Цветок или грибок? Личные мотивы прагматичного приспособленца

После инфицирования цветок-самозванец выпускает псевдоросток с лепесткообразными структурами. Который в действительности уже не росток, а гриб. При этом подделка столь искусная, что похожа на исходник не только внешне, но и химически: те же пигменты, те же летучие соединения для привлечения опылителей.

Насекомые, не видя и не ощущая разницы, приземляются на подделку за нектаром. Но не обнаруживают его и перемещаются на следующий цветок. Уже хорошо покрывшись грибными спорами. Собственно, чего фузариум и добивался. Ведь для продолжения жизненного цикла грибу необходимо продолжать победное заражающее шествие. И насекомые ему в этом невольно помогают.

Фузариум можно сравнить с вездесущим хакером, который извлекает выгоду исключительно для себя, незаметно используя остальных как средства достижения цели. Ни ксирисы, ни пчёлы никаких плюшек от фузариума не получают. И, возможно, даже не подозревают о его присутствии. А даже если и подозревают, то ничего не могут поделать.