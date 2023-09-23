Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности

В детстве нам не терпелось повзрослеть, чтобы к нам относились более серьезно, но достигнув определенного возраста, каждый изо всех сил старается выглядеть моложе.

Интересным является так называемый промежуточный этап, когда детство уже закончилось, но водить машину и пить алкоголь вам ещё нельзя. Часто именно тогда внешность некоторых людей становится обманчивой, и подростки выглядят гораздо старше своего возраста. А бывает, что в силу некоторых обстоятельств взрослые люди выглядят необычайно молодо.

«Мой дедушка в 16 лет»