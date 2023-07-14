В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля

В Швеции можно проводить публичные демонстрации - это закреплено в Конституции. А законы о богохульстве отменили в 1970-х. Поэтому власти подчёркивают, что они:

Не дают разрешения на различные действия. Даём разрешение на проведение публичного собрания! Это важное отличие.

Теперь в Швеции сожгут Библию и Тору. Это произойдёт 15 июля в Стокгольме, перед посольством Израиля. Имя 30-летнего гражданина, который собрался это сделать, пока не раскрывают. Но силовики уже дали ему официальное разрешение и прикрепили охрану. По другим данным, активистов будет трое, но и это не подтверждено. Вероятно, власти просто опасаются раскрывать какую-либо информацию.

Но к сожжению Библии готовятся.

Когда об «акции« узнали в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: