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Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта

Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта

Автор:
02 октября 2023 18:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   гражданство   кавказец   коран   паспорт   сожжение   
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Он заявил, что этот документ несовместим с Кораном.

Гражданин России - он утверждает, что прожил у нас 25 лет - заснял ролик, в котором размышляет о паспорте и Коране. Якобы они несовместимы. И сжёг документ.

Когда его задержали, просил прощения.

За него вступилась и мать - она плакала и извинялась.

Грозит ли мужчине реальное наказание и лишат ли его гражданства - пока неизвестно.

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Метки: Видео   гражданство   кавказец   коран   паспорт   сожжение   
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60  комментариев
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5k
4ijik 2 часа назад
Должны как минимум лишить гражданства. В идеале выслать туда, откуда нарисовался 25 лет назад. Такие плевки в лицо терпеть нельзя.
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1k
Tony Минуту назад
поставивших 178 лайков к его видео я бы тоже проверил...
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4k
Vlad 4 минуты назад
По какой статье задержали то? Паспорт является тоже чем то священным? Ну сжёг, пошлину заплатил, дали новый.
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10k
Фомич 9 минут назад
Хайп говорите...))) Пусть теперь полиция его через каждый час останавливает и просит предъявить паспорт. Нет? Пройдемте в отделение для выяснения личности! Через 2 суток поумнеет...может быть.
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10k
Dabus 10 минут назад
Хотели вроде ввести дополнения в УК о том что за порчу или надругательство над паспортом будет назначаться срок от 6 мес. до года. Но вроде эти поправки пока не приняли.
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3k
Pill 13 минут назад
Гнать в шею и чтоб депутатский сын от.пи..зд.ил он выложить на всеобщее обозначение
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421
Алексей Бляйбтрой 15 минут назад
отэц где
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8k
Doctor_Lector 19 минут назад
Лишение гражданства и пусть валят на все 4 стороны. Оглы - азеры получается. Вот туда со всей семейкой строем и без компенсации всего имущества - в чем были - в том пусть и едут. Чурбаны всегда выеживаются, пока за жопу не поймали, а потом сопли на кулак мотают.
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444
Александр Поляков Полчаса назад
свиньи мусульманские. только обратно в аул коз трахать!!! и маму туда же.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Извинился? Да нет, он должен быть в СИЗО, куда должны запустить 15 летнего пацана, который будет этого ишака п"здить.
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1k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Вот вроде женщина, мать, плачет, извиняется, а веры - ни на грош! Что у неё слёзы крокодиловы, что у сыночки пустая брехня. Воспитали дитятку в духе "несовместимости" - вот и 3,14здуйте всем своим дружным семейством на@уй из России ко всем @беням, в те края, где всё у вас совмещается.
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18k
Shtoppi 38 минут назад
<<Грозит ли мужчине реальное наказание и лишат ли его гражданства - пока неизвестно.>>
-------
лишить гражданства и выслать, за пределы РФ, туда где живут дикие звери, которым паспорта не нужны по очевидным причинам.
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27k
AzuveR 43 минуты назад
Чуркабес --понтарез. Запилил видео ради дешёвых понтов ,перед такими же чурками и так называемого хайпа. Его и мамаши извинения ,на буй не нужны. Лишить гражданства и пендалями отправить в родные горы.
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1k
grigorenko vladislav 45 минут назад
Раз несовместимы - пусть выбирает одно из двух: лишение гражданства, срок за оскорбление символов страны а потом и на@уй из России, или пусть восстанавливает паспорт и гражданство при условии публичного сожжения Корана, раз он такой бл@ть непримиримый антагонист. Давай, дура, жги по полной, не бойся! Потом не плачь.
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67k
Дворняга 46 минут назад
Ну вот и пусть по Корану кредит оформляет, справки получает, билет на поезд покупает.
И ещё он видимо не в курсе: Аллах дебилов тоже не любит.
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37k
russger 48 минут назад
Хрен с паспортом, Кораном, гражданством и политикой. Здоровый мужик позвал за себя маму извиняться? Серьёзно? Вот это джигит, ипать его ослом в сраку -_-
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44k
Карандаш 48 минут назад
Что значит лишить гражданства или не лишить? Мастурбек сам себя лишил гражданства. Обернуть всё это в юридическую обложку и пусть валит к своему ишаку!
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421
Дмитрий 49 минут назад
Чурбан БАйРАН!
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3k
Василий Афиногенов 50 минут назад
о,безнациональная вешалка для бороды
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502
Neftyanoy56 54 минуты назад
Так [мат] ему тогда гражданство? Если оно несовместимо.
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82k
Доктор Джонс 55 минут назад
Грош цена этим извинениям...
Не нравится гражданство РФ, писдуй на историческую родину...
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