Из Швеции будет депортирован беженец, регулярно сжигавший Коран

Предприимчивый житель Ирака Салван Момика приехал в Швецию в 2021 году. Получил вид на жительство на три года и решил быстренько стать местной знаменитостью.
37-летний беженец 28 июня, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, в Стокгольме с согласия властей сжег священную книгу мусульман.
Ну а потом еще несколько раз проводил подобные акции под охраной полиции. Тех, кто пытался этому препятствовать - арестовывали.
Через 4 месяца власти Швеции задумались и пришли к выводу, что это как-то не очень хорошо сказывается на их политическом имидже и решили выгнать поджигателя из страны. Да еще и до кучи выяснили, что мужик не совсем беглый иракский политик, а скорее всего, связан с бандитами. Ну, по крайней мере, у него были обнаружены фоточки «с оружием в военной обстановке». Да и сам "активист" регулярно получал люлей на улицах и жаловался, что его не охраняют власти.
Короче, приняли решение выгнать его из страны и запретить в нее возвращаться на протяжении 5 лет, ну а вид на жительство аннулировать, от греха подальше.
«Решение будет исполнено в период с 25 октября 2023 года по 16 апреля 2024 года, проездной документ предоставляется на это же время».
Есть только один маленький нюанс, в Швеции понимают, что Момику в родной стране быстренько прибьют за надругательства над Кораном, но как только появится информация о том, что его жизни там ничего не угрожает, его сразу же отправят домой.
Сам же мужчина категорически не согласен с таким положением дел и заявил, что никуда он не поедет.
«Я не уезжаю из Швеции. Я буду жить и умру в Швеции. Шведское миграционное агентство допустило серьезную ошибку. Я подозреваю, что за этим решением стоят скрытые политические мотивы. Я подам апелляцию», – заявил Момика шведскому общественному телеканалу SVT.
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