Астраханские власти предложили штрафовать жителей за кормление домашних животных

Однако, в Госдуме отметили, что усыплять могут только неизлечимо больных собак или если животное испытывает сильные муки. Во всех остальных случаях усыплять собак незаконно. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил строить больше приютов и наказывать за самовыгул домашних собак.

Также считает и вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.