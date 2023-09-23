Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности

FISHKINET
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны" "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино... 13 подростковых блокбастеров, которые провалились 13 подростковых блокбастеров, которые провалились Как взвешивают разных животных Как взвешивают разных животных Маленький манул следит за оператором Маленький манул следит за оператором Шпионские котоштучки Шпионские котоштучки Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России 13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?" 13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же... Минпромторг проверит, почему российский чип в отечественном мониторе можно заменить проволокой Минпромторг проверит, почему российский чип в отечественном... В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул... Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин Как долго человек может жить без еды, воды и сна Как долго человек может жить без еды, воды и сна «Вы вообще здесь не живёте и выписаны»: пенсионерка из Красноярска хотела помочь брату и оформила займ, а теперь её выгоняют из квартиры «Вы вообще здесь не живёте и выписаны»: пенсионерка из Красноярска... В Италии туристка отпустила в море лобстера, заказанного в ресторане за 200 евро В Италии туристка отпустила в море лобстера, заказанного в... Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров Наши любимые актёры фронтовики Наши любимые актёры фронтовики Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3" Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3" Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Сердце на столе хирурга Сердце на столе хирурга
Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности

Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности

Автор:
23 сентября 2023 13:29
Метки: в мире   внешность   возраст   интересно   люди   подборка   
1987
20

Вот бывает смотришь на человека и думаешь, сколько же ему лет. То ли 18 лет, то ли 35. Перед вами подборка людей со всего мира, по внешности которых сложно определить возраст.

В детстве нам не терпелось повзрослеть, чтобы к нам относились более серьезно, но достигнув определенного возраста, каждый изо всех сил старается выглядеть моложе.

Интересным является так называемый промежуточный этап, когда детство уже закончилось, но водить машину и пить алкоголь вам ещё нельзя. Часто именно тогда внешность некоторых людей становится обманчивой, и подростки выглядят гораздо старше своего возраста. А бывает, что в силу некоторых обстоятельств взрослые люди выглядят необычайно молодо.

«Мой дедушка в 16 лет»

×
×

Пользователи отметили, что дедушка автора очень напоминает Гомеса из «Семейки Аддамс». Неужели во времена юности дедушки автора жизнь была настолько суровой, что 16-летние подростки выглядели как минимум на 20 лет старше.

Пользователи подметили, что, вероятно, парень на фото выглядит гораздо старше своего возраста из-за качества фотографии и того, что она чёрно-белая.

«Мой прадедушка в 18 лет в 1901 году»

«Когда мне было 18, я был похож на девушку из "Очень странных дел", когда она была ещё ребенком. А ведь я мужчина. Кстати, на этой фотографии ему 18, я знаю это, потому что это была официальная фотография для «знакомства с обществом» или что-то типа того. Это фото было использовано в газете для объявления. Возраст для этой процедуры — 18 лет. Так что, возможно, ему было даже 17, когда была сделана эта фотография», — написал автор фото.

Фотография Дуэйна «Скалы» Джонсона из ежегодника 1988 года, когда ему было 16 лет

«В 16 лет он выглядит больше мужчиной, чем я в 40», — написал один из пользователей в комментариях.

Публикуя это фото в Сети, Скала написал: «Мне было 16 лет, когда было сделано это фото, и к тому моменту я уже успел поучиться в 4 разных школах из-за выселения из домов и небольших проблем с законом. Все дети в каждой школе думали, что я полицейский под прикрытием, потому что я выглядел как мутант».

«Мне 31 год»

Фото сделано и опубликовано в сети несколько лет назад. Пользователи не могли поверить, что автор фото не перепутал цифры в своём возрасте, поэтому он опубликовал часть своего удостоверения личности

Внизу документа видно, что автор родился в 1989 году.

Кенийский футболист Джош Оньянго в возрасте 26 лет

Парень, должно быть, родился 29 февраля, чтобы выглядеть так в 26 лет. Пользователи в шутку предположили, что вероятно ему 26 «собачьих» лет.

«11-летняя я в бабушкиной кофте»

«Я клянусь, что это я, и клянусь, что на этом фото мне 11. Ранее развитие, у меня начались месячные в 8, всегда выглядела на 30. В идеале теперь я всегда буду выглядеть на 30, ха-ха», — написал автор фото.

