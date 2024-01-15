Депутаты Госдумы предложили создать должности уполномоченных по правам животных

По мнению депутатов, таким образом ответственность за жестокое обращение не будет размыта и будет регулироваться определёнными людьми.
Группа депутатов ЛДПР предложила создать федеральных и региональных уполномоченных по правам животным, которые бы регулировали вопросы, касающиеся содержания и уходу за животными. Авторы инициативы уверены: это поможет «связать власть, общество и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее», передаёт издание "Коммерсантъ".
Предлагаемая нами мера легко реализуема, так как закон об общественных палатах разных уровней уже давно работает,— заявил “Ъ” один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.— Добавление в структуру уполномоченного по вопросам защиты животных поможет связать власть, общество и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее. Уполномоченный сможет консолидировать позиции сторон, чтобы из споров в СМИ и соцсетях вынести рациональное зерно.
Однако, депутат "Единой России" Владимир Бурматов уверен, что законодательство достаточно регулирует вопрос содержания и обращения с животными.
В административном аппарате уже достаточно должностей, за которыми закреплен вопрос контроля за обращением с животными,— уверен первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов.— Например, в каждом муниципалитете есть человек, отвечающий за контроль численности безнадзорных животных. Другое дело, что часто никто его не знает — и не знают, кому подавать обращения и жалобы на эту тему.
Источник:
- В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам
- Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
- Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином
- 30 трогательных фото животных, которых спасли с улиц или приютов
- В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами