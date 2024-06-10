Православные активисты пожаловались в прокуратуру на скульптуры грибов в Коми

Они считают, что арт-объект до неприличия напоминает фаллосы, поэтому его надо снести, а заодно привлечь скульптора к ответственности за "порнографию".
Православные активисты из движения "Сорок Сороков" обратились в прокуратуру с требованием проверить создателя скульптур грибов на экологической тропе в Коми о незаконном изготовлении и обороту порнографических материалов.
По мнению общественников, созданные местным столяром-скульптором Василием Адамчуком арт-объекты больше похожи на мужские половые органы, а не на грибы.
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Свою позицию борцы за нравственную чистоту объяснили тем, что по экологической тропе гуляет множество детей, которые не должны видеть ничего подобного.
Российский скульптор Виктор Кропачёв в свою очередь заступился за коллегу. Он заявил, что в скульптурах грибов не видит ничего неприличного.
"Я вижу на этих фотографиях только грибы и не понимаю, откуда здесь эти люди могли увидеть что-нибудь другое. Грибы — это творения природные, и ничего плохого в них нет", — сказал Кропачёв.
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Да, художника может обидеть каждый, но иногда это надо делать. Предлагаю: собрать равное количество активистов и художников, запереть в изолированном посёлке, всюду понатыкать камер и транслировать как "Дом-3".
- Что вы видите на этой картинке?
Активист такой думает, скажу член, подумает, что я пид@р, скажу лучше маяк. И говорит маяк.
Психиатр:
- Вы называете очевидные вещи не своими именами, вы неуверенный в себе пид@рас.
Вот именно-природные...
И рукотворным фуям, те что "скульптор" своял, там делать нечего
Без указания "православные".
Думаю, результат был бы иной.
На фишках включать слово "православные" - сразу получить запрограммированную реакцию.
Вот уж где точно на половойчлен похожий гриб.
Но вот, что удивительно, я последний раз за грибами ходил лет 30 назад.
Такие дела ((