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"Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола

"Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола

Автор:
20 июля 2023 11:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: twitter   Россия   закон   запрет   интересное   смена пола   фото   
2986
10

Аккаунт BBC сообщил в Twitter, что В России запретили операции по смене пола на законодательном уровне. Наверное, агентство ожидало волну недовольства, но подписчики наоборот поддержали эту инициативу.

Британская вещательная корпорация BBC выкатила статью о том, что в России запретили проводить операции по смене пола. В статье этот закон назвали варварским. Оказывается, бедные трансгендеры теперь совсем ущемлены в правах. Этой же статьёй BBC гордо поделились в Twitter, надеясь на поддержку сообщества.

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Однако где-то они просчитались. Среди сотен комментариев большинство оказались положительными. Пользователи поддержали российский законопроект. Многие заявили, что именно так государство оберегает людей. В общем, смотрите сами.

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Метки: twitter   Россия   закон   запрет   интересное   смена пола   фото   
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28  комментариев
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11k
Copycat 2 часа назад
да операция по смене пола как минимум должна быть запрещена человеку до его совершеннолетия - так как это не татуировка которую потом можно признать "ошибкой молодости" и свести - это на всю жизнь будет и последствия не откатишь
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5k
Babangdida 5 минут назад
Операции по смене пола не должны быть под полным запретом, но их надо ограничить паркетом, линолеумом и плиткой!
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10k
Juli 37 минут назад
это они еще не знают, что у нас негров неграми можно называть.
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6k
Станислав 42 минуты назад
"То есть вы хотите сказать, что я никогда не смогу забеременнеть и у меня никогда не будет месячных?" "Все верно!" "Так какая же я тогда женщина! Я же мужик! С сиськами! И без члена!" (с) Мистер (миссис) Гаррисон, Южный Парк.
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60
Кристофер Роббин Станислав 7 минут назад
ну формально, проблема бесплодия у женщин с каждым годом бьет рекорды по количеству случаев(это факт, поэтому в РФ существуют квоты ЭКО которые должны невилировать ситуацию с ухудшением рождаемости). Но бесплодную женщину же никто не называет мужиком без яиц? я не стороник всяких там лгбт и прочей фигни, однако считаю, что чиновники не имеют не малейшего права совать свое гочзное рыло в личные дела взрослого человека.
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3k
веселый просто 53 минуты назад
Из вышенаписанной статьи я понял, что я по английски вообще не шарю
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46k
Aleksandr 57 минут назад
Варварский закон!
Иногда без смены пола не обойтись...
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32k
Slonyash Час назад
То, что называется сменой пола, на самом деле не смена пола (родить или зачать ребенка то всё не получится после этой операции), это лишь движение на поводу у психического заболевания человека (и самое страшное - ребенка), таким вот варварским способом.

Это вообще не имеет ничего общего с медициной, где основная заповедь - Не навреди!

Радует, что нормальных людей всё же значительно больше ущербных. Печалит, что нормальным там приходится стесняться быть нормальными, хотя бы в плане высказать ущербным, обратить их внимание на их ущербность. Окно овертона в действии.
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10
ДлинныйЧулок Час назад
у меня тут племянница спросила: "А им попарно операции делают? На стол ложатся мальчик и девочка, а просыпаются наоборот?"
блин, не знаю, что и сказать...
мне одно понятно: невзрослой голове вообще бы не надо давать пищу о таких размышлениях
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6k
Умница-красавица Час назад
И как теперь ремонт в убитой хрущевке сделать, я хз ваще…
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32k
albedo Час назад
Операция по смене пола - может быть разве что в качестве лечения психических заболеваний.
Если по другому никак вылечить нельзя.
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3k
Алексей 2 часа назад
Малому... очень малому числу людей такие операции необходимы. Но они должны проводиться только после долгих и обстоятельных психических, психологических и психиатрических обследований. А остальным, кто внезапно "осознал" необходимость смены пола, достаточно и курса соответствующих таблеток.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Вот если бы после операции бывший мужик мог родить, а бывшая женщина зачать ребенка другой женщине, то это можно было бы назвать операцией по смене пола, это бы по крайней мере имело смысл. Но то что делается сейчас это просто калечат людей, мужиков кастрируют и вставляют сиськи, женщинам отрезают грудь, член то не пришить ..., это абсурдно называть сменой пола.
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