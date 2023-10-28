FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7081 пост • 3077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Из Швеции будет депортирован беженец, регулярно сжигавший Коран

Из Швеции будет депортирован беженец, регулярно сжигавший Коран

Автор:
28 октября 2023 07:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Салван Момика   Швеция   ирак   коран   сжигание книг   
1836
4
1

Предприимчивый житель Ирака Салван Момика приехал в Швецию в 2021 году. Получил вид на жительство на три года и решил быстренько стать местной знаменитостью.

37-летний беженец 28 июня, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, в Стокгольме с согласия властей сжег священную книгу мусульман.

Ну а потом еще несколько раз проводил подобные акции под охраной полиции. Тех, кто пытался этому препятствовать - арестовывали.


Через 4 месяца власти Швеции задумались и пришли к выводу, что это как-то не очень хорошо сказывается на их политическом имидже и решили выгнать поджигателя из страны. Да еще и до кучи выяснили, что мужик не совсем беглый иракский политик, а скорее всего, связан с бандитами. Ну, по крайней мере, у него были обнаружены фоточки «с оружием в военной обстановке». Да и сам "активист" регулярно получал люлей на улицах и жаловался, что его не охраняют власти.


Короче, приняли решение выгнать его из страны и запретить в нее возвращаться на протяжении 5 лет, ну а вид на жительство аннулировать, от греха подальше.
«Решение будет исполнено в период с 25 октября 2023 года по 16 апреля 2024 года, проездной документ предоставляется на это же время».


Есть только один маленький нюанс, в Швеции понимают, что Момику в родной стране быстренько прибьют за надругательства над Кораном, но как только появится информация о том, что его жизни там ничего не угрожает, его сразу же отправят домой.


Сам же мужчина категорически не согласен с таким положением дел и заявил, что никуда он не поедет.

«Я не уезжаю из Швеции. Я буду жить и умру в Швеции. Шведское миграционное агентство допустило серьезную ошибку. Я подозреваю, что за этим решением стоят скрытые политические мотивы. Я подам апелляцию», – заявил Момика шведскому общественному телеканалу SVT.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Салван Момика   Швеция   ирак   коран   сжигание книг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Mixalych Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Комнатный 3 минуты назад
Короче никто его не вышлет, в стране куда его должны депортировать, то есть в Ираке, его и через сто лет за Коран завалят, так что решение суда ничего не стоит в этом случае, его местные мусульмане скорее всего сами осудят и приговорят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Александр Шевченко 7 минут назад
Швеция не Китай, где любят это, практикуют и никто не возникает из за оскорбленных чувств .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 10 минут назад
Да шведы, вы обязаны ходить на работу, а ему отдавать ваши деньги. Вы сами ему объяснили, что так правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Владимир 20 минут назад
Досжигался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
a_komolow 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
796
Странник Полчаса назад
да воздастся ему по делам его, да поскорее. не люблю провокаторов и мразей подобных ему, вместо того, что бы работать и приносить какую-то пользу стране которая его приютила, эта мразь старается паразитировать на теле народа и при этом негативно влияя на имидж страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Зайцев Полчаса назад
Похоже жить ему осталось не долго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot 50 минут назад
"Я буду жить и умру в Швеции." Второе гораздо реальнее чем первое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
644
Шурман 52 минуты назад
Пускай в Брюсселе или Париже это сделает , я думаю вы уже знаете где найдут этого мальчика :) . Я даже готов ему оплатить поездку до станции норд и перелет из швеции :) попкорн для всех бесплатный :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gogg 2 часа назад
Маймуно веришвило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89539



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
В Москве гей оскорбился поцелуем гетеросексуальной пары и написал заявление в полицию
В Москве гей оскорбился поцелуем гетеросексуальной пары и написал заявление в полицию
Набирающие популярность в сообществах
Что стало с певицей Лера Массква, популярной в 2000-х
Что стало с певицей Лера Массква, популярной в 2000-х
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё из-за твоего недосыпа

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#Юмор#интересно#Автовсячина#США#новости#дети#полиция
#автомобили#Прикол#люди#аварии#авто аварии#забавно#подборка#позитив#шоу бизнес#женщина
#автомир#животные#в мире#ДТП#кино#задержание#фильм#факты#Москва#знаменитости
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля «Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля «Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего... "Это был ад": видео начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибли несколько сотен человек "Это был ад": видео начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибли несколько сотен человек В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят... Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек

На что жалуетесь?

Вернуться