Как собирают настоящую корицу на Шри-Ланке и почему её почти не купить в России

Долгое время для всей Европы корица была настоящей загадкой, ведь эта таинственная пряность не была похожа ни на одну другую специю, а доставляли её арабские торговцы с тогда ещё мало изученного Востока. Всё поменялось лишь в 15 веке, когда португальцы обосновались на Шри-Ланке и начали строить свою монополию по добыче и доставке корицы.
Мне всегда интересно узнать, как растет и как собирают то, что можно встретить на любой кухне. Ведь про корицу знает каждый, но вот увидеть её вживую удавалось мало кому. И пусть Шри-Ланка это тот самый Цейлон, чай с которого известен на весь мир, я также уделил время и для осмотра плантаций корицы. Для начала я отправился в нетуристический район городка Баддегама.
Отыскать плантации корицы оказалось довольно просто, ведь растет она тут едва ли не на каждом участке. Корица в каком-то плане похожа на чай: самое обыкновенное непримечательное дерево, со стороны даже не скажешь, что это покорившее целый мир растение. Стоило мне подойти к корице, как сразу вышел местный с собаками. На Шри-Ланке большинство населения хорошо знает английский язык, и у меня спокойно получилось объясниться, что я не вор, а просто любопытный турист. Местный отломал мне палочку корицы и снял ножом слой коры, который даже в сыром виде на вкус как пряность. Плантация оказалось небольшой, поэтому я отправился дальше.
По пути встретил большую плантацию, но она была окружена забором.
И вот, наконец, облагороженная плантация. Район туристического курорта Хиккадува, так что тут меня спокойно пустили посмотреть.
Процесс заготовки корицы. Снимается тонкий слой коры, который затем подвешивается под потолком для засушки. Как мне сказал владелец плантации, сборщики корицы получают более-менее адекватные деньги.
Листья корицы используют для получения масла, так что производство безотходное.
Выпаривание масла. После снятия коры стволы корицы идут в печь.
Пару слов о том, что есть настоящая корица. Слева на изображении настоящая цейлонская корица, тонкий рассыпчатый слой коры вечнозеленого дерева рода Коричник. Сильная благородная специя. Справа то, что в наших магазинах почти всегда продается "под этикеткой" корица. На самом деле никакая это не корица, а кассия, толстый и грубый слой коры дерева Коричник китайский. По вкусу эти специи похожи, но по своим качествам кассия заметно уступает настоящей корице. По внешнему виду их довольно легко отличить: корица менее плотная и легко ломается руками, кассия же плотная и на ощупь как кусок дерева. Настоящую корицу найти в обычных магазинах довольно сложно, но в специализированных лавках специй её можно купить и у нас.
Если вы заказываете в кофейне кофе с "корицей" там почти всегда будет кассия.
Источник:
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