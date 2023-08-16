«Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его якобы избил сын Кадырова

Что он «принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман», и «искренне раскаялся в совершенном преступлении», а также утверждается, что «после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам». Журавель просит «разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне».

Напоследок Солтаев подчеркнул: