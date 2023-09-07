12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

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IMDb: 5.3

Хронологически последний вышедший фильм с Кэмерон Диас из тех трёх, чья премьера пришлась на 2014 год. Актриса заморозила свою карьеру в кино сразу после того, как выдала этот триплет. Кстати, два других фильма — «Домашнее видео» и «Другая женщина» — также оказались неудачными.

По слухам, актриса возобновит карьеру фильмом, который будет называться «Back In Action», где вместе с Диас снимется Джейми Фокс.

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