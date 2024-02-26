«Я больше не буду участвовать в геноциде»: лётчик ВВС США поджёг себя перед посольством Израиля в знак протеста против боевых действий на Ближнем Востоке

После этого мужчина попал в реанимацию.
Офицер ВВС США, 25-летний Аарон Бушнелл, пришёл к посольству Израиля в Вашингтоне. Включил трансляцию на стриминг-платформе Twitch и заявил, что больше не будет участвовать в геноциде в Секторе Газа.
Я - действующий военнослужащий ВВС Соединённых Штатов и больше не буду участвовать в геноциде. Я собираюсь совершить экстремальный акт протеста, но, по сравнению с тем, что испытывали люди в Палестине от рук своих колонизаторов, - это совсем не экстремально.
В сети уже обратили внимание на то, что парень не похож на сумасшедшего. И речь у него на удивление осмысленная. Но другие замечают, что шиза бывает разная, и даже выглядящий сверхнормальным человек может сделать совершенно дикий поступок.
Затем мужчина облил себя прозрачной жидкостью и чиркнул зажигалкой. Всё это было в прямом эфире.
В видео нет сцены с огнём, лишь речь лётчика. Потому что это зрелище не для слабонервных.
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Когда мужик заполыхал, к нему подбежала охрана консульства и попыталась сбить огонь. Почти сразу принесли и огнетушитель, но всё равно лётчик получил страшные ожоги. Сейчас он в реанимации, в критическом состоянии.
В министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что «во время инцидента никто из сотрудников посольства не пострадал».
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Лучше бы сжёг виновников этого бесправия.
Типа "если не сгорит - прикончу"...
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По числу боевых наград евреи шли на четвертом месте после русских, украинцев и белорусов. Из них звание Героя Советского Союза получили 177 человек..
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К слову, я русский и память у меня хорошая.
Автор, ну нахрен копипастить, если сам не в курсе темы?
Никакая охрана не подбегала "Когда мужик заполыхал", эта охрана подошла позже, когда он уже сгорел... при этом нахрена-то целилась из пистолета в обугленный почти труп. И в настоящий момент он уже умер... 98% ожогов шансов не оставляют.
А паренек поплыл головой, ну и да, шансов выжить после подобного ноль.