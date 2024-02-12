Астраханские власти предложили штрафовать жителей за кормление домашних животных

В декабре 2023 года в Астрахани приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных.
На встрече с журналистами на пресс-конференции заместитель председателя регионального правительства Виктория Гурьянова заявила, что власти области рассматривают вопрос о введении штрафов за кормление бездомных животных на улице. Если закон будет принят, что Астраханская область станет первым российским регионом, где кормление бездомных животных станет наказуемым деянием.
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Перед этим, в декабре в Астраханской области приняли закон об усыплении домашних животных. Та же самая Виктория Гурьянова заявила, что у бездомных есть всего 15 дней на то, чтобы объявился хозяин.
«Что мы создадим сейчас? Мы создадим пункты временного содержания. Рассказываю цепочку: собака изымается из среды обитания, ее везут в пункт временного содержания, где любая особь свыше 40 см, очень грубо говорю, подлежит умерщвлению. 15 дней содержится. Дается почему 15 дней? Вдруг объявится хозяин», — сообщила Гурьянова.
Однако, в Госдуме отметили, что усыплять могут только неизлечимо больных собак или если животное испытывает сильные муки. Во всех остальных случаях усыплять собак незаконно. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил строить больше приютов и наказывать за самовыгул домашних собак.
Также считает и вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.
«Усыпление животных без владельца запрещено. Это одна из форм жестокого обращения с животными, так определено в законе. Исполнители подобных решений подлежат уголовной ответственности. Эта история вызовет резонанс в обществе», — предупредил эксперт в беседе с НСН.
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Администрация, ну забаньте вы уже эту долбаную авторку!!!!
а проблему бродячих животин как решать собрались? Или само рассосется?
Не рассасывается оно никак
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авторша! Ты хоть свои выпердыши читаешь перед тем, как размещать?
Ты знаешь, что ЗА НЕКОРМЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ можно быть привлечённым по Закону о жестоком обращении с животными?
Озаботились бы созданием и финансированием приютов для брошенных животных