Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности

Вот бывает смотришь на человека и думаешь, сколько же ему лет. То ли 18 лет, то ли 35. Перед вами подборка людей со всего мира, по внешности которых сложно определить возраст.
В детстве нам не терпелось повзрослеть, чтобы к нам относились более серьезно, но достигнув определенного возраста, каждый изо всех сил старается выглядеть моложе.
Интересным является так называемый промежуточный этап, когда детство уже закончилось, но водить машину и пить алкоголь вам ещё нельзя. Часто именно тогда внешность некоторых людей становится обманчивой, и подростки выглядят гораздо старше своего возраста. А бывает, что в силу некоторых обстоятельств взрослые люди выглядят необычайно молодо.
«Мой дедушка в 16 лет»
Пользователи отметили, что дедушка автора очень напоминает Гомеса из «Семейки Аддамс». Неужели во времена юности дедушки автора жизнь была настолько суровой, что 16-летние подростки выглядели как минимум на 20 лет старше.
Пользователи подметили, что, вероятно, парень на фото выглядит гораздо старше своего возраста из-за качества фотографии и того, что она чёрно-белая.
«Мой прадедушка в 18 лет в 1901 году»
«Когда мне было 18, я был похож на девушку из "Очень странных дел", когда она была ещё ребенком. А ведь я мужчина. Кстати, на этой фотографии ему 18, я знаю это, потому что это была официальная фотография для «знакомства с обществом» или что-то типа того. Это фото было использовано в газете для объявления. Возраст для этой процедуры — 18 лет. Так что, возможно, ему было даже 17, когда была сделана эта фотография», — написал автор фото.
Фотография Дуэйна «Скалы» Джонсона из ежегодника 1988 года, когда ему было 16 лет
«В 16 лет он выглядит больше мужчиной, чем я в 40», — написал один из пользователей в комментариях.
Публикуя это фото в Сети, Скала написал: «Мне было 16 лет, когда было сделано это фото, и к тому моменту я уже успел поучиться в 4 разных школах из-за выселения из домов и небольших проблем с законом. Все дети в каждой школе думали, что я полицейский под прикрытием, потому что я выглядел как мутант».
«Мне 31 год»
Фото сделано и опубликовано в сети несколько лет назад. Пользователи не могли поверить, что автор фото не перепутал цифры в своём возрасте, поэтому он опубликовал часть своего удостоверения личности
Внизу документа видно, что автор родился в 1989 году.
Кенийский футболист Джош Оньянго в возрасте 26 лет
Парень, должно быть, родился 29 февраля, чтобы выглядеть так в 26 лет. Пользователи в шутку предположили, что вероятно ему 26 «собачьих» лет.
«11-летняя я в бабушкиной кофте»
«Я клянусь, что это я, и клянусь, что на этом фото мне 11. Ранее развитие, у меня начались месячные в 8, всегда выглядела на 30. В идеале теперь я всегда буду выглядеть на 30, ха-ха», — написал автор фото.
Она даже опубликовала то, как сейчас выглядит
Кажется, 63-летний автор «Невероятных приключений Джоджо» Хирохико Араки, забыл постареть
По всей видимости, Хирохико Араки относится к тому типу азиатов, которые очень долго выглядят молодо, зато потом очень быстро превращаются в дряхлых стариков.
«Я в 13 лет выгляжу как 30-летняя мать-одиночка, которая любит пропустить бокальчик вина»
«Я не осознавала, на сколько лет я выгляжу, до более позднего возраста — клянусь, я родилась в 1991 году! Сейчас я выгляжу моложе, лол», — написал автор.
19-летняя британская актриса Милли Бобби Браун, прославившаяся своей ролью в сериале «Очень странные дела»
Милли Бобби Браун выглядит гораздо старше своих лет, хотя ей всего 19. Забавный факт: когда актриса впервые выступила в роли Одиннадцать, ей было двенадцать.
«В 14 лет я выглядел на 40»
«Я прыгал на батуте и меня засняли в тот самый момент, когда мое лицо поползло вниз и приобрело такой вид», — написал автор.
Автор также показал, как он выглядит сейчас
«Работаю в скорой помощи и мои пациенты все время спрашивают: „Ты вообще достаточно взрослая, чтобы этим заниматься?!“»
«Мне 25», — написал автор фото. Некоторые комментаторы давали женщине даже 30 лет, но все согласились с тем, что у неё детское лицо.
«22-летний брат моего друга»
И ещё один взрослый мужчина с абсолютно детским лицом. Просто удивительно, насколько его голова не подходит к его телу. Настолько не подходит, что пользователи даже стали обвинять автора в фотошопе, на что тот ответил: «Он реально так выглядит. Всё в этом парне сбивает с толку».
Слева — 30-летний Сэм, справа — 26-летняя Цитра
Участники 10 сезона абсурдного американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» («90 Day Fiancé»). Невеста из Индонезии по имени Цитра выглядит старше своего возраста, а с американцем по имени Сэм всё наоборот. В комментариях писали, что они выглядят как мама и её сын-старшеклассник.
Выглядит как обычное фото Колсона Бэйкера и его девушки, но ему 31 год, а это его 12-летняя дочь
Некоторые пользователи писали, что дочка выглядит даже старше, чем её отец. «Для этого нужно просто одеться как взрослый и встать рядом со взрослым, одетым как ребенок», — ответили в комментариях.
«Мой отец начал лысеть примерно в 17»
Кажется, в 17 лет папа не начал, а уже почти закончил лысеть.
37-летняя британская поэтесса и репер Кей Темпест
Пользователи писали, что исполнитель выглядит как 12-летний мальчик с морщинами. «У этого 12-летнего мальчика была тяжелая жизнь», — шутили в комментариях.
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