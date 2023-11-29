В Госдуме предложили обучать детей самообороне от собак и насильников

Из документа, направленного министру просвещения, следует, что школьный курс ОБЖ необходимо добавить уроки по физической и психологической самообороне.
Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова считает, что уроки по самообороне должны носить регулярны характер. Предполагается, что эти занятия должны включать в себя оборону от насильников и бездомных собак.
Филатова сослалась на статистку МВД о преступлениях, совершённых в отношении детей и подростков. Их численность значительно выросла за три года. Аналогичная ситуация складывается с преступлениями сексуального характера. В МВД также отметили, что с бродячими собаками сталкиваются от 50 до 300 тысяч человек в год. Об этом со ссылкой на письмо парламентария сообщают «Ведомости».
В тексте говорится, что «в рамках таких уроков должны изучаться как физические, так и психологические способы защиты: например, умение не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля». Это, по мнению, позволит детям «чувствовать себя уверенно и быть в безопасности».
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что уроки должны быть добровольными. Некоторые дети не могут заниматься самообороной по ряду причин: религия, состояние здоровья и особенности развития.
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