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В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля

В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля

Автор:
14 июля 2023 23:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Стокгольм   Тора   Швеция   библия   коран   сожжение   
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Сначала спалили Коран, теперь вот взялись за другие священные книги.

В Швеции стали серьёзно присматриваться к религиозной литературе. Отдельные активисты жгут Коран - как этот гражданин, который завернул в него кусок бекона, а потом подпалил. Это широко освещалась прессой, а «активиста» охраняла полиция.

После этого представитель МИДа Швеции заявил, что это «никоим образом не отражает мнение правительства Швеции» и «шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции». Но ушёл от ответа, когда его спросили, почему власти вообще разрешили «активисту» это сделать. Тут есть тонкость: гражданину разрешили провести публичную демонстрацию, а не определённое действие. А это «другое».

В Швеции можно проводить публичные демонстрации - это закреплено в Конституции. А законы о богохульстве отменили в 1970-х. Поэтому власти подчёркивают, что они:

Не дают разрешения на различные действия. Даём разрешение на проведение публичного собрания! Это важное отличие.

Теперь в Швеции сожгут Библию и Тору. Это произойдёт 15 июля в Стокгольме, перед посольством Израиля. Имя 30-летнего гражданина, который собрался это сделать, пока не раскрывают. Но силовики уже дали ему официальное разрешение и прикрепили охрану. По другим данным, активистов будет трое, но и это не подтверждено. Вероятно, власти просто опасаются раскрывать какую-либо информацию.

Но к сожжению Библии готовятся.

Когда об «акции« узнали в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил:

Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, которое наносит ущерб святая святых еврейского народа.

А президент Израиля, Ицхак Герцог, добавил:

Как президент Израиля, я осудил сожжение Корана, который является священным для мусульман всего мира, и теперь мое сердце разбивается от того, что та же судьба еврейской Библии, вечной книги еврейского народа, неизбежна.

Разрешение на порчу священных текстов — это не осуществление свободы выражения мнений, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти.

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Метки: Видео   Стокгольм   Тора   Швеция   библия   коран   сожжение   
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20  комментариев
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32k
albedo 57 минут назад
судьба еврейской Библии, вечной книги еврейского народа, неизбежна
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Стесняюсь спросить - Новый завет, который входит в Библию и не считается священных у иудеев -каким боком он к иудеям имеет отношение?
А уж про четыре канонических христианских Евангелия, которые тоже часть Библии и еврейский народ - совсем уже смешно.
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36k
russger 2 минуты назад
А какой вообще смысл сжигать книгу? Ну сжёг ты коран/библию, всем похер. В чём прикол?
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5k
Трям 11 минут назад
Просто им грустно без терактов.
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2k
Тварь 42 минуты назад
451
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19k
Александр 52 минуты назад
А сжечь символику гомогеев осмелятся?
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13k
GROMOZEKA 55 минут назад
Сжигание книг.
Любимая европейская традиция
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