Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена

Стрелолист может как полностью погружаться под воду, так и гордо демонстрировать острые листочки миру. Другие – плоские и похожие на ленты, могут и полностью погружаться под воду. Всё зависит от условий. Корневище толстое и короткое, как и у многих болотных растений. А в определённое время года на нём образуются округлые или продолговатые клубеньки. В количестве в среднем от 5 до 10 штук. К основному корневищу они крепятся на основательных плотных канатиках, а с внешней стороны у каждого клубня есть росток, который укореняется при отделении от материнского и даёт новое растение.