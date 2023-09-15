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12 странных и безумных дизайнов причёсок

12 странных и безумных дизайнов причёсок

Автор:
15 сентября 2023 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   волосы   люди   парикмахер   подборка   прическа   
1443
13

Этим парикмахерам удалось исполнить весьма необычные "заказы" клиентов. Посмотрите, куда может зайти желание клиента быть «не как все».

В далёкие времена внешний вид человека подчинялся строгим законам, но сегодня нет предела креативу современных парикмахеров и барберов, для которых уже не существует представлений о норме. Мода диктуется вкусами общества, а они весьма разнообразны. Мастера краски и ножниц показывают всё своё мастерство, используя даже минимум волос на голове человека, а любители нескучных причёсок только и рады, чтобы с ними сотворили что-нибудь эдакое.

Какой-то аниме-злодей

×
×

Суровый чёрно-белый

Полосатики

Запасное лицо

Когда слишком увлеклась плетением и перешла на волосы

Энни Анкервик — стилист и парикмахер из Стокгольма, которая создаёт необычные образы не только для съёмок в журналах, но и преображает клиентов своей студии.

До и после

Под цвет глаз

За что наказан затылок?

Пламенный пучок

Для современного парикмахера не существует понятия «сложные волосы», он найдёт креативное решение для каждого, как на этом примере.

Загадочное окрашивание

Вся палитра цветов

Шрек навсегда и везде, даже на голове

Источник:

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Метки: в мире   волосы   люди   парикмахер   подборка   прическа   
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2  комментария
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12k
ron 2 часа назад
как же хочется быть не как все! ))
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 16 минут назад
а мне пох я панда
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