Каменный цветок, который научился прятаться от людей

Что примечательно, фритиллярия образует первый цветок только на пятый год и цветёт один раз в год. В общем, растение редкое и выдающееся.

Китайцы сотни лет применяют фритиллярию в народной медицине – делают противокашлевое средство. Для производства килограмма препарата нужно очень много луковиц – порядка 3,5 тысяч. Цена килограмма сухого сырья доходит до 500 долларов. Их добыча и так целый квест, ведь нужно исследовать каменистые осыпающиеся склоны с риском оступиться и упасть вниз.