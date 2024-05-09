17 роскошных мостов со всего мира

Вы только посмотрите на эти мосты! Согласитесь, мост — это один из самых эффектных и внушительных видов архитектуры. В последние десятилетия человечество особо навострилось их строить, поражая всех нас высотой, длиной и в целом огромностью проектов, а также величественной красотой мостов. Даже их фотографии — это что-то с чем-то.

Клифтонский мост, Бристоль, Великобритания