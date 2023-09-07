Каменный цветок, который научился прятаться от людей

Каменный цветок… Это не искусная чаша, над которой корпел Данила-мастер. А вполне себе реальное растение, которое научилось прятаться от разумных врагов.
Речь о рябчике Делавэя (Fritillaria delavayi) – луковичном растении, произрастающем в Сино-Тибетских горах Китая. Основную часть года цветок находится в состоянии луковицы, а потом даёт несколько листочков и распускается, формируя симпатичный бутон, похожий на тюльпан.
Что примечательно, фритиллярия образует первый цветок только на пятый год и цветёт один раз в год. В общем, растение редкое и выдающееся.
Китайцы сотни лет применяют фритиллярию в народной медицине – делают противокашлевое средство. Для производства килограмма препарата нужно очень много луковиц – порядка 3,5 тысяч. Цена килограмма сухого сырья доходит до 500 долларов. Их добыча и так целый квест, ведь нужно исследовать каменистые осыпающиеся склоны с риском оступиться и упасть вниз.
Но спрос рождает предложение, и жители горного региона Хэндуань, занимающиеся сбором луковиц, готовы на риск. Однако сборщики неожиданно столкнулись с проблемой – фритиллярия практически исчезла. Ботаники заинтересовались вопросом и исследовали все доступные популяции.
Результат оказался неожиданным: цветок никуда не делся, а просто стал прятаться. В буквальном смысле – очень быстро и кардинально сменил окраску, став из нежного и заметного серым, тусклым и неприметным. Словом, стал похож на булыжник, коих в горах немерено, и слился с местностью. Причём в других регионах Китая, где не идёт постоянный поиск и сбор, растение осталось прежним.
Озадаченные ботаники сначала посчитали, что таким способом растение маскируется от естественных врагов, чтобы не съели. Однако рябчик Делавэя не входит в кормовую базу местных травоядных по причине содержания алкалоидов. То есть маскировка направлена исключительно на врагов с трихроматическим зрением – на людей. Поскольку запах и форма, на которые ориентируются животные, не изменились.
В результате задействования камуфляжа возникли некоторые проблемы с опылением. Но, видимо, испуганная фритиллярия предпочла выбрать из двух зол меньшее – либо сократить популяцию, либо полностью исчезнуть. А заодно озадачила исследователей и подбросила пищу для размышлений и другим созданиям нашей планеты.
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