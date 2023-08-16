«Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его якобы избил сын Кадырова

В этом деле ещё предстоит разобраться.
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Делом поджигателя поручили заняться прокуратуре Чеченской республики. Когда молодого человека привезли в грозненское СИЗО, у ворот заведения его встретила возмущённая толпа с плакатами «Руки прочь от Корана».
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А сегодня сообщили, что Журавель якобы лично общался с руководителем республики Рамзаном Кадыровым и его старшим сыном. Так заявил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев:
Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавель, это тот, кто сжег Коран… На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека РФ проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу.
Солтаев добавил, что Журавель пожаловался на то, что его якобы побил сын главы Чечни:
Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он (Журавель) передал своё обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ (Татьяны) Москальковой. Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов.
Чеченский омбудсмен показал журналистам заявление Журавеля. В нём указывается:
Что он «принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман», и «искренне раскаялся в совершенном преступлении», а также утверждается, что «после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам». Журавель просит «разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне».
Напоследок Солтаев подчеркнул:
Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка.
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Здравствуй, Я старший сын Кадырова......и хрясь, шмяк, бац-бац....по рукам и ногам исключительно.
Угу...так и поверил.
Ты в конкретике можешь сказать, зачем католики протестантов убивали? Христос подменный? Крест неправильный? Распяли не того? Не молчи!
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А, в конретике! Ну, понятно. Это просто. Затем же, зачем атеисты убивали друг друга.
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странно что он, в грозненском сизо, вообще не скончался скоропостижно после таких выкрутасов.
"Суд Волгограда на 2 месяца арестовал мужчину, сжегшего Коран. Никита Журавель признался, что действовал по указанию спецслужб Украины."