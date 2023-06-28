В Швеции разрешили сжечь Коран в священный для мусульман праздник Курбан-Байрам

Активисты собираются сделать это у главной мечети в Стокгольме.
В начале этого года глава шведской партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Заодно раскритиковал Эрдогана. В ответ Турция заявила, что не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.
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Некоторые считали, что это сойдёт Расмусу с рук - но нет. Его потребовали арестовать, а он вовремя почуял неладное и бежал в Данию. На данный момент он заочно арестован, а шведы пытаются договориться с датскими силовиками и скрутить непокорного политика.
Позже, единомышленники Палудана хотели провернуть такой же номер с сожжением у посольства Ирака, но шведская полиция запретила это делать. Тогда активисты подали в суд и добились отмены решения силовиков.
Шведская полиция заявила, что дала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале мусульманского трехдневного праздника Курбан-Байрам, - сообщает агентство Франс Пресс.
А представитель полиции Юлия Марич заявила:
Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня.
Теперь в Стокгольм стягивают дополнительные силы стражей порядка и готовятся к «акции» по сожжению священный для мусульман книги. Зачем это делать и накалять обстановку, тем более в празднование Курбан-Байрама, - вопрос остаётся открытым.
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Сейчас мусульман стало больше а шведов меньше.
Но ведь сами мусульмане совсем недавно рьяно взрывали мечети, уничтожая тем самым многие тысячи экземпляров священного писания. Так почему же они так возбуждённо реагируют на выходки дураков одиночек?
я не крещён не обрезан ни какой конфессии не придерживаюсь наверно кто то назвал бы меня атеистом, но у меня ни когда не было мысли идти докапывать верующих (так же вежливо пресекаю любые приставания верующих ко мне)
ну типа нафига? дел что ли других нет
Глупо как-то.