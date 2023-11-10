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Цветок или грибок? Личные мотивы прагматичного приспособленца

Цветок или грибок? Личные мотивы прагматичного приспособленца

Автор:
10 ноября 2023 12:14
Сообщество : Наука
Метки: Растение   ботаника   гриб   действие   ксирис   опыление   паразит   размножение   фузариум   цветок   
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Если кто-то выглядит, ходит и крякает как утка, то совсем не обязательно это утка и есть.

Представьте себе, что в природе появился жуткий грибок, которому для размножения нужно подчинить человеческую особь и захватить репродуктивную систему. Выглядит как идея для фильма ужасов, но в природе существует лайтовая версия таких отношений.

Речь об отношениях между обычным распространённым цветком ксирисом (Xyris surinamensis, Xyris setigera) и грибом под названием фузариум (Fusarium xyrophilum). Последний – явление в науке относительно новое. И открыт хитроумный грибочек был только в 2019 году.

Его действие случайно обнаружил Кеннет Вёрдак, заметивший в парке Гайаны цветы ксириса, которые незначительно отличались от соседних: чуть более тёмные, плотные и пористые. Исследователь взял образцы для изучения и пришёл к выводу, что это действие гриба.

После инфицирования цветок-самозванец выпускает псевдоросток с лепесткообразными структурами. Который в действительности уже не росток, а гриб. При этом подделка столь искусная, что похожа на исходник не только внешне, но и химически: те же пигменты, те же летучие соединения для привлечения опылителей.

Насекомые, не видя и не ощущая разницы, приземляются на подделку за  нектаром. Но не обнаруживают его и перемещаются на следующий цветок. Уже хорошо покрывшись грибными спорами. Собственно, чего фузариум и добивался. Ведь для продолжения жизненного цикла грибу необходимо продолжать победное заражающее шествие. И насекомые ему в этом невольно помогают.

Фузариум можно сравнить с вездесущим хакером, который извлекает выгоду исключительно для себя, незаметно используя остальных как средства достижения цели. Ни ксирисы, ни пчёлы никаких плюшек от фузариума не получают. И, возможно, даже не подозревают о его присутствии. А даже если и подозревают, то ничего не могут поделать.

Заражённые экземпляры ксириса суринамского, естественно, теряют репродуктивные способности. Фактически гриб их добровольно-принудительно стерилизует. Но есть и плюс для популяции в целом: лже-цветы цветут дольше по сравнению с обычными. И, соответственно, привлекают больше насекомых-опылителей.

Если эта особенность гриба была установлена только в 2019 году, то нельзя исключать, что коварные представители особенного царства уже разработали тайную программу ещё более изощрённую в своём коварстве. Не исключено, что по захвату уже теплокровных.


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Метки: Растение   ботаника   гриб   действие   ксирис   опыление   паразит   размножение   фузариум   цветок   
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