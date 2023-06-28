16 фотографий, на которых предметы и живые существа идеально совпали

Подборка внезапных идеальных совпадений со всего мира, которые радуют глаз
Как известно, на самом деле все мы живём в симуляции (шутка). И иногда в этой симуляции случаются сбои. Герои этой подборки столкнулись с одним из самых приятных сбоев в матрице. На их глазах совершено разные предметы совпали настолько, что смотреть на это без восторга просто невозможно. И ладно только предметы, но и животные тоже не отстают и ломают симуляцию изо всех сил.
Это почти слишком идеально.
Идеально пойманный кадр
Вытащите ребёнка из мыльного пузыря!
Две зебры
Вафли идеально подходят под мою кружку
Дупло в форме совы
Благодаря этой пробковой подставке я могу играть ночью и не будить детей
Корова с телёнком
Сам себе искусство
Совершенно бесполезное, но такое приятное совпадение
Творожный сыр повторил рисунок на ногтях
Оно хочет тебе что-то сказать.
Кусок лимона идеально совпал со стаканом
Совершенный бутерброд
Правильное место для этой пластинки
Тень совпала с линией плитки
Сколько времени ты прождал, чтобы сделать это фото?
Эти лопаточка и котлета были созданы друг для друга
Каким бы крутым это ни казалось некоторым, я просто буду надеяться, что это не будет преследовать меня во сне…
Солнце перфекционист
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