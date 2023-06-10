10 лучших фильмов с Джонни Деппом — человеком, которого не смог отменить Голливуд

Второстепенная, но очень яркая роль Деппа в фильме про шоколадную магию девушки по имени Виенн Роше, которая поселяется в маленьком французском городке и сильно его меняет.

А какой ваш любимый фильм с Джонни Деппом? Может, «Донни Браско» или «Мертвец»? Или и вовсе «Чарли и шоколадная фабрика»? Только не говорите «Алиса в Стране чудес»!

В этом году мы ждём выхода нового фильма с его участием под названием «Жанна Дюбарри», который стал для актёра первой ролью за три года. Даже если картина выйдет проходной, мы всё равно будем рады появлению Деппа на большом экране, потому что этому миру нужен Джонни Депп!