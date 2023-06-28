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16 фотографий, на которых предметы и живые существа идеально совпали

16 фотографий, на которых предметы и живые существа идеально совпали

Автор:
28 июня 2023 07:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животны   интересно   любопытно   люди   подборка   совпадение   
2541
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Подборка внезапных идеальных совпадений со всего мира, которые радуют глаз

Как известно, на самом деле все мы живём в симуляции (шутка). И иногда в этой симуляции случаются сбои. Герои этой подборки столкнулись с одним из самых приятных сбоев в матрице. На их глазах совершено разные предметы совпали настолько, что смотреть на это без восторга просто невозможно. И ладно только предметы, но и животные тоже не отстают и ломают симуляцию изо всех сил.


×
×

Это почти слишком идеально.

Идеально пойманный кадр


Вытащите ребёнка из мыльного пузыря!

Две зебры

Вафли идеально подходят под мою кружку

Дупло в форме совы

Благодаря этой пробковой подставке я могу играть ночью и не будить детей

Корова с телёнком

Сам себе искусство

Совершенно бесполезное, но такое приятное совпадение

Творожный сыр повторил рисунок на ногтях

Оно хочет тебе что-то сказать.

Кусок лимона идеально совпал со стаканом

Совершенный бутерброд

Правильное место для этой пластинки

Тень совпала с линией плитки

Сколько времени ты прождал, чтобы сделать это фото?

Эти лопаточка и котлета были созданы друг для друга

Каким бы крутым это ни казалось некоторым, я просто буду надеяться, что это не будет преследовать меня во сне…

Солнце перфекционист

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Метки: в мире   животны   интересно   любопытно   люди   подборка   совпадение   
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5k
S__D 40 минут назад
Комментарий к фото
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Показать 1 ответ
3k
Anners 40 минут назад
"16 фотографий, на которых предметы и живые существа идеально совпали" - вот дурацкий заголовок! На половине фото живых существ нет.
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