуема, так как закон об общественных палатах разных уровней уже давно работает,— заявил “Ъ” один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.— Добавление в структуру уполномоченного по вопросам защиты животных поможет связать власть, общество и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее. Уполномоченный сможет консолидировать позиции сторон, чтобы из споров в СМИ и соцсетях вынести рациональное зерно.

Однако, депутат "Единой России" Владимир Бурматов уверен, что законодательство достаточно регулирует вопрос содержания и обращения с животными.

В административном аппарате уже достаточно должностей, за которыми закреплен вопрос контроля за обращением с животными,— уверен первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов.— Например, в каждом муниципалитете есть человек, отвечающий за контроль численности безнадзорных животных. Другое дело, что часто никто его не знает — и не знают, кому подавать обращения и жалобы на эту тему.


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Метки: Россия   домашние животные   закон   интересное   кошки   обращение с животными   собаки   фото   
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4  комментария
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1M
Великий Немой 47 минут назад
Пока не рализованы законы о правах человека, законы о правах животных работать не будут!
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6k
Трям 4 минуты назад
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56k
Мойша 24 минуты назад
Уполномоченного по правам животных бродячие собаки еще не кусали.
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21k
Александр Полчаса назад
И сделать их ответственными за нападения животных на людей.
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