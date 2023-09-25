«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля

Он добавил, что гордится поступком Адама Кадырова.
Источник:
Источник:
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, этим делом занялся чеченский СК.
После этапирования в Грозный, Журавель заявил, что его якобы избил Адам Кадыров - сын руководителя Чеченской республики. Это вызвало резонанс и случай широко обсуждали в сети. Высказался и чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Он сообщил, что будет проведена проверка.
Источник:
И прокомментировал его:
О ролике высказалась и член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она посчитала его «видеофиксацией преступления»:
В Уголовном кодексе есть соответствующая статья, которая предусматривает наказание за это преступление. Я думаю, что наши следственные органы и прокуратура должны сейчас, имея видеодоказательство, видеофиксацию этого преступления, а также публичное признание публичных людей, идентифицировать его (Адама Кадырова, прим.), задержать его и провести соответствующие следственные действия.
Уголовный кодекс един для всех: и для богатых, и для бедных, и для жителей Москвы, и для жителей Чечни, и для сына дворника, и для сына главы республики. Все попадают под один Уголовный кодекс. Конституция гарантирует, что ничьи права не будут нарушены. Как оно будет — посмотрим.
На инцидент обратил внимание и глава СПЧ Валерий Фадеев:
Видео мне пересказали. Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьёзное преступление. Это серьезная провокация, в нашей многоконфессиональной стране это недопустимо. Это преступление должно караться законом.
Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Эти правила должны соблюдаться.
И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.
Насколько известно, Никита Журавель всё ещё находится в грозненском СИЗО.
UPD: Интересы Журавеля представлял адвокат Александр Серебреников. Он сообщил, что больше этим делом не занимается. А кто теперь новый защитник - не знает, с этим вопросом он предложил «обратиться в управление СК по Чеченской республике». Когда его спросили: действительно ли в ролике Никита Журавель? Адвокат заявил, что: «Видео не смотрел и не хочет смотреть».
Источник:
- В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»
- В Швеции разрешили сжечь Коран в священный для мусульман праздник Курбан-Байрам
- «Я это делал с целью разжигания религиозной розни»: в Волгограде силовики задержали доставщика еды за сожжение Корана
- В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира
- В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля
Я правильно понимаю или есть другой смысл с этим видео ?
Теперь представим ситуацию: Чеченский абрек сжигает Библию на фоне церкви и ролик расходится лярдым тиражом с лярдным просмотром! Реакция Путина? Реакция Гундяева? Реакция Бастрыкина? Да ни хрена не будет, ни хрена!!! Реакции с верху не будет ни какой, "0"!!!!! Общественность конечно возмутится, Главный абрек нахмурит бровь, отшлепает "проказника", поставит в угол на 5 минут, тот опосля промямлит что то невнятно-извинительное, за что его назовут Героем Ичкерии, подарят золотой ПМ и отправят крышевать район в Масквабаде. [мат]!!!!! Что творится, чтоооо???? Что происходит в моей стране??? Где эта гребаная власть, где???!!! Уже мечтаю, что б повторился 17 год....
Это из Конституции РФ. Но похоже государство уже не гарантирует ничего.
«Я не надругаюсь над ним, чтобы Аллах не надругался надо мной, даже если я являюсь Пророком». Readovka
очевидно, это - недвусмысленное сообщение желающим раскачивать лодку: "миндальничать с вами не будем, будем п..здить"
мне видится такое объяснение
У бабы в его подчинении яйца и то больше чем у него.
Наглядный пример кастрации правоохранителей в стране.