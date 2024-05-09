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17 роскошных мостов со всего мира

17 роскошных мостов со всего мира

Автор:
09 мая 2024 09:30
Метки: архитектура   в мире   интересно   любопытно   мост   подборка   
1027
18

Подборка мостов со всего земного шара, от размаха и красоты которых захватывает дух.

Вы только посмотрите на эти мосты! Согласитесь, мост — это один из самых эффектных и внушительных видов архитектуры. В последние десятилетия человечество особо навострилось их строить, поражая всех нас высотой, длиной и в целом огромностью проектов, а также величественной красотой мостов. Даже их фотографии — это что-то с чем-то.

Клифтонский мост, Бристоль, Великобритания

×

Форт-Бридж, Шотландия

Мост Юнлэ через реку Хайхэ в городе Тяньцзинь, Китай

Мост уникален тем, что на нём расположено колесо обозрения «Тяньцзиньский глаз». Само колесо, в свою очередь, уникально тем, что установлено на мосту.

Парк Ройал Гордж Бридж, Колорадо, США

Мост Дипангкорн Расмийоти, Бангкок, Таиланд

Манхэттенский мост в Нью-Йорке вблизи

Какая же конструкторская мощь!

Экодук в Нидерландах

Красивунный мост Хай Тресл Трейл в Айове, США

Вильямсбургский мост, Нью-Йорк

Мост Обербаумбрюкке, Берлин

Мост Мухаммеда VI, Рабат, Марокко

Самый длинный вантовый мост в Африке.

Мост «Дракон», Дананг, Вьетнам

Бастайский мост, Германия

Построен в 1851 году.

Мост Юнцзи, деревянный, пешеходный мост в Чэньяне, Китай

Железнодорожный мост через реку Ченаб, Индия

Мост пересекает реку Ченаб на высоте 359 метров, что делает его самым высоким железнодорожным мостом в мире

Мост Жуйи — пешеходный мост в Китае

Мост-кувшинка Фридриха Байера, Сан-Паулу, Бразилия

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Метки: архитектура   в мире   интересно   любопытно   мост   подборка   
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7  комментариев
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7k
satra 16 минут назад
Свое, конечно, не покажем. Хотя один Санкт-Петербург чего стоит.
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1k
kirill15 12 минут назад
А как же мосты Путраджайи?
Российских красивых мостов не нашлось, автор?
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6k
Василий 14 минут назад
Мост в Грузии, долина Боржоми. (Надо только посильнее разбежаться
).
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2k
Александр Шевченко Полчаса назад
Где крымский ?
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18k
ron 41 минуту назад
А где сиднейский Харбор-Бридж?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3255 постов (3192 в горячем)

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