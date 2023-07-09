14 людей, которые стали прототипами для персонажей известных книг

Небольшой список книжных героев, которые были списаны с реальных людей.
Что может вдохновить писателя на создание потрясающей книги? Конечно, увлекательная история, которая будет полна неожиданных поворотов и захватывающих деталей. Однако сюжет — не единственная составляющая, которая необходима в этом творческом деле. Не меньшее значение для истории имеют и герои повествования. Они ведут читателя через весь текст, помогая лучше проникнуться представленными событиями и атмосферой.
Некоторые авторы придумывают своих персонажей прямо из головы, объединяя в одном герое сразу несколько образов. Такой приём помогает создать неповторимую личность, имеющую свои особенности внешности, взгляды на окружающий мир и вкусы. Другие писатели предпочитают вдохновляться реально существующими людьми, а также их поступками, которые могут порой вызывать самые неоднозначные эмоции. Такие образы позволяют насытить повествование книги неподдельными чувствами и реалистичностью. Возможно, именно поэтому истории, рассказывающие о подобных героях, находят столь большой отклик в сердцах читателей.
Кристофер Робин — Кристофер Робин Милн («Винни-Пух», Алан Милн)
Кристофер Робин Милн является родным сыном известного английского писателя.
Дориан Грей – поэт Джон Грей («Портрет Дориана Грея», Оскар Уайльд)
На фото слева Бен Барнс в фильме «Дориан Грей» (2009).
Шерлок Холмс — доктор Джозеф Белл («Шерлок Холмс», Артур Конан Дойл)
Джозеф Белл — известный врач-хирург и наставник известного автора детективов.
На фото слева Василий Ливанов в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1980).
Анна Каренина — Мария Гартунг («Анна Каренина», Лев Толстой)
Мария Гартунг является старшей дочерью известного поэта Александра Пушкина.
На фото слева Кира Найтли в фильме «Анна Каренина» (2012).
Питер Пэн — Майкл Ллуэлин Дэвис («Питер Пэн и Венди», Джеймс Мэтью Барри)
Королева Марго — Маргарита де Валуа («Королева Марго», Александр Дюма отец)
На фото слева Изабель Аджани в фильме «Королева Марго» (1994).
Роберта Олден — Грейс Браун («Американская трагедия», Теодор Драйзер)
Грейс Браун — реально существовавшая американка, которая трагически погибла от рук своего молодого человека. Писатель настолько вдохновился этой историей, что написал целый роман на её основе.
На фото слева Шелли Уинтерс в фильме «Место под солнцем» — экранизации «Американской трагедии» (1951).
Эмма Бовари — Дельфина Деламар («Госпожа Бовари», Гюстав Флобер)
На фото слева Миа Васиковска в фильме «Госпожа Бовари» (2014).
Дейзи Бьюкенен — Джиневра Кинг («Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд)
Джиневра Кинг — первая любовь писателя, которая в будущем вышла замуж за богатого предпринимателя.
На фото слева Кэри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби» (2013).
Грейс Маркс («Она же Грейс», Маргарет Этвуд)
История основана на реальных событиях. Служанка по имени Грейс Маркс была обвинена в убийства своего хозяина. Девушку приговорили к пожизненному заключению. Однако через тридцать лет её помиловали и отпустили.
На фото слева Сара Гадон в фильме «Она же Грейс» (2017).
Жоан Маду — Марлен Дитрих («Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк)
На фото слева Ингрид Бергман в фильме «Триумфальная арка» (1948).
Маргарита Готье — Мари Дюплесси («Дама с камелиями», Александр Дюма сын)
Мари Дюплесси была известной французской модисткой и куртизанкой. Также какое-то время она состояла в отношениях с писателем.
На фото слева Грета Скакки в фильме «Дама с камелиями» (1984).
Родион Раскольников — Пьер-Франсуа Ласнер («Преступление и наказание», Фёдор Достоевский)
Прототип Родиона Раскольникова — это французский поэт, который, не добившись успеха на профессиональном поприще, подался в воры и убийцы.
На фото слева Владимир Кошевой в сериале «Преступление и наказание» (2007).
Филипп Филиппович Преображенский — Сергей Воронов («Собачье сердце», Михаил Булгаков)
Принято считать, что в качестве прототипов профессора Преображенского выступают сразу несколько реальных медиков. Это врач-гинеколог Николай Покровский, врач Алексей Замков, биолог Илья Иванов, хирурги Владимир Розанов и Сергей Воронов. Не исключено, что писатель взял от этих образов всё самое лучшее и создал своего неповторимого героя.
На фото слева Евгений Евстигнеев в фильме «Собачье сердце» (1988).
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