В Швеции разрешили сжечь Коран в священный для мусульман праздник Курбан-Байрам

Некоторые считали, что это сойдёт Расмусу с рук - но нет. Его потребовали арестовать, а он вовремя почуял неладное и бежал в Данию. На данный момент он заочно арестован, а шведы пытаются договориться с датскими силовиками и скрутить непокорного политика.

Позже, единомышленники Палудана хотели провернуть такой же номер с сожжением у посольства Ирака, но шведская полиция запретила это делать. Тогда активисты подали в суд и добились отмены решения силовиков.