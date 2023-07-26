Старый бетонный бункер получил вторую жизнь

Архитекторы вместе с инженерами-строителями превратили бункер времен Второй мировой войны в дом для летнего отдыха с двумя спальнями и большим окном.
В этом бетонном бункере времен Второй войны на юге Англии размещался передатчик РЛС Chain Home с начала 1941-го до вывода из эксплуатации в 1956 году. Скорее всего, его ожидало тоже, что и сотни аналогичных сооружений — забвение и медленное разрушение.
Однако ему была уготована другая, более счастливая судьба. Энтузиасты архитектурной студии Corstorphine & Wright совместно с инженерами компании Symmetrys подарили полузабытому инженерному раритету давно минувшей войны вторую жизнь, превратив его в современный уютный дом для отдыха.
Большая часть общей внутренней площади дома — 60 кв. м. — приходится на гостиную, из которой открывается великолепный вид через застекленный, искусно воссозданный проем. Кроме гостиной в доме имеются ванная комната, две спальни и столовая.
По словам главы Corstorphine & Wright архитектора Джонни Планта, самой сложной частью работы стала реконструкция деталей, которая позволила сохранить бетон, изоляцию и гидроизоляцию исходного сооружения.
В противном случае авторам необычного жилого дома пришлось бы заново делать ему гидроизоляцию, засыпать землей и даже перемещать в другое место.
Аскетичный, брутальный дизайн внутреннего интерьера дополняют оставшиеся практически в первоначальном виде бетонные стены. Работая над проемом, авторы проекта попытались воспроизвести пролом, образовавшийся в результате взрыва немецкой авиабомбы, который удивительным образом гармонирует с просторными раздвижными окнами.
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Афтырь , жертва ЕГЭ , объясняю - воссоздать - восстановить . Что они там так искусно воссоздали ? Дырень вместо ворот ?