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«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля

«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля

Автор:
25 сентября 2023 19:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   грозный   избиение   коран   мечеть   никита журавель   рамзан кадыров   сожжение   чеченская республика   
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Он добавил, что гордится поступком Адама Кадырова.

Весной Никита Журавель сжёг Коран на фоне мечети в Волгограде.

Вскоре его нашли и задержали.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, этим делом занялся чеченский СК.

После этапирования в Грозный, Журавель заявил, что его якобы избил Адам Кадыров - сын руководителя Чеченской республики. Это вызвало резонанс и случай широко обсуждали в сети. Высказался и чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Он сообщил, что будет проведена проверка.

А сегодня на связь вышел и сам Рамзан Ахматович Кадыров: он выложил в своём тг-канале это видео.

И прокомментировал его:

О ролике высказалась и член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она посчитала его «видеофиксацией преступления»:

В Уголовном кодексе есть соответствующая статья, которая предусматривает наказание за это преступление. Я думаю, что наши следственные органы и прокуратура должны сейчас, имея видеодоказательство, видеофиксацию этого преступления, а также публичное признание публичных людей, идентифицировать его (Адама Кадырова, прим.), задержать его и провести соответствующие следственные действия.

Уголовный кодекс един для всех: и для богатых, и для бедных, и для жителей Москвы, и для жителей Чечни, и для сына дворника, и для сына главы республики. Все попадают под один Уголовный кодекс. Конституция гарантирует, что ничьи права не будут нарушены. Как оно будет — посмотрим.

На инцидент обратил внимание и глава СПЧ Валерий Фадеев:

Видео мне пересказали. Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьёзное преступление. Это серьезная провокация, в нашей многоконфессиональной стране это недопустимо. Это преступление должно караться законом.

Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Эти правила должны соблюдаться.

И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.

Насколько известно, Никита Журавель всё ещё находится в грозненском СИЗО.

UPD: Интересы Журавеля представлял адвокат Александр Серебреников. Он сообщил, что больше этим делом не занимается. А кто теперь новый защитник - не знает, с этим вопросом он предложил «обратиться в управление СК по Чеченской республике». Когда его спросили: действительно ли в ролике Никита Журавель? Адвокат заявил, что: «Видео не смотрел и не хочет смотреть».

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Метки: Адам Кадыров   Видео   грозный   избиение   коран   мечеть   никита журавель   рамзан кадыров   сожжение   чеченская республика   
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63  комментария
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4k
Alex 2 часа назад
То чел, кто сжег коран - дол**б безусловно, но Кадыровский щенок - тоже ган**н.
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21k
иванов дмитрий 5 минут назад
Тут смысл показать всем остальным , что чеченцы могут делать что хотят и им ничего не будет ?
Я правильно понимаю или есть другой смысл с этим видео ?
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2k
BAMBRA 6 минут назад
Можете меня заминусить по-черному, но скажу так, пройдет какое то время, может десять лет, а может сто, но русские и украинцы будут жить в мире и согласии, а чеченцы будут нам чужими всегда.
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429
А «AW» Васильев 6 минут назад
Бля, что происходит? Это что, правовое поле РФ? А мне кажется, что это в стиле 90-х, только это сейчас и на государственном уровне. Я не защищаю этого Журавля, мозгов там нет совсем, но!!! Преступление против совести было на территории Волгоградской области и если за это есть статья в УК РФ, то судить его должны были в Волгограде, хоть светским судом, хоть военным трибуналом, хоть Муфтий какой нибудь со Священным Синодом, но это должно было пройти в Волгограде или уж в Москве, если кому шума побольше охота. НО!!! Отдавать этого придурка на расправу в Чечню?! И на каком основании его в Чечню сбагрили. Это что вообще происходит? Кто это провернул? Ах, да, кто понятно! Кто допустил и за какие бабосы? Это должностное преступление руководства ОВД по г. Волгограду, прокуратуры, это нарушение всех правовых и процессуальных норм ведения дела по УК.
Теперь представим ситуацию: Чеченский абрек сжигает Библию на фоне церкви и ролик расходится лярдым тиражом с лярдным просмотром! Реакция Путина? Реакция Гундяева? Реакция Бастрыкина? Да ни хрена не будет, ни хрена!!! Реакции с верху не будет ни какой, "0"!!!!! Общественность конечно возмутится, Главный абрек нахмурит бровь, отшлепает "проказника", поставит в угол на 5 минут, тот опосля промямлит что то невнятно-извинительное, за что его назовут Героем Ичкерии, подарят золотой ПМ и отправят крышевать район в Масквабаде. [мат]!!!!! Что творится, чтоооо???? Что происходит в моей стране??? Где эта гребаная власть, где???!!! Уже мечтаю, что б повторился 17 год....
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3k
Daimos 11 минут назад
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Это из Конституции РФ. Но похоже государство уже не гарантирует ничего.
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7k
Gamletof 13 минут назад
А это разве не статья? Доказательства есть, признание есть... Возбуждайтесь. Ждем.
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4k
Pterodactyl 13 минут назад
Ну и кто после этого, будет спорить что ислам, самая мирная религия? А Россия правовое государство?
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81
Эрик Картман 15 минут назад
Смотрел раньше кино там нашего бойца за какой то проступок наши шакалы-командиры передали чеченам, а они потом привезли и бросили его голову. Что то вспомнилось.
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12k
Владимир 24 минуты назад
Вот тебе и правовое государство, все равны перед законом. Это тридвараста я бы сам отпинал,хоть я и не Муслим, но видео снимать бы не стал, а так должны и просто обязанны наказать за подобную выходку. Иначе грошь цена, всей правовой системе!
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196
X Æ A-12 Владимир 13 минут назад
чернильница?
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3k
Артур Котовой 24 минуты назад
Если в детстве [мат] не давали, будут давать сейчас.
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8k
Гур 24 минуты назад
Здесь нужно всем напомнить слова Пророка Мухаммеда, который велел хорошо относиться к пленным, не унижать их и не избивать: законы шариата не позволяют издеваться над закованными в кандалы. Когда в плен к Пророку попал знатный курайшит, который особо рьяно боролся с мусульманами, Мухаммед запретил применять к нему насилие:

