В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля

Сначала спалили Коран, теперь вот взялись за другие священные книги.
В Швеции стали серьёзно присматриваться к религиозной литературе. Отдельные активисты жгут Коран - как этот гражданин, который завернул в него кусок бекона, а потом подпалил. Это широко освещалась прессой, а «активиста» охраняла полиция.
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После этого представитель МИДа Швеции заявил, что это «никоим образом не отражает мнение правительства Швеции» и «шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции». Но ушёл от ответа, когда его спросили, почему власти вообще разрешили «активисту» это сделать. Тут есть тонкость: гражданину разрешили провести публичную демонстрацию, а не определённое действие. А это «другое».
В Швеции можно проводить публичные демонстрации - это закреплено в Конституции. А законы о богохульстве отменили в 1970-х. Поэтому власти подчёркивают, что они:
Не дают разрешения на различные действия. Даём разрешение на проведение публичного собрания! Это важное отличие.
Теперь в Швеции сожгут Библию и Тору. Это произойдёт 15 июля в Стокгольме, перед посольством Израиля. Имя 30-летнего гражданина, который собрался это сделать, пока не раскрывают. Но силовики уже дали ему официальное разрешение и прикрепили охрану. По другим данным, активистов будет трое, но и это не подтверждено. Вероятно, власти просто опасаются раскрывать какую-либо информацию.
Но к сожжению Библии готовятся.
Когда об «акции« узнали в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил:
Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, которое наносит ущерб святая святых еврейского народа.
А президент Израиля, Ицхак Герцог, добавил:
Как президент Израиля, я осудил сожжение Корана, который является священным для мусульман всего мира, и теперь мое сердце разбивается от того, что та же судьба еврейской Библии, вечной книги еврейского народа, неизбежна.
Разрешение на порчу священных текстов — это не осуществление свободы выражения мнений, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти.
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Стесняюсь спросить - Новый завет, который входит в Библию и не считается священных у иудеев -каким боком он к иудеям имеет отношение?
А уж про четыре канонических христианских Евангелия, которые тоже часть Библии и еврейский народ - совсем уже смешно.
Любимая европейская традиция
неправильных начинать сжигать под радостные возгласы правильных
закончились ?
корректируй критерий оценки
например, для начала можно сжечь нарушителей скоростного режима - нищебродов
не
не пойдет
они пополняют бюджет
мары - не пополняют ( как говорил министр), а голыдьба - в самый раз
Я никого сжигать не предлагал