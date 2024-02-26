«Я больше не буду участвовать в геноциде»: лётчик ВВС США поджёг себя перед посольством Израиля в знак протеста против боевых действий на Ближнем Востоке

Офицер ВВС США, 25-летний Аарон Бушнелл, пришёл к посольству Израиля в Вашингтоне. Включил трансляцию на стриминг-платформе Twitch и заявил, что больше не будет участвовать в геноциде в Секторе Газа.

Я - действующий военнослужащий ВВС Соединённых Штатов и больше не буду участвовать в геноциде. Я собираюсь совершить экстремальный акт протеста, но, по сравнению с тем, что испытывали люди в Палестине от рук своих колонизаторов, - это совсем не экстремально.

В сети уже обратили внимание на то, что парень не похож на сумасшедшего. И речь у него на удивление осмысленная. Но другие замечают, что шиза бывает разная, и даже выглядящий сверхнормальным человек может сделать совершенно дикий поступок.

Затем мужчина облил себя прозрачной жидкостью и чиркнул зажигалкой. Всё это было в прямом эфире.

В видео нет сцены с огнём, лишь речь лётчика. Потому что это зрелище не для слабонервных.