"Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола

Аккаунт BBC сообщил в Twitter, что В России запретили операции по смене пола на законодательном уровне. Наверное, агентство ожидало волну недовольства, но подписчики наоборот поддержали эту инициативу.
Британская вещательная корпорация BBC выкатила статью о том, что в России запретили проводить операции по смене пола. В статье этот закон назвали варварским. Оказывается, бедные трансгендеры теперь совсем ущемлены в правах. Этой же статьёй BBC гордо поделились в Twitter, надеясь на поддержку сообщества.
Однако где-то они просчитались. Среди сотен комментариев большинство оказались положительными. Пользователи поддержали российский законопроект. Многие заявили, что именно так государство оберегает людей. В общем, смотрите сами.
Источник:
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Иногда без смены пола не обойтись...
Это вообще не имеет ничего общего с медициной, где основная заповедь - Не навреди!
Радует, что нормальных людей всё же значительно больше ущербных. Печалит, что нормальным там приходится стесняться быть нормальными, хотя бы в плане высказать ущербным, обратить их внимание на их ущербность. Окно овертона в действии.
блин, не знаю, что и сказать...
мне одно понятно: невзрослой голове вообще бы не надо давать пищу о таких размышлениях
Если негру отбелить кожу, он не станет белым, если азиату изменить разрез глаз, он не превратиться в европейца. То же самое и здесь.
Если по другому никак вылечить нельзя.