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8 самых странных законов и указов русских царей

8 самых странных законов и указов русских царей

Автор:
22 мая 2024 09:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   закон   указ   факты   фото   царь   
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Почему при Павле I мужчинам нельзя было носить обувь с лентами вместо пряжек? А при Петре I – ходить в обуви, подбитой железными гвоздями?

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Петр I, как известно, был большой хозяйственник. И заботился даже о таких прозаических вещах, как деревянные мостовые Петербурга. Чтобы они не изнашивались быстро, он в 1715 году издал указ, запрещающий ходить в обуви, подбитой железными скобами или гвоздями. Нарушителям грозило суровое наказание: отчаянным модникам – большие штрафы, а продавцам – каторга и конфискация имущества. Реакция была молниеносной: улицы резко опустели.

А через год последовал новый указ, который обязывал всех владельцев домов в Санкт-Петербурге мостить камнем улицу перед ними на сажень (213 см).

Петр также приказал пришивать на обшлага мундиров пуговицы. Причина проста: так он хотел научить военных хорошим манерам и отбить у них охоту вытирать рот после еды рукавом, чтобы не шить часто новую форму.

Царь Алексей Михайлович в 1647 году объявил войну алкоголизму – сначала запретил держать алкоголь в Соловецком монастыре, через пару лет и во всех остальных обителях. Еще через четыре года он провел кабацкую реформу: количество питейных точек царь приказал сократить. Цены на алкоголь при этом повышались в три раза: продавать его в кредит было нельзя, а в одни руки отпускали не больше одной чарки – около 150 граммов. Кроме того, во время постов и по воскресеньям торговать было нельзя: в общей сложности, таких «трезвых» дней календаря набегало до 180! Кстати, тем, кто производил подпольную водку, грозило серьезное наказание: от штрафа для тех, кто оступился впервые, до битья кнутом и тюрьмы для злостных изготовителей контрафакта.

Еще одним мастером странных законов был Павел I. Он решил бороться со всем, что могло напоминать о Французской революции и стать причиной вольнодумства. Получился приличный список: женщинам нельзя было украшать платья цветными лентами через плечо, мужчины могли носить только треуголки и круглые шапки, а широкополые французские шляпы объявили вне закона. А вместе с ними – башмаки с лентами вместо пряжек, бакенбарды и даже вальс. Злые языки связывали эти диковатые запреты с проблемами самого императора: борода у него росла не очень хорошо, да и танцором он был не слишком ловким.

В XVII столетии ревень в Москву доставляли из Китая: его использовали как лекарство от желудочных расстройств и в качестве красителя, который придавал золотой оттенок. Ценилась эта трава высоко: пуд (порядка 16 кг) стоил 40 рублей! Столько же, сколько стоил, например, пуд хорошего шелка. Торговать ревенем запрещалось: главным и единственным покупателем и продавцом была царская казна. В конце XVII века его нельзя было вывозить из Сибири, при императрицах Анне Иоановне и Елизавете Петровне ревень стал «товаром для казенной прибыли». «Сибирское золото» нельзя было купить частным лицам, а казна держала на него очень высокие цены. Наказания нарушителям грозили нешуточные, в том числе «неижесточайшее истязание».

Некоторые указы рождались не из экономических или политических соображений, а исключительно из чувства прекрасного. К примеру, большая модница императрица Елизавета Петровна однажды воспользовалась некачественной пудрой, которая намертво склеила ее волосы. Окрашивание в черный цвет тоже не помогло скрыть следы неудачного эксперимента. Императрица подстриглась почти в ноль и носила парик. И заодно приказала всем придворным дамам поступить так же: пришлось им, вслед за императрицей лишить себя шевелюры и носить черные парики, как у нее.

В октябре 1745 года императрица Елизавета Петровна издала, пожалуй, самый милый указ — «О высылке котов». В нем говорилось: «Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества». С тех пор коты-крысоловы обосновались в Зимнем дворце.

Медвежий промысел в России существовал издавна: топтыгиных обучали разным трюкам и выступали с ними на ярмарках, вызывая восхищение у публики. Мишки выполняли до нескольких десятков разных команд и устраивали целые представления, изображая девушку у зеркала, солдата с ружьем, загулявшего крестьянина и много кого еще. В 1865 году в России появилось Общество покровительства животным, которое решило медведей спасать. Через два года Александр II подписал указ, запрещающий медвежий промысел.

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Метки: Россия   закон   указ   факты   фото   царь   
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