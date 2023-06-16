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Феникс-суицидник мира флоры, у которого нам есть чему поучиться

Феникс-суицидник мира флоры, у которого нам есть чему поучиться

Автор:
16 июня 2023 13:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Культура   Растение   интересно   камикадзе   кустарник   ладанник   порода   самовозгорание   цветок   
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Мир живой природы – неиссякаемый источник идей. И вдохновляться можно не только примером животных. Есть чему поучиться и у скромных растений.

Ладанник (Cistus) – это вечнозелёный многолетник, который произрастает преимущественно в Средиземноморье, но встречается в виде трав, полукустарников и кустарников и на других территориях.

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С виду это вполне обычное растение, листья и молодые побеги которого покрыты нежными пушистыми ворсинками, делающими поверхность мягкой и бархатной на ощупь.

Цветы у ладанника довольно простые, с пятью лепестками и похожи на обычный шиповник. В связи с чем растение часто называют скальной розой. Пахнут дивно, но живут всего один день. После чего лепестки облетают, чтобы дать жизнь следующим цветам.

Но за стандартным внешним видом скрыта удивительная особенность. Эта культура обладает способностью выделять смолу – ладан, которая и дала название культуре.

Если температура воздуха превышает отметку +32 градуса, то эфирные масла, входящие в состав смолы, воспламеняются. И растение сгорает дотла, образуя золу, которая удобряет почву и даёт возможность быстро появиться молодым побегам, чтобы продлить жизненный цикл.

Откуда они берутся, если всё сгинуло в огне? Мудрая природа позаботилась об этом: семена камикадзе мира флоры спрятаны в плотные огнеупорные коробочки. И хранятся в них как в надёжном сейфе до тех пор, пока не погаснет пламя. Затем на пепелище появляются ростки новой жизни.

Но высаживая дома или используя в озеленении в буквальном смысле самовозрождающееся из пепла растение надо понимать и его опасность. Ведь самопроизвольный пожар прихватывает и всё, что растет и находится в непосредственной близости.

А вот как горшечная культура зелёный феникс совершенно безопасен. Украсит дом, подойдет для приготовления полезного чая и напомнит о самопожертвовании и необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности и жить в гармонии с соседями.

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Метки: Культура   Растение   интересно   камикадзе   кустарник   ладанник   порода   самовозгорание   цветок   
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