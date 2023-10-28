Из Швеции будет депортирован беженец, регулярно сжигавший Коран

Есть только один маленький нюанс, в Швеции понимают, что Момику в родной стране быстренько прибьют за надругательства над Кораном, но как только появится информация о том, что его жизни там ничего не угрожает, его сразу же отправят домой.

Сам же мужчина категорически не согласен с таким положением дел и заявил, что никуда он не поедет.

«Я не уезжаю из Швеции. Я буду жить и умру в Швеции. Шведское миграционное агентство допустило серьезную ошибку. Я подозреваю, что за этим решением стоят скрытые политические мотивы. Я подам апелляцию», – заявил Момика шведскому общественному телеканалу SVT.