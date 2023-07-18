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Предприимчивые россияне предлагают регистрацию в Tinder за деньги

Предприимчивые россияне предлагают регистрацию в Tinder за деньги

Автор:
18 июля 2023 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Tinder   Россия   заработок   знакомства   интересное   регистрация   фото   
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Компания Match Group, владеющая сервисом для знакомств Tinder, заявила, что завершит уход с российского рынка к 30 июня 2023 года. Россияне, конечно, не сильно расстроились и уже придумали, как обойти запрет.

В мессенджерах и на площадках объявлений стали появляться услуги по регистрации в Tinder. "Специалисты" предлагают пользователям регистрацию в приложении за 1,5–2 тыс. рублей.

Устроено это так: владелец регистрирует аккаунт в социальной сети через зарубежный номер. Автор объявления в разговоре с "Известиями" рассказал, что в среднем его услугами пользуются более 15 человек в неделю.

Специалисты по информационной безопасности предупреждают: посредники регистрируют профиль на собственный зарубежный номер, поэтому впоследствии легко могут получить доступ к аккаунту пользователя.

Если вы всё равно хотите продолжать пользоваться Tinder, нужно понимать, что можно стать жертвой мошенников. В результате пользователь рискует лишиться денег за оплаченную, но не полученную услугу, а также передать свои конфиденциальные данные третьим лицам, которые также могут использовать в мошеннических целях, — сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

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Метки: Tinder   Россия   заработок   знакомства   интересное   регистрация   фото   
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1  комментарий
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Просто Волшебник 39 минут назад
Кому то ещё интересна эта помойка с проститутками?!
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