«Я не надругаюсь над ним, чтобы Аллах не надругался надо мной, даже если я являюсь Пророком». Readovka
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11k
DumDum 24 минуты назад
А я повторюсь
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5k
Андрей Полчаса назад
Всё правильно сделал, а вы щенки диванные чего сопли жуёте тут
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302
Knives22 Андрей 15 минут назад
А ты воин из окопа нам тут пишешь?
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6k
hhwost Полчаса назад
у нас многокофессиональная страна. рознь между конфессиями вызовет нестабильность в стране. кому это выгодно - понятно без объяснений.
очевидно, это - недвусмысленное сообщение желающим раскачивать лодку: "миндальничать с вами не будем, будем п..здить"
мне видится такое объяснение
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19k
anpetrof Полчаса назад
Бить не надо, выпороть по голой жопе прилюдно - это лучше соответствует...
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1
Петр Полчаса назад
И налоги еще не платят...
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2k
Максим Макашев 36 минут назад
А почему, когда 3,143дят ослойо6ов, то чичи скулят, как шакалы?
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75k
Максим 40 минут назад
Чисто по человески .. понять можно но.. Бить надо было при задержании. А бить по сути пленного - это выходка как раз в стиле чеченцев (много они творили в годы чеченской и мало чем отличались от тогдашних своих побратимов украинских - одним словом шакалы).. и да таким вот видео Рамзан решил прощупать рамки дозволенности?
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54k
noName 42 минуты назад
Мягко сказать, это некрасиво и нарушение закона РФ. Видос этот вопросы создаёт :не заметил ударов кулаками, только ладошками+если нормально бить с колена в таком положении, журавЕль действительно бы в полёт отправился, харю лапками прикрыть бы тут не помогло. Мутная история...
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11k
paranoid 45 минут назад
Глава СПЧ крутит жопой как дешёвая шлюха которая боится и клиента и сутенёра.
У бабы в его подчинении яйца и то больше чем у него.
Наглядный пример кастрации правоохранителей в стране.
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142
Кристофер Роббин 46 минут назад
Вы меня конечно извините за прямоту, но похоже в нашей стране о том посадят тебя или нет зависит в первую очередь от родственных связей, во вторую от национальной принадлежности,и не дай бог вам совершить преступление не оказавшись родственником одного из руководителей администрации какой нибудь южной республики, при этом оставаясь по национальности русским. Потому что Вас заслуженно посадят, а их нет у них, потому что им в отличии от вас можно все.
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