Православные активисты пожаловались в прокуратуру на скульптуры грибов в Коми

Православные активисты из движения "Сорок Сороков" обратились в прокуратуру с требованием проверить создателя скульптур грибов на экологической тропе в Коми о незаконном изготовлении и обороту порнографических материалов.

По мнению общественников, созданные местным столяром-скульптором Василием Адамчуком арт-объекты больше похожи на мужские половые органы, а не на грибы.