Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена

Природа мудра и не даст погибнуть своим детищам в сложное время. Еда буквально лежит у нас под ногами. Ну, или прячется под водой. Надо просто знать, где искать.
Хлеб водяного или болотный хлеб – это меткое простонародное название, которое наши предки дали стрелолисту (болотнику). Собственно, представитель семейства Частуховых и произрастает в основном в долинах спокойных рек, на берегах небольших прудов и озёр. И болот в том числе. Листья действительно напоминают по форме заостренные наконечники стрел.
Стрелолист может как полностью погружаться под воду, так и гордо демонстрировать острые листочки миру. Другие – плоские и похожие на ленты, могут и полностью погружаться под воду. Всё зависит от условий. Корневище толстое и короткое, как и у многих болотных растений. А в определённое время года на нём образуются округлые или продолговатые клубеньки. В количестве в среднем от 5 до 10 штук. К основному корневищу они крепятся на основательных плотных канатиках, а с внешней стороны у каждого клубня есть росток, который укореняется при отделении от материнского и даёт новое растение.
Прагматичные китайцы и японцы давно культивируют стрелолист, разновидностей которого в природе десятки. И все они мало того что съедобны, так ещё и полезны и питательны по причине высокого уровня содержания жиров и белка. А по содержанию крахмала клубни превосходят даже привычный картофель.
Правда, есть один нюанс: клубни обладают горьким привкусом. Он действительно ощущается, но только летом. Весной и осенью болотный хлеб копит ресурс для вегетации – формирование корешка и укоренение соответственно. И теряет специфический привкус.
При запекании клубни стрелолиста напоминают картофель (некоторые сравнивают вкус с каштаном), а при отваривании похожи на гороховую кашу. Впрочем, в сложной ситуации их вполне можно съесть и сырыми. Вкус, конечно, не божественный (что-то типа старых прогорклых орехов), но в экстренной ситуации такая пища не даст погибнуть от голода.
Об особенностях этого растений давно знали народы, населяющие Сибирь и Калмыкию, и использовали клубни для приготовления муки, из которой пекли лепёшки. Так что вполне съедобные и даже не лишённые экзотических вкусовых ноток вещи встречаются повсеместно. Стоит только протянуть руку.
Источник:
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так и запишем - водяной картофель