«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля

В Уголовном кодексе есть соответствующая статья, которая предусматривает наказание за это преступление. Я думаю, что наши следственные органы и прокуратура должны сейчас, имея видеодоказательство, видеофиксацию этого преступления, а также публичное признание публичных людей, идентифицировать его (Адама Кадырова, прим.), задержать его и провести соответствующие следственные действия.

Уголовный кодекс един для всех: и для богатых, и для бедных, и для жителей Москвы, и для жителей Чечни, и для сына дворника, и для сына главы республики. Все попадают под один Уголовный кодекс. Конституция гарантирует, что ничьи права не будут нарушены. Как оно будет — посмотрим.