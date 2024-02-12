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Астраханские власти предложили штрафовать жителей за кормление домашних животных

Астраханские власти предложили штрафовать жителей за кормление домашних животных

Автор:
12 февраля 2024 18:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Астраханская область   Бездомные животные   Россия   закон   интересное   собаки   фото   
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В декабре 2023 года в Астрахани приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных.

На встрече с журналистами на пресс-конференции заместитель председателя регионального правительства Виктория Гурьянова заявила, что власти области рассматривают вопрос о введении штрафов за кормление бездомных животных на улице. Если закон будет принят, что Астраханская область станет первым российским регионом, где кормление бездомных животных станет наказуемым деянием.

Перед этим, в декабре в Астраханской области приняли закон об усыплении домашних животных. Та же самая Виктория Гурьянова заявила, что у бездомных есть всего 15 дней на то, чтобы объявился хозяин.

«Что мы создадим сейчас? Мы создадим пункты временного содержания. Рассказываю цепочку: собака изымается из среды обитания, ее везут в пункт временного содержания, где любая особь свыше 40 см, очень грубо говорю, подлежит умерщвлению. 15 дней содержится. Дается почему 15 дней? Вдруг объявится хозяин», — сообщила Гурьянова.

Однако, в Госдуме отметили, что усыплять могут только неизлечимо больных собак или если животное испытывает сильные муки. Во всех остальных случаях усыплять собак незаконно. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил строить больше приютов и наказывать за самовыгул домашних собак.

Также считает и вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.

«Усыпление животных без владельца запрещено. Это одна из форм жестокого обращения с животными, так определено в законе. Исполнители подобных решений подлежат уголовной ответственности. Эта история вызовет резонанс в обществе», — предупредил эксперт в беседе с НСН.


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Метки: Астраханская область   Бездомные животные   Россия   закон   интересное   собаки   фото   
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13  комментариев
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21k
babuby 2 часа назад
Пусть домашние животные дохнут с голоду?
Администрация, ну забаньте вы уже эту долбаную авторку!!!!
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12k
zlopisec 18 минут назад
Ну пусть тогда особо умные из Госдумы, лично отвечают за каждого покусанного или просто испуганного человека. Берут на себя лечение за СВОЙ счет, переселяют своих детей в районы нападений собак.
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73k
SAndre Полчаса назад
"все плохо и все плохие!!!!!"
а проблему бродячих животин как решать собрались? Или само рассосется?
Не рассасывается оно никак
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3k
Максим Макашев Час назад
штрафовать жителей за кормление домашних животных
*********************************
авторша! Ты хоть свои выпердыши читаешь перед тем, как размещать?
Ты знаешь, что ЗА НЕКОРМЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ можно быть привлечённым по Закону о жестоком обращении с животными?
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27k
Влад 2 часа назад
"Исполнители подобных решений подлежат уголовной ответственности", а почему только исполнители? Почему бы не посадить все астраханское заксобрание в назидание другим татупедам за жестокое обращение плюс сам закон. Может тогда начнут хоть немного думать что принимают.
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Ту же самую Викторию Гурьянову лучше саму усыпить , а не собачек , лучше стройте приюты , стерилизация и финансирование.
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7k
Евгений Д 2 часа назад
Сцу.у.уки.
Озаботились бы созданием и финансированием приютов для брошенных животных
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216
Старикашка Z 2 часа назад
Вот интересно, почему усыплять бездомных собак незаконно, а отстреливать волков и шакалов можно? Это уже не "одна из форм жестокого обращения с животными"?
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21k
Александр 3 часа назад
Так домашних или бездомных?
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