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Православные активисты пожаловались в прокуратуру на скульптуры грибов в Коми

Православные активисты пожаловались в прокуратуру на скульптуры грибов в Коми

Автор:
10 июня 2024 18:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Коми   Прокуратура   Ухта   активисты   грибы   жалоба   нравственность   скульптура   
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Они считают, что арт-объект до неприличия напоминает фаллосы, поэтому его надо снести, а заодно привлечь скульптора к ответственности за "порнографию".

Православные активисты из движения "Сорок Сороков" обратились в прокуратуру с требованием проверить создателя скульптур грибов на экологической тропе в Коми о незаконном изготовлении и обороту порнографических материалов.


По мнению общественников, созданные местным столяром-скульптором Василием Адамчуком арт-объекты больше похожи на мужские половые органы, а не на грибы.

Свою позицию борцы за нравственную чистоту объяснили тем, что по экологической тропе гуляет множество детей, которые не должны видеть ничего подобного.


Российский скульптор Виктор Кропачёв в свою очередь заступился за коллегу. Он заявил, что в скульптурах грибов не видит ничего неприличного.


"Я вижу на этих фотографиях только грибы и не понимаю, откуда здесь эти люди могли увидеть что-нибудь другое. Грибы — это творения природные, и ничего плохого в них нет", — сказал Кропачёв.

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Метки: Видео   Коми   Прокуратура   Ухта   активисты   грибы   жалоба   нравственность   скульптура   
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48  комментариев
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63k
turyst 2 часа назад
Это, конечно, не .. уи, но и искусством, это тоже не назовёшь.
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69k
Дворняга 2 минуты назад
Двоякое чувство. С одной стороны всех таких активистов посылать на то, что они увидели в скульптурах. С другой - "скульптору" его творением по лбу. И дело не в том, какие бывают грибы по форме, а в том, что у большинства эти "статУи" вызовут только одну реакцию: сфоткаться на фоне и выложить в сеть с пошлыми комментами.
Да, художника может обидеть каждый, но иногда это надо делать. Предлагаю: собрать равное количество активистов и художников, запереть в изолированном посёлке, всюду понатыкать камер и транслировать как "Дом-3".
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94
Аврашалом Маркович 4 минуты назад
Сидит активист "Сорока сороков" на приеме у психиатра, психиатр показывает ему картинку с членом и спрашивает:
- Что вы видите на этой картинке?
Активист такой думает, скажу член, подумает, что я пид@р, скажу лучше маяк. И говорит маяк.
Психиатр:
- Вы называете очевидные вещи не своими именами, вы неуверенный в себе пид@рас.
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4k
Pill 10 минут назад
А как их ещё назвать?
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29k
Alex 15 минут назад
Я вижу на этих фотографиях только грибы и не понимаю, откуда здесь эти люди могли увидеть что-нибудь другое. Грибы это творения природные,

Вот именно-природные...
И рукотворным фуям, те что "скульптор" своял, там делать нечего
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1k
Дед Мазай 15 минут назад
Всё очень просто решается - взять и попросить десяток людей (разного возраста и пола) нарисовать гриб. Если хоть у кого-нибудь выйдет такой же "член" как на фото, то можно "художника" и простить. Ну а если у всех получатся грибы с большими шляпками, то снести на фиг эти "произведения искусства". А лучше этому самому "художнику" во двор поставить Чтобы он сам ими каждый день любовался. Извращенец.
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603
piralexandr 17 минут назад
Группа традиционных лесных православных грибов потребовала у Прокуратуры возбудить дело против гундяева за осквернение Веры.
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100
Alex L. 23 минуты назад
У кого что болит, тот о том и говорит. .
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7k
satra Полчаса назад
Жалко нет площадки, где мог бы сделать пост "Активисты пожаловались в прокуратуру на скульптуры грибов в Коми"
Без указания "православные".
Думаю, результат был бы иной.
На фишках включать слово "православные" - сразу получить запрограммированную реакцию.
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501
deadDEVIL Полчаса назад
Может эти недалёки ещё подосиновики запретят?
Вот уж где точно на половойчлен похожий гриб.
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну что накинулись на бедного художника .. ведь и у грибов может быть эрекция?
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7k
tank35 36 минут назад
Это же божье создания , сами себе противоречат
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4k
americos 37 минут назад
Он художник, он так видит.
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2k
Роман 37 минут назад
А православных активистов послать на этот гриб и судить "За головотяпство со взломом!" И. Ильф Е. Петров
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9k
Тяжолый Орк 39 минут назад
просто украсьте шляпки золотом сумальным
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44k
Notan Blaine 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален
−24
54k
Опиум для народа 57 минут назад
Так - то первохристиане поклонялись не кресту, а рыбе. А крест они позаимствовали позже, взяв его у египтян. У которых анкх символизирует член Осириса. Но вы продолжайте лобзать его и носить на шее. )))
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35k
Korolev 57 минут назад
Активистам на воротник...
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3k
Игорь Час назад
Художника обидеть каждый может
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7k
CHNM Час назад
Быть таким активистом – не православно.
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Burzum
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