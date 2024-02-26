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«Я больше не буду участвовать в геноциде»: лётчик ВВС США поджёг себя перед посольством Израиля в знак протеста против боевых действий на Ближнем Востоке

«Я больше не буду участвовать в геноциде»: лётчик ВВС США поджёг себя перед посольством Израиля в знак протеста против боевых действий на Ближнем Востоке

Автор:
26 февраля 2024 15:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Израиль   Консульство   вашингтон   ввс   летчик   посольство   сожжение   
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После этого мужчина попал в реанимацию.

Офицер ВВС США, 25-летний Аарон Бушнелл, пришёл к посольству Израиля в Вашингтоне. Включил трансляцию на стриминг-платформе Twitch и заявил, что больше не будет участвовать в геноциде в Секторе Газа.

Я - действующий военнослужащий ВВС Соединённых Штатов и больше не буду участвовать в геноциде. Я собираюсь совершить экстремальный акт протеста, но, по сравнению с тем, что испытывали люди в Палестине от рук своих колонизаторов, - это совсем не экстремально.

В сети уже обратили внимание на то, что парень не похож на сумасшедшего. И речь у него на удивление осмысленная. Но другие замечают, что шиза бывает разная, и даже выглядящий сверхнормальным человек может сделать совершенно дикий поступок.

Затем мужчина облил себя прозрачной жидкостью и чиркнул зажигалкой. Всё это было в прямом эфире.

В видео нет сцены с огнём, лишь речь лётчика. Потому что это зрелище не для слабонервных.

Когда мужик заполыхал, к нему подбежала охрана консульства и попыталась сбить огонь. Почти сразу принесли и огнетушитель, но всё равно лётчик получил страшные ожоги. Сейчас он в реанимации, в критическом состоянии.

В министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что «во время инцидента никто из сотрудников посольства не пострадал».

Источник:

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Метки: Видео   Израиль   Консульство   вашингтон   ввс   летчик   посольство   сожжение   
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36  комментариев
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138
wind 3 часа назад
То есть, жители газы напали на мирных жителей, часть изнасиловали и убили, часть похитили, разграбили дома это все нормально, он себя не поджег, Израиль ответил, не сразу, ждал больше недели, что вернут похищенных, но за каждого похищенного хамас платил 10 тысяч, Израиль ответил, тут у летчика, скорее всего списанного потому что крыша поехала проснулась жалость.
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11k
Сатанеев Полчаса назад
Безотносительно к политической ситуации, у этого лётчика ВВС США явные проблемы с мозгами. Шиза налицо. Ментально здоровый человек таких вещей делать не станет. Профпригодность проморгали. А ну как проморгают у офицера, кто на красную кнопку нажимает?
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7k
Андрей Крылов 44 минуты назад
Жаль дурака. Лцчше бы записался в российские воруженные силы. А так... кому он что доказал?
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62
SexyDipov Час назад
Израиль это фашистское государство, а еврее это нацисты!
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5k
Руслан 2 часа назад
Ну раз некоторые облолбаши считают Израиль невиновным в творящейся трагедии и всячески надрачивают при этом на международное право, хочется напомнить, что согласно резолюции ООН, территория Палестины является оккупированной и, соответственно, Израиль - государство-оккупант. Опять-таки, согласно той же ООН, действия Израиля носят признаки геноцида. Либерастьё и прочая шваль могут на говно исходить, но согласно их же иконе Киссенждеру, Израиль должен прекратить своё существование, как государство, уже вот-вот (на год-другой старик промахнулся с прогнозом). Так и будет, ибо народ, предавший свою историю (а геноцидить других, когда сам на своей шкуре испытал что это такое буквально недавно в исторической ретроспективе) заслуживает только презрения и не заслуживает собственного государства (хохлы подтвердят)
Народ этот болен, у него что-то с мозгами не так. А психически больным не следует в руки вожжи давать - не туда привезут.
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139k
parallax 2 часа назад
Глупо, очень глупо.
Лучше бы сжёг виновников этого бесправия.
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6k
Трям 3 часа назад
Далбайоб! Лучшеб евреев пожег!
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1k
max20 4 часа назад
Не понимаю всех этих предъяв к Израилю. Это результат современной западной военной мысли - разрушение тыла противника, подрыв его мобилизационной способности, отвлечение сил врага на спасение гражданских, террор. Израильтяне сами обучали тысячи террористов ИГИЛ и украинцев вести боевые действия прикрываясь гражданскими. Все эти методички по обкладыванию своих бойцов гражданским мясом, расстрел коридоров выхода, война без формы и на гражданском транспорте, размещение техники, складов, бойцов на гражданских объектах. Они воюют (как) против своих учеников.
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6k
Нуи Хусим 4 часа назад
Похоже психологи ВВС чегой то не досмотрели... Сейчас окажется, что он списан с летной работы по причинам... и тому подобное.
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21k
Shtoppi 4 часа назад
только все это по всей видимости зря. один хрен эта его акция ни какого действия на ситуацию не окажет. преступники из правительства сшп, жидзраиля и пр. поддерживающие их европейские марионетки - дегенераты все равно продолжат творить задуманный беспредел и кровопролитие.
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21k
anpetrof 4 часа назад
Ссылка vk.com
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8k
Alex 4 часа назад
Долб**б, могу бы по белому дому жахнуть, раз решил уйти.
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55k
Опиум для народа 5 часов назад
Если так брать близко к сердцу - так и вовсе не жить? Люди всё время воюют, прикрывая свою жадность чем-то благозвучным. И всегда гибнут мирные и те, кто и воевать-то не хотел, пока буржуи потные ручонки потирают...
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1k
Алексей Попов 5 часов назад
Хотелось бы сказать что хоть один еврей-человек. Но, вспоминая о 20-ти миллионах погибших в ВОВ - хочется спросить? ЕВРЕИ - почему вы себя людьми сейчас считаете?
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138
wind Алексей Попов 4 часа назад
Когда придут к тебе домой, изнасилуют твою жену, похитят твоих, убьют соседа, тогда поговорим. И не надо про освобождение рассказывать, если ты борешься за свободу а не занимаешься бандитизмом, не будешь делать то что они сделали 7 октября! Даже после убийства и изнасилования Израиль ждал больше недели, что бы вернули похищенных, но хамас платил по 10 тысяч за человека, кто же из этих от такого откажется.
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5k
Отвратительный Мужик 5 часов назад
Хорошо если благодаря повестке таких войнов армии США будет становится всё больше и больше.
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12k
Б.Касторский 5 часов назад
Я конечно понимаю эмоции, у самого отношение к происходящему в Палестине неоднозначное. Но такой протест? Чего добился? Ровным счетом ничего. Тут у него явно крыша протекла.
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32k
Юрьевич 5 часов назад
"Когда мужик заполыхал, к нему подбежала охрана консульства и попыталась сбить огонь. Почти сразу принесли и огнетушитель, но всё равно лётчик получил страшные ожоги. Сейчас он в реанимации, в критическом состоянии."

Автор, ну нахрен копипастить, если сам не в курсе темы?
Никакая охрана не подбегала "Когда мужик заполыхал", эта охрана подошла позже, когда он уже сгорел... при этом нахрена-то целилась из пистолета в обугленный почти труп. И в настоящий момент он уже умер... 98% ожогов шансов не оставляют.
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154
ruslan d Majul 5 часов назад
инструкция
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6k
livaneth 5 часов назад
А это ничего, что бомбардировщики США в атаках на цели в секторе Газа не участвуют? Просто потому, что Израилю своих хватает.
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August

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