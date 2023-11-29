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В Госдуме предложили обучать детей самообороне от собак и насильников

В Госдуме предложили обучать детей самообороне от собак и насильников

Автор:
29 ноября 2023 16:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   закон   интересное   психология   самооборона   фото   школы   
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Из документа, направленного министру просвещения, следует, что школьный курс ОБЖ необходимо добавить уроки по физической и психологической самообороне.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова считает, что уроки по самообороне должны носить регулярны характер. Предполагается, что эти занятия должны включать в себя оборону от насильников и бездомных собак.

Филатова сослалась на статистку МВД о преступлениях, совершённых в отношении детей и подростков. Их численность значительно выросла за три года. Аналогичная ситуация складывается с преступлениями сексуального характера. В МВД также отметили, что с бродячими собаками сталкиваются от 50 до 300 тысяч человек в год. Об этом со ссылкой на письмо парламентария сообщают «Ведомости».


В тексте говорится, что «в рамках таких уроков должны изучаться как физические, так и психологические способы защиты: например, умение не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля». Это, по мнению, позволит детям «чувствовать себя уверенно и быть в безопасности».


Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что уроки должны быть добровольными. Некоторые дети не могут заниматься самообороной по ряду причин: религия, состояние здоровья и особенности развития.

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Метки: Госдума   Россия   закон   интересное   психология   самооборона   фото   школы   
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12  комментариев
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16k
Kostick Час назад
едрать колотить, они там реально упоротые? от собак и насильников учить обороне? собак беспризорных на улицах быть не должно, ни одной. даже стерилизованных, они не яйцами кусают. всё, точка. а от насильника взрослого ребёнок не сможет защититься, тем более жертвы в основном девочки. тут вопрос к государству.
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
Они там что, в голову ипутся?
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5k
Котэ Полчаса назад
начните с закона о самообороне, отмените "превышение".
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3k
Наталья Час назад
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2k
Илья Час назад
На государство надежды нет? Спасение утопающего дело рук самого утопающего? Перестаньте завозить мигрантов и количество изнасилований резко пойдёт на убыль .
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11k
kaboza Час назад
совсем дупусраты офуели..введите еще курсы по самозащите от всего и вся, на гоп-стоп попал? курсы не прошел, хату обнесли, курсы не прошел, а че мусора будут делать, просто при правонарушении фиксировать , что курсы не прошел?
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62k
pynh Час назад
можно просто отстреливать насильников, провинившихся собак и, если есть, их хозяев
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PokemonKa
Pika-Pika?
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