14 людей, которые стали прототипами для персонажей известных книг

FISHKINET
Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео) Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео) Раскрытие очередного мошеннического трюка Раскрытие очередного мошеннического трюка Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и... Интересные снимки известных людей (дачное) Интересные снимки известных людей (дачное) Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Кот выпал с 23 этажа и выжил Кот выпал с 23 этажа и выжил В Казахстане водителя вытащили из горящей машины, разрезав ремень безопасности В Казахстане водителя вытащили из горящей машины, разрезав ремень... Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин Отходное искусство Вадима Сидура Отходное искусство Вадима Сидура 18 фотографий очень больших котиков 18 фотографий очень больших котиков 15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться 15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться Британский лоукостер высадил из самолёта часть пассажиров из-за перевеса Британский лоукостер высадил из самолёта часть пассажиров из-за... 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя... Как японцы готовят десерт моти Как японцы готовят десерт моти Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома, но власти с ним не согласились Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире... Какой была Москва в 1972 году Какой была Москва в 1972 году Заманушные дети подземелий, от которых людям лучше держаться подальше Заманушные дети подземелий, от которых людям лучше держаться подальше
14 людей, которые стали прототипами для персонажей известных книг

14 людей, которые стали прототипами для персонажей известных книг

Автор:
09 июля 2023 10:02
Метки: интересно   книга   любопытно   персонаж   подборка   прототип   
3284
15

Небольшой список книжных героев, которые были списаны с реальных людей.

Что может вдохновить писателя на создание потрясающей книги? Конечно, увлекательная история, которая будет полна неожиданных поворотов и захватывающих деталей. Однако сюжет — не единственная составляющая, которая необходима в этом творческом деле. Не меньшее значение для истории имеют и герои повествования. Они ведут читателя через весь текст, помогая лучше проникнуться представленными событиями и атмосферой.

Некоторые авторы придумывают своих персонажей прямо из головы, объединяя в одном герое сразу несколько образов. Такой приём помогает создать неповторимую личность, имеющую свои особенности внешности, взгляды на окружающий мир и вкусы. Другие писатели предпочитают вдохновляться реально существующими людьми, а также их поступками, которые могут порой вызывать самые неоднозначные эмоции. Такие образы позволяют насытить повествование книги неподдельными чувствами и реалистичностью. Возможно, именно поэтому истории, рассказывающие о подобных героях, находят столь большой отклик в сердцах читателей.

Кристофер Робин — Кристофер Робин Милн («Винни-Пух», Алан Милн)

×
×

Кристофер Робин Милн является родным сыном известного английского писателя.

Дориан Грей – поэт Джон Грей («Портрет Дориана Грея», Оскар Уайльд)

На фото слева Бен Барнс в фильме «Дориан Грей» (2009).

Шерлок Холмс — доктор Джозеф Белл («Шерлок Холмс», Артур Конан Дойл)

Джозеф Белл — известный врач-хирург и наставник известного автора детективов.

На фото слева Василий Ливанов в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1980).

Анна Каренина — Мария Гартунг («Анна Каренина», Лев Толстой)

Мария Гартунг является старшей дочерью известного поэта Александра Пушкина.

На фото слева Кира Найтли в фильме «Анна Каренина» (2012).

Питер Пэн — Майкл Ллуэлин Дэвис («Питер Пэн и Венди», Джеймс Мэтью Барри)

Королева Марго — Маргарита де Валуа («Королева Марго», Александр Дюма отец)

На фото слева Изабель Аджани в фильме «Королева Марго» (1994).

Роберта Олден — Грейс Браун («Американская трагедия», Теодор Драйзер)

Грейс Браун — реально существовавшая американка, которая трагически погибла от рук своего молодого человека. Писатель настолько вдохновился этой историей, что написал целый роман на её основе.

На фото слева Шелли Уинтерс в фильме «Место под солнцем» — экранизации «Американской трагедии» (1951).

Эмма Бовари — Дельфина Деламар («Госпожа Бовари», Гюстав Флобер)

На фото слева Миа Васиковска в фильме «Госпожа Бовари» (2014).

Дейзи Бьюкенен — Джиневра Кинг («Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд)

Джиневра Кинг — первая любовь писателя, которая в будущем вышла замуж за богатого предпринимателя.

На фото слева Кэри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби» (2013).

Грейс Маркс («Она же Грейс», Маргарет Этвуд)

История основана на реальных событиях. Служанка по имени Грейс Маркс была обвинена в убийства своего хозяина. Девушку приговорили к пожизненному заключению. Однако через тридцать лет её помиловали и отпустили.

На фото слева Сара Гадон в фильме «Она же Грейс» (2017).

Жоан Маду — Марлен Дитрих («Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк)

На фото слева Ингрид Бергман в фильме «Триумфальная арка» (1948).

Маргарита Готье — Мари Дюплесси («Дама с камелиями», Александр Дюма сын)

Мари Дюплесси была известной французской модисткой и куртизанкой. Также какое-то время она состояла в отношениях с писателем.

На фото слева Грета Скакки в фильме «Дама с камелиями» (1984).

Родион Раскольников — Пьер-Франсуа Ласнер («Преступление и наказание», Фёдор Достоевский)

Прототип Родиона Раскольникова — это французский поэт, который, не добившись успеха на профессиональном поприще, подался в воры и убийцы.

На фото слева Владимир Кошевой в сериале «Преступление и наказание» (2007).

Филипп Филиппович Преображенский — Сергей Воронов («Собачье сердце», Михаил Булгаков)

Принято считать, что в качестве прототипов профессора Преображенского выступают сразу несколько реальных медиков. Это врач-гинеколог Николай Покровский, врач Алексей Замков, биолог Илья Иванов, хирурги Владимир Розанов и Сергей Воронов. Не исключено, что писатель взял от этих образов всё самое лучшее и создал своего неповторимого героя.

На фото слева Евгений Евстигнеев в фильме «Собачье сердце» (1988).

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   книга   любопытно   персонаж   подборка   прототип   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Андрей Иванов 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B@r@bux Час назад
А я всегда думал, что прототипом профессора Преображенского был Иван Петрович Павлов, сам по себе выдающийся ученый-физиолог, лауреат нобелевской премии, так еще и на века связавший свое имя с собачками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владислав 5 часов назад
Джеймс Бонд - актер Кристофер Ли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kolebator 6 часов назад
Владимир Шарапов - Владимир Арапов
Глеб Жеглов - Станислав Жеглов? или собирательный образ 3-х знакомых братьев Вайнер
Александр Белов (он же Иоганн Вайс) - Александр Святогоров «Щит и меч»
Константин Ладейников - Конон Моло дый «Мepтвый сезон»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 6 часов назад
так себе. надо хотя бы описание какое-нибудь добавить кто все эти люди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев 7 часов назад
Хотелось бы побольше пояснений. Но всё равно плюсану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

843142



Другие посты автора
Популярное
«Вы - бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам
«Вы - бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля
Набирающие популярность
Тигр, о тигр, светло горящий
Тигр, о тигр, светло горящий
Бронетанковые итоги сражения на Курской дуге
Бронетанковые итоги сражения на Курской дуге
Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео)
Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Взрослая жизнь

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#СССР#история#фильм#спасение
#подборка#люди#Юмор#кино#падение#кот
#в мире#фото#Прикол#знаменитости#Россия
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться