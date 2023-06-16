Феникс-суицидник мира флоры, у которого нам есть чему поучиться

Цветы у ладанника довольно простые, с пятью лепестками и похожи на обычный шиповник. В связи с чем растение часто называют скальной розой. Пахнут дивно, но живут всего один день. После чего лепестки облетают, чтобы дать жизнь следующим цветам.

Но за стандартным внешним видом скрыта удивительная особенность. Эта культура обладает способностью выделять смолу – ладан, которая и дала название культуре.