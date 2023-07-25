Муж и жена узнали, что их знакомство произошло намного раньше, чем они предполагали

Незадолго до свадьбы мама Хайди решила полистать альбом с её детскими фотографиями. Каково же было изумление Хайди, когда её мама наткнулась на несколько старых снимков, на которых девушка красовалась с Эдом. С тем самым Эдом, с которым собиралась пойти под венец и прожить вместе всю оставшуюся жизнь.