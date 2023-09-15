12 странных и безумных дизайнов причёсок

В далёкие времена внешний вид человека подчинялся строгим законам, но сегодня нет предела креативу современных парикмахеров и барберов, для которых уже не существует представлений о норме. Мода диктуется вкусами общества, а они весьма разнообразны. Мастера краски и ножниц показывают всё своё мастерство, используя даже минимум волос на голове человека, а любители нескучных причёсок только и рады, чтобы с ними сотворили что-нибудь эдакое.

Какой-то аниме-злодей