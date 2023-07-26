Старый бетонный бункер получил вторую жизнь

В этом бетонном бункере времен Второй войны на юге Англии размещался передатчик РЛС Chain Home с начала 1941-го до вывода из эксплуатации в 1956 году. Скорее всего, его ожидало тоже, что и сотни аналогичных сооружений — забвение и медленное разрушение.