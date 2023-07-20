"Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола

Британская вещательная корпорация BBC выкатила статью о том, что в России запретили проводить операции по смене пола. В статье этот закон назвали варварским. Оказывается, бедные трансгендеры теперь совсем ущемлены в правах. Этой же статьёй BBC гордо поделились в Twitter, надеясь на поддержку сообщества.