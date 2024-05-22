8 самых странных законов и указов русских царей

Петр I, как известно, был большой хозяйственник. И заботился даже о таких прозаических вещах, как деревянные мостовые Петербурга. Чтобы они не изнашивались быстро, он в 1715 году издал указ, запрещающий ходить в обуви, подбитой железными скобами или гвоздями. Нарушителям грозило суровое наказание: отчаянным модникам – большие штрафы, а продавцам – каторга и конфискация имущества. Реакция была молниеносной: улицы резко опустели.

А через год последовал новый указ, который обязывал всех владельцев домов в Санкт-Петербурге мостить камнем улицу перед ними на сажень (213 см).