Она даже опубликовала то, как сейчас выглядит

Кажется, 63-летний автор «Невероятных приключений Джоджо» Хирохико Араки, забыл постареть

По всей видимости, Хирохико Араки относится к тому типу азиатов, которые очень долго выглядят молодо, зато потом очень быстро превращаются в дряхлых стариков.

«Я в 13 лет выгляжу как 30-летняя мать-одиночка, которая любит пропустить бокальчик вина»

«Я не осознавала, на сколько лет я выгляжу, до более позднего возраста — клянусь, я родилась в 1991 году! Сейчас я выгляжу моложе, лол», — написал автор.

19-летняя британская актриса Милли Бобби Браун, прославившаяся своей ролью в сериале «Очень странные дела»

Милли Бобби Браун выглядит гораздо старше своих лет, хотя ей всего 19. Забавный факт: когда актриса впервые выступила в роли Одиннадцать, ей было двенадцать.

«В 14 лет я выглядел на 40»

«Я прыгал на батуте и меня засняли в тот самый момент, когда мое лицо поползло вниз и приобрело такой вид», — написал автор.

Автор также показал, как он выглядит сейчас

«Работаю в скорой помощи и мои пациенты все время спрашивают: „Ты вообще достаточно взрослая, чтобы этим заниматься?!“»

«Мне 25», — написал автор фото. Некоторые комментаторы давали женщине даже 30 лет, но все согласились с тем, что у неё детское лицо.

«22-летний брат моего друга»

И ещё один взрослый мужчина с абсолютно детским лицом. Просто удивительно, насколько его голова не подходит к его телу. Настолько не подходит, что пользователи даже стали обвинять автора в фотошопе, на что тот ответил: «Он реально так выглядит. Всё в этом парне сбивает с толку».

Слева — 30-летний Сэм, справа — 26-летняя Цитра

Участники 10 сезона абсурдного американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» («90 Day Fiancé»). Невеста из Индонезии по имени Цитра выглядит старше своего возраста, а с американцем по имени Сэм всё наоборот. В комментариях писали, что они выглядят как мама и её сын-старшеклассник.

Выглядит как обычное фото Колсона Бэйкера и его девушки, но ему 31 год, а это его 12-летняя дочь

Некоторые пользователи писали, что дочка выглядит даже старше, чем её отец. «Для этого нужно просто одеться как взрослый и встать рядом со взрослым, одетым как ребенок», — ответили в комментариях.

«Мой отец начал лысеть примерно в 17»

Кажется, в 17 лет папа не начал, а уже почти закончил лысеть.

37-летняя британская поэтесса и репер Кей Темпест

Пользователи писали, что исполнитель выглядит как 12-летний мальчик с морщинами. «У этого 12-летнего мальчика была тяжелая жизнь», — шутили в комментариях.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   внешность   возраст   интересно   люди   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
664
София 58 минут назад
"Мне 31 год". Ладно лицо, но фигура как у подростка. К этому возрасту можно было бы подкачаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
281
iskra Час назад
Девушки выпускных классов очень часто выглядят на 25-30..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Макар iskra Минуту назад
Особенно в фильмах для взрослых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

776265



Другие посты автора
Популярное
Ищу лоха: неожиданные запросы девушек, которые пытаются познакомиться в интернете
Ищу лоха: неожиданные запросы девушек, которые пытаются познакомиться в интернете
В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги
В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы...
Набирающие популярность
Будущее российского IT: что ждет отрасль в&nbsp;2023-2024&nbsp;году
Будущее российского IT: что ждет отрасль в 2023-2024 году
От 10 минут до 13 часов
От 10 минут до 13 часов
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Объявление о пропаж со счастливым концом

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#люди#Автовсячина#СССР#Москва#авто аварии#фильм#факты
#интересно#автомир#животные#кино#история#Прикол#аварии#Ynews#полиция#отношения
#в мире#машина#Юмор#позитив#ДТП#Россия#сарказм#подборка#новости#дети
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro 15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им столько лет 15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им... 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках Как 60-летнему мужчине из Таиланда удаётся выглядеть всего на 35 лет? Как 60-летнему мужчине из Таиланда удаётся выглядеть всего на 35 лет? 15 случаев, когда люди успевали запечатлеть удивительные и забавные моменты 15 случаев, когда люди успевали запечатлеть удивительные и забавные моменты

На что жалуетесь?

Вернуться