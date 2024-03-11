Как собирают настоящую корицу на Шри-Ланке и почему её почти не купить в России

Пару слов о том, что есть настоящая корица. Слева на изображении настоящая цейлонская корица, тонкий рассыпчатый слой коры вечнозеленого дерева рода Коричник. Сильная благородная специя. Справа то, что в наших магазинах почти всегда продается "под этикеткой" корица. На самом деле никакая это не корица, а кассия, толстый и грубый слой коры дерева Коричник китайский. По вкусу эти специи похожи, но по своим качествам кассия заметно уступает настоящей корице. По внешнему виду их довольно легко отличить: корица менее плотная и легко ломается руками, кассия же плотная и на ощупь как кусок дерева. Настоящую корицу найти в обычных магазинах довольно сложно, но в специализированных лавках специй её можно купить и у нас.