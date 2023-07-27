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Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена

Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена

Автор:
27 июля 2023 12:10
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Культура   Растение   болотный хлеб   клубень   крахмал   мука   стрелолист   хлеб водяного   
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Природа мудра и не даст погибнуть своим детищам в сложное время. Еда буквально лежит у нас под ногами. Ну, или прячется под водой. Надо просто знать, где искать.

Хлеб водяного или болотный хлеб – это меткое простонародное название, которое наши предки дали стрелолисту (болотнику). Собственно, представитель семейства Частуховых и произрастает в основном в долинах спокойных рек, на берегах небольших прудов и озёр. И болот в том числе. Листья действительно напоминают по форме заостренные наконечники стрел.

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Стрелолист может как полностью погружаться под воду, так и гордо демонстрировать острые листочки миру. Другие – плоские и похожие на ленты, могут и полностью погружаться под воду. Всё зависит от условий. Корневище толстое и короткое, как и у многих болотных растений. А в определённое время года на нём образуются округлые или продолговатые клубеньки. В количестве в среднем от 5 до 10 штук. К основному корневищу они крепятся на основательных плотных канатиках, а с внешней стороны у каждого клубня есть росток, который укореняется при отделении от материнского и даёт новое растение.

Прагматичные китайцы и японцы давно культивируют стрелолист, разновидностей которого в природе десятки. И все они мало того что съедобны, так ещё и полезны и питательны по причине высокого уровня содержания жиров и белка. А по содержанию крахмала клубни превосходят даже привычный картофель.

Правда, есть один нюанс: клубни обладают горьким привкусом. Он действительно ощущается, но только летом. Весной и осенью болотный хлеб копит ресурс для вегетации – формирование корешка и укоренение соответственно. И теряет специфический привкус.

При запекании клубни стрелолиста напоминают картофель (некоторые сравнивают вкус с каштаном), а при отваривании похожи на гороховую кашу. Впрочем, в сложной ситуации их вполне можно съесть и сырыми. Вкус, конечно, не божественный (что-то типа старых прогорклых орехов), но в экстренной ситуации такая пища не даст погибнуть от голода.

Об особенностях этого растений давно знали народы, населяющие Сибирь и Калмыкию, и использовали клубни для приготовления муки, из которой пекли лепёшки. Так что вполне съедобные и даже не лишённые экзотических вкусовых ноток вещи встречаются повсеместно. Стоит только протянуть руку.

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Метки: Еда   Культура   Растение   болотный хлеб   клубень   крахмал   мука   стрелолист   хлеб водяного   
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3  комментария
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Александр 17 минут назад
Ещё к этой картошке,мох и жопу ежа добавить.Вкусно наверно.
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−4
grazoe Полчаса назад
А по содержанию крахмала клубни превосходят даже привычный картофель.
=============
так и запишем - водяной картофель
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978
jnkbxybr Час назад
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