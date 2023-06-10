10 лучших фильмов с Джонни Деппом — человеком, которого не смог отменить Голливуд

Несмотря на долгие судебные тяжбы и неважную фильмографию в последние лет эдак пятнадцать, Джонни — всё ещё легенда современного кино.
Знаете, как он умудрился обзавестись таким запасом прочности? Да вы только посмотрите на список его фильмов из 90-х и 00-х!
Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)
Легендарный пират, легендарная роль, легендарная первая часть немного скатившейся под конец франшизы. Но конкретно первый фильм хорош ровно настолько же, насколько идеален Джонни в этой роли. Отсюда и первая номинация на «Оскар» в карьере актёра.
Эдвард руки-ножницы (1990)
Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что в нашем мире действительно существует фильм «Эдвард руки-ножницы»?! История про социализацию человекоподобного существа с механическим телом и руками-ножницами получилась в меру странной, в меру трогательной и очень бёртоновской, а Джонни Депп именно после этой роли стал звездой.
Что гложет Гилберта Грейпа (1993)
Да, этот фильм в первую очередь известен как бенефис молодого ДиКаприо, но и Джонни Депп образцово справляется с центральной ролью молодого главы очень необычной семьи из захолустного городка. Такой актёрский союз не мог не дать нам выдающееся зрелище.
Волшебная страна (2004)
Одна из самых не эксцентричных ролей Деппа. Кстати, за неё он получил свою вторую номинацию на «Оскар». Джонни играет роль шотландского драматурга Джеймса Барри — того самого, который создал цикл произведений о Питере Пэне. Главный труд всей его жизни был вдохновлён дружбой с семьёй Сильвии Ллуэлин Дэвис, чью роль также великолепно исполнила Кейт Уинслет.
Кокаин (2001)
Джонни в роли одного из главных торговцев кокаином в США 1970-х годов — Джорджа Джанга. Этот крайне рисковый молодой человек был частью Медельинского картеля легендарного Пабло Эскобара, что, разумеется, предполагало множество всевозможных опасных приключений.
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007)
Хотите увидеть поющего и режущего всех вокруг бритвой Джонни Деппа? Вам очень повезло, ведь он сыграл именно такую роль. Третья и последняя на данный момент номинация на «Оскар» в карьере актёра.
Вообще-то существует легенда о том, что Суини Тодд — парикмахер, убивающий своих клиентов — действительно жил в Лондоне в начале 19 века.
Сонная Лощина (1999)
Бёртоновский готический ужастик с Деппом в роли констебля, который расследует загадочные убийства, совершённые… всадником без головы?
На этом фильмы Тима Бёртона в списке, конечно, не заканчиваются.
Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)
Легендарный фильм-трип Терри Гиллиама, у героев которого было «два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина…», ну и далее по списку. Картина почти полностью состоит из галлюцинаций главных героев. Автор одноимённого романа, Хантер Стоктон Томпсон, лично утвердил Джонни Деппа на главную роль (персонаж списан с самого Томпсона), когда встретился с актёром. После он помог Деппу подготовиться к съёмкам, позволив ему пожить с ним несколько месяцев.
Эд Вуд (1994)
Джонни Депп и Тим Бёртон (вот теперь последний) создали комедийно-драматически-биографический фильм про интереснейшего представителя Голливуда из 50-х-70-х годов Эда Вуда, который в своё время получил титул «худшего режиссёра всех времён».
Шоколад (2000)
Второстепенная, но очень яркая роль Деппа в фильме про шоколадную магию девушки по имени Виенн Роше, которая поселяется в маленьком французском городке и сильно его меняет.
А какой ваш любимый фильм с Джонни Деппом? Может, «Донни Браско» или «Мертвец»? Или и вовсе «Чарли и шоколадная фабрика»? Только не говорите «Алиса в Стране чудес»!
В этом году мы ждём выхода нового фильма с его участием под названием «Жанна Дюбарри», который стал для актёра первой ролью за три года. Даже если картина выйдет проходной, мы всё равно будем рады появлению Деппа на большом экране, потому что этому миру нужен Джонни Депп!
Источник:
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Как по мне-ОЧЕНЬ достойный фильм.
плюс ко всему в начале русский дубляж был просто отвратителен - я когда смотрел я слышал что персонажи в оригинале шутят, а шутки просто не перевели! и только через 2 года решив пересмотреть я попал на более профессиональный дубляж и тогда посмеялся от души) в фильме есть забавная "клюква"