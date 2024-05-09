17 роскошных мостов со всего мира

Подборка мостов со всего земного шара, от размаха и красоты которых захватывает дух.
Вы только посмотрите на эти мосты! Согласитесь, мост — это один из самых эффектных и внушительных видов архитектуры. В последние десятилетия человечество особо навострилось их строить, поражая всех нас высотой, длиной и в целом огромностью проектов, а также величественной красотой мостов. Даже их фотографии — это что-то с чем-то.
Клифтонский мост, Бристоль, Великобритания
Форт-Бридж, Шотландия
Мост Юнлэ через реку Хайхэ в городе Тяньцзинь, Китай
Мост уникален тем, что на нём расположено колесо обозрения «Тяньцзиньский глаз». Само колесо, в свою очередь, уникально тем, что установлено на мосту.
Парк Ройал Гордж Бридж, Колорадо, США
Мост Дипангкорн Расмийоти, Бангкок, Таиланд
Манхэттенский мост в Нью-Йорке вблизи
Какая же конструкторская мощь!
Экодук в Нидерландах
Красивунный мост Хай Тресл Трейл в Айове, США
Вильямсбургский мост, Нью-Йорк
Мост Обербаумбрюкке, Берлин
Мост Мухаммеда VI, Рабат, Марокко
Самый длинный вантовый мост в Африке.
Мост «Дракон», Дананг, Вьетнам
Бастайский мост, Германия
Построен в 1851 году.
Мост Юнцзи, деревянный, пешеходный мост в Чэньяне, Китай
Железнодорожный мост через реку Ченаб, Индия
Мост пересекает реку Ченаб на высоте 359 метров, что делает его самым высоким железнодорожным мостом в мире
Мост Жуйи — пешеходный мост в Китае
Мост-кувшинка Фридриха Байера, Сан-Паулу, Бразилия
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Российских красивых мостов не нашлось, автор?