FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2025 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Каменный цветок, который научился прятаться от людей

Каменный цветок, который научился прятаться от людей

Автор:
07 сентября 2023 13:54
Сообщество : Наука
Метки: Китай   Растение   защита   луковица   маскировка   механизм   рябчик Делавэя   фритиллярия   цветок   
1803
6

Каменный цветок… Это не искусная чаша, над которой корпел Данила-мастер. А вполне себе реальное растение, которое научилось прятаться от разумных врагов.

Речь о рябчике Делавэя (Fritillaria delavayi) – луковичном растении, произрастающем в Сино-Тибетских горах Китая. Основную часть года цветок находится в состоянии луковицы, а потом даёт несколько листочков и распускается, формируя симпатичный бутон, похожий на тюльпан.

×
×

Что примечательно, фритиллярия образует первый цветок только на пятый год и цветёт один раз в год. В общем, растение редкое и выдающееся.

Китайцы сотни лет применяют фритиллярию в народной медицине – делают противокашлевое средство. Для производства килограмма препарата нужно очень много луковиц – порядка 3,5 тысяч. Цена килограмма сухого сырья доходит до 500 долларов. Их добыча и так целый квест, ведь нужно исследовать каменистые осыпающиеся склоны с риском оступиться и упасть вниз.

Но спрос рождает предложение, и жители горного региона Хэндуань, занимающиеся сбором луковиц, готовы на риск. Однако сборщики неожиданно столкнулись с проблемой – фритиллярия практически исчезла. Ботаники заинтересовались вопросом и исследовали все доступные популяции.

Результат оказался неожиданным: цветок никуда не делся, а просто стал прятаться. В буквальном смысле – очень быстро и кардинально сменил окраску, став из нежного и заметного серым, тусклым и неприметным. Словом, стал похож на булыжник, коих в горах немерено, и слился с местностью. Причём в других регионах Китая, где не идёт постоянный поиск и сбор, растение осталось прежним.

Озадаченные ботаники сначала посчитали, что таким способом растение маскируется от естественных врагов, чтобы не съели. Однако рябчик Делавэя не входит в кормовую базу местных травоядных по причине содержания алкалоидов. То есть маскировка направлена исключительно на врагов с трихроматическим зрением – на людей. Поскольку запах и форма, на которые ориентируются животные, не изменились.

В результате задействования камуфляжа возникли некоторые проблемы с опылением. Но, видимо, испуганная фритиллярия предпочла выбрать из двух зол меньшее – либо сократить популяцию, либо полностью исчезнуть. А заодно озадачила исследователей и подбросила пищу для размышлений и другим созданиям нашей планеты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Китай   Растение   защита   луковица   маскировка   механизм   рябчик Делавэя   фритиллярия   цветок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Elena Ki Час назад
Китайцы сами провели селекцию. Ведь столько десятков если не сотен лет собирали луковицы самых заметных, т.е. зелененьких и ярких. Оставались бледные, они всегда были, просто их не замечали. А когда зеленых осталось мало, обратили внимание, что есть бурые или коричневые. И их сожрут и ничего у них не останется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 2 часа назад
Да любой городской сорняк так умеет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию
Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#позитив#улыбнуло#женщина#факты#съемка#Китай#собака
#в мире#интересно#кино#история#Ynews#сарказм#интересное#забавно#новости#Россия
#Юмор#люди#фильм#подборка#полиция#США#школа#истории#СССР#работа
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Все оттенки красного на удивительном пляже Все оттенки красного на удивительном пляже Коты и цветы Коты и цветы Лангсдорфия – вампир-сластолюбец мира флоры Лангсдорфия – вампир-сластолюбец мира флоры Главное, чтобы костюмчик сидел: животные – обладатели выдающейся кожи Главное, чтобы костюмчик сидел: животные – обладатели выдающейся кожи Феникс-суицидник мира флоры, у которого нам есть чему поучиться Феникс-суицидник мира флоры, у которого нам есть чему поучиться

На что жалуетесь?

Вернуться