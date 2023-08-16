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«Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его якобы избил сын Кадырова

«Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его якобы избил сын Кадырова

Автор:
16 августа 2023 16:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоград   коран   мечеть   никита журавель   поджигатель   рамзан кадыров   сожжение   чечня   
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В этом деле ещё предстоит разобраться.

В мае этого года Никита Журавель сжёг Коран на фоне мечети и вскоре его задержали:

Делом поджигателя поручили заняться прокуратуре Чеченской республики. Когда молодого человека привезли в грозненское СИЗО, у ворот заведения его встретила возмущённая толпа с плакатами «Руки прочь от Корана».

А сегодня сообщили, что Журавель якобы лично общался с руководителем республики Рамзаном Кадыровым и его старшим сыном. Так заявил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев:

Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавель, это тот, кто сжег Коран… На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека РФ проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу.

Солтаев добавил, что Журавель пожаловался на то, что его якобы побил сын главы Чечни:

Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он (Журавель) передал своё обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ (Татьяны) Москальковой. Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов.

Чеченский омбудсмен показал журналистам заявление Журавеля. В нём указывается:

Что он «принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман», и «искренне раскаялся в совершенном преступлении», а также утверждается, что «после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам». Журавель просит «разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне».

Напоследок Солтаев подчеркнул:

Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка.

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Метки: Видео   Волгоград   коран   мечеть   никита журавель   поджигатель   рамзан кадыров   сожжение   чечня   
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17k
Алекс 2 часа назад
Ну тут как говориться - что куем не вложено кулаком не вобьёшь...
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5k
Трям 5 минут назад
А какой сын? Тот толстый перед которым негры падали в нокаут от страха?
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312
алекс 20 минут назад
А разве Волгоград находится под юрисдикцией Чечни? И кто поручил прокуратуре Чечни разбираться с этим делом?
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807
Дмитрий Полчаса назад
Сам признался - что его цель была не заработать эти поскудные 10 штук, а разжигание розни между мусульманами и христианами. Есть признание.. 5-7 лет . причем в Чеченской тюрьме...
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Там работорговля до сих пор существует, а тейп Кадырова ни меры, ни удержи - не знает. То что кого-то избили, вообще малая печаль тамошнего средневекового Мордора. Права человека и Чечня, это оксюморон. Объявите уже эту республику резервацией с шариатско-бандитскими понятиями, будет хоть как-то правдоподобно выглядеть. К чему эти потуги, показать что в Чечне действуют законы РФ? Все прекрасно осознают, что там своё отдельное государство, точнее феодальное княжество.
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157
Охинец Сахалинцев Example 6.2.6 13 минут назад
Чего ты буровишь? Давай пруфы, иначе пздабол
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12k
ron 53 минуты назад
Убивать его, конечно, нельзя, ибо он тут же станет мучеником. А вот п.и.з.дить каждый день до потери пульса - пожалуйста, даже нужно ибо это для него воспитание и учение )))
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 55 минут назад
дело было так:
Здравствуй, Я старший сын Кадырова......и хрясь, шмяк, бац-бац....по рукам и ногам исключительно.
Угу...так и поверил.
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390k
Алексей Час назад
дебилу лавры тупизны шведов не давали покоя?
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2
устал я от вас Час назад
Извинятся можно если что-то сделал непреднамеренно. В данном случае идиот отлично понимал что и зачем он делает. Вылечить идиотизм невозможно, а значит на свободе от него толку нет, а на зоне ему занятие по способностям быстро определят.
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37k
Алексей Час назад
кто готов скинуться чтоб уже самого кадырова к нему в сизо пустили?))
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15k
Александр Час назад
А, когда будут сжигать учебники, например, физики, перед МИФИ, или, буквари перед Мин.Образования? Ролики с извинениями могу записать заранее...
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3k
Артур Котовой Час назад
Типичный чмо, которому даже 100$ шлюхи не давали. Ноет что его якобы побили, крутизна куда то сразу пропала когда ФСБ положила мордой в пол, а что ж так? Ты ж крутой такой был на видео. Может лишать таких гражданства? Даже можно собрать целый самолет таких додиков и пусть выберут точку на планете куда их отвезти, только выход из самолета будет десантированный.
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15k
Александр Час назад
Ну, как сложится судьба очередного недальновидного - ?, но, по факту, на данный момент он обеспечил "рабочей занятостью" как минимум 30 человек: продавец Корана, как минимум, 3 "вычислителя" по камерам, следователь, группа задержания, дознаватель, конвой, судья с секретарём, адвокат, корреспондент с оператором...+ пиар сына Кадырова в Исламском Мире...
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211
Evgeniy Час назад
А где срок отбывают те бородатые, которые в святом источнике под крестом ноги мыли? Вы можете представить, чтобы сын какого-нибудь чиновника Иванова дал по щам сидевшему в СИЗО молодому парню с кавказа? Такой бы вой поднялся. Извиняться замучились бы! Это просто демонстрация силы, и полной безнаказанности. Давайте тогда всех радикальных исламистов сажать строго в камеры к нацикам. По этой теме много чего можно написать..
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0
Иван Иванов Час назад
Конечно,надо разобраться и продолжить воспитательный процесс. Ведь цель то исправление Петуха или как его там.
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30k
Григорий 2 часа назад
Совсем глупый вопрос, а господь сам себя защитить никак не может?
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16k
Элитный тигр 2 часа назад
Человеку свойственно ошибаться - да. Но он Журавель. Обычная пиар-акция тупого либера. Даже если сын Кадырова избил этого чмореныша - чтож, пусть принесет извинения. Сыну Кадырова тоже свойственно ошибаться, ведь он всего лишь человек.
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10k
Игорь 2 часа назад
интересно - что с ним случится когда он срок получит и присядет где нибудь в Чечне?
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74k
Максим 2 часа назад
Пусть скажет спасибо, что не убили.. А надо бы парочку конечно отдать толпе. Может мозги появятся у остальных. ну и в таких случаях снимают побои в противном ... пистешь
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<В мае этого года Никита Журавель сжёг Коран на фоне мечети>>
-------------
странно что он, в грозненском сизо, вообще не скончался скоропостижно после таких выкрутасов.
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26k
Влад 2 часа назад
Это все хорошо, а следы то есть? Синяки, ссадины..... иначе это пустой трёп. Вломить конкретный срок за разжигание розни и добавить лет несколько за клевету. По мне так это провокация и простого "извините" явно маловато, но связь с заграницей можно и потом вдумчиво проверить, и она найдётся.
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