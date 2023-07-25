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Муж и жена узнали, что их&nbsp;знакомство произошло намного раньше, чем они предполагали

Муж и жена узнали, что их знакомство произошло намного раньше, чем они предполагали

Автор:
25 июля 2023 07:24
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   влюбленность   детство   история   люди   совпадение   
1336
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Парень с девушкой познакомились во время учёбы в университете, полюбили друг друга и спустя время решили пожениться. Каково же был их удивление, когда молодые люди узнали, что в детстве уже были влюблены друг в друга.

Когда студентка Хайди Паркер познакомилась с Эдом Савиттом и начала с ним встречаться, она понятия не имела, что корни их романа лежат куда глубже, чем кажется.

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В 1997 году семейство Хайди отдыхало в Турции, и там в детском клубе шестилетняя девочка сильно сдружилась с мальчиком, которого звали Эд. Взрослых очень забавляла детская влюблённость, и «сладкую парочку» много фотографировали. Потом отпуск закончился, они разъехались и спустя время забыли друг друга.

Незадолго до свадьбы мама Хайди решила полистать альбом с её детскими фотографиями. Каково же было изумление Хайди, когда её мама наткнулась на несколько старых снимков, на которых девушка красовалась с Эдом. С тем самым Эдом, с которым собиралась пойти под венец и прожить вместе всю оставшуюся жизнь.

Естественно, жених с невестой (впрочем, теперь уже муж с женой) обрадовались от такого поразительного совпадения. Правда, они не слишком подробно помнят тот самый детский отпуск, но судя по фотографиям, им было очень хорошо вместе.

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Метки: в мире   влюбленность   детство   история   люди   совпадение   
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3  комментария
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111k
parallax 41 минуту назад
Судьба, злодейка.
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46k
Соломей 3 минуты назад
А я уж стал беспокоиться, чего это уже пол года, а эта история на фишках не всплывает.
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25k
Сталкер 22 минуты назад
Нужно очень много подобных "знакомств" в детстве, чтоб потом не вспомнить.
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