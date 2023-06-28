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В Швеции разрешили сжечь Коран в священный для мусульман праздник Курбан-Байрам

В Швеции разрешили сжечь Коран в священный для мусульман праздник Курбан-Байрам

Автор:
28 июня 2023 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Расмус Палудан   Турция   Швеция   активисты   коран   посольство   скандал   сожжение   
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Активисты собираются сделать это у главной мечети в Стокгольме.

В начале этого года глава шведской партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Заодно раскритиковал Эрдогана. В ответ Турция заявила, что не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Некоторые считали, что это сойдёт Расмусу с рук - но нет. Его потребовали арестовать, а он вовремя почуял неладное и бежал в Данию. На данный момент он заочно арестован, а шведы пытаются договориться с датскими силовиками и скрутить непокорного политика.

Позже, единомышленники Палудана хотели провернуть такой же номер с сожжением у посольства Ирака, но шведская полиция запретила это делать. Тогда активисты подали в суд и добились отмены решения силовиков.

Шведская полиция заявила, что дала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале мусульманского трехдневного праздника Курбан-Байрам, - сообщает агентство Франс Пресс.

А представитель полиции Юлия Марич заявила:

Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня.

Теперь в Стокгольм стягивают дополнительные силы стражей порядка и готовятся к «акции» по сожжению священный для мусульман книги. Зачем это делать и накалять обстановку, тем более в празднование Курбан-Байрама, - вопрос остаётся открытым.


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Метки: Видео   Расмус Палудан   Турция   Швеция   активисты   коран   посольство   скандал   сожжение   
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20  комментариев
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1k
Aleksandr 48 минут назад
Странная у них демократия и свобода слова, сжечь Коран можно а радужный флаг снимать нельзя
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21k
Виталий Касандров 2 минуты назад
В 2020 в Мальмё уже были протестные выступления мусульман Швеции, погромы и проч европейские радости. Тогда хоть с трудом но погасили.
Сейчас мусульман стало больше а шведов меньше.
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31k
Ashabad 6 минут назад
Европа разрушает сама себя
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13k
кира 7 минут назад
С книгой бороться проще, чем с тараканами в собственной голове...
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1k
Igor Grishaev 8 минут назад
Ну что, Швецию в НАТО пустили, Эрдоган может утереться, горячие шведские парни могут начинать скакать.
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1k
raael13 9 минут назад
Мусульманам известно имя организаторов и исполнителей? Найдите их и отрежьте им головы. Их не смогут охранять всегда.
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911
ruslan d Полчаса назад
Ну видимо заскучали без беспорядков ...
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34k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Им название с "Жёсткий курс" пора перерегистрировать на "Е.банутый курс"
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109k
parallax Полчаса назад
Ни в коем случае не поддерживают всякое святотатсво, хотя сам убеждённый атеист.
Но ведь сами мусульмане совсем недавно рьяно взрывали мечети, уничтожая тем самым многие тысячи экземпляров священного писания. Так почему же они так возбуждённо реагируют на выходки дураков одиночек?
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14k
Shtoppi 38 минут назад
кажется шведы еще не понимают, что яма, которую они сами себе роют, становится все глубже и выбраться из нее будет уже не просто проблематично, а практически невозможно. они просто допросятся и мусульмане, которых там уже легион, просто надерут им задницы в характерном для себя стиле - огнем и мечем.
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23k
AzuveR 40 минут назад
Предлагаю этому Расмусу и его свите ,сжечь Коран, в любой мусульманской стране.
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1k
Ян 42 минуты назад
А чо в Стокгольме то? В Мекку поехать поджигать слабо?
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10k
Copycat 42 минуты назад
Я одного не пойму - зачем верующих то провоцировать?
я не крещён не обрезан ни какой конфессии не придерживаюсь наверно кто то назвал бы меня атеистом, но у меня ни когда не было мысли идти докапывать верующих (так же вежливо пресекаю любые приставания верующих ко мне)
ну типа нафига? дел что ли других нет
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2k
Alex 42 минуты назад
Сдается мне, мусульмане промолчат. Сытая жизнь в европе дороже религиозных догм.
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10k
Б.Касторский 52 минуты назад
Мне конечно же ближе взгляды атеиста. Но вот такие провокации я все равно понять не могу. Зачем? Не довольны миграционной политикой? Понимаю. Но что изменит подобное действо? В миграционной политики ничего. Но напряженность вырастет точно.
Глупо как-то.
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10k
au3 59 минут назад
Я в этой каше нифига не пойму .... То права, то нельзя обижать мусульман, то можно сжигать коран ...
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