Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта

Он заявил, что этот документ несовместим с Кораном.
Гражданин России - он утверждает, что прожил у нас 25 лет - заснял ролик, в котором размышляет о паспорте и Коране. Якобы они несовместимы. И сжёг документ.
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Когда его задержали, просил прощения.
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За него вступилась и мать - она плакала и извинялась.
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Грозит ли мужчине реальное наказание и лишат ли его гражданства - пока неизвестно.
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лишить гражданства и выслать, за пределы РФ, туда где живут дикие звери, которым паспорта не нужны по очевидным причинам.
И ещё он видимо не в курсе: Аллах дебилов тоже не любит.
Не нравится гражданство РФ, писдуй на историческую родину...