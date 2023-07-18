Предприимчивые россияне предлагают регистрацию в Tinder за деньги

В мессенджерах и на площадках объявлений стали появляться услуги по регистрации в Tinder. "Специалисты" предлагают пользователям регистрацию в приложении за 1,5–2 тыс. рублей.

Устроено это так: владелец регистрирует аккаунт в социальной сети через зарубежный номер. Автор объявления в разговоре с "Известиями" рассказал, что в среднем его услугами пользуются более 15 человек в неделю.