16 фотографий, на которых предметы и живые существа идеально совпали

Как известно, на самом деле все мы живём в симуляции (шутка). И иногда в этой симуляции случаются сбои. Герои этой подборки столкнулись с одним из самых приятных сбоев в матрице. На их глазах совершено разные предметы совпали настолько, что смотреть на это без восторга просто невозможно. И ладно только предметы, но и животные тоже не отстают и ломают симуляцию изо всех сил.