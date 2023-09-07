12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

Большинство участников списка ещё точно снимутся в кино, так что надо исправляться. А пока — вот так.
Мы знаем этих людей как хороших актёров и актрис, которые не раз нам это доказывали. Но только не самым последним своим фильмом! Предлагаем вам посмотреть на тех здравствующих кинозвёзд, чья крайняя роль (на сентябрь 2023) пришлась на по-настоящему неудачный проект.
Кэмерон Диас — «Энни» (2014)
Кинопоиск: 6.3
IMDb: 5.3
Хронологически последний вышедший фильм с Кэмерон Диас из тех трёх, чья премьера пришлась на 2014 год. Актриса заморозила свою карьеру в кино сразу после того, как выдала этот триплет. Кстати, два других фильма — «Домашнее видео» и «Другая женщина» — также оказались неудачными.
По слухам, актриса возобновит карьеру фильмом, который будет называться «Back In Action», где вместе с Диас снимется Джейми Фокс.
Ричард Гир — «Знакомство родителей» (2023)
Кинопоиск: 5.7
IMDb: 4.9
Из звёздных ветеранов в этом фильме также засветились Дайан Китон и Сьюзен Сарандон.
Том Харди — «Веном 2» (2021)
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 5.9
Вообще Том не радовал фанатов действительно добротными фильмами ещё со времён «Дюнкерка».
Вероятно, актёр исправится в предстоящем фильме «Опустошение», который выйдет в этом году.
Джек Николсон — «Как Знать…» (2010)
Кинопоиск: 5.8
IMDb: 5.4
На данный момент последняя роль, вероятно, лучшего актёра в истории кино пришлась на рядовую мелодраму с плохим рейтингом.
Кстати, мы специально не брали в список актёров старшего поколения, которым уже за 80, кроме Николсона, так как в 2010 году ему было 73. А также Брюса Уиллиса, потому что у него была уважительная причина сниматься в не самых качественных проектах — можете здесь почитать об этом, если вы вдруг не знали его историю.
Джаред Лето — «Особняк с привидениями» (2023)
IMDb: 6.2
В случае с Лето можно сказать, что полным провалом оказались его последняя и предпоследняя роли в кино. Кстати, этот же фильм является на данный момент последним и для Дэнни ДеВито.
Пока в планах Джареда только участие в фильме «Трон 3», который выйдет в 2025 году.
Рассел Кроу — «Экзорцист Ватикана» (2023)
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.1
Уже по одному названию можно понять, что это очередной низкокачественный ужастик, но что здесь забыл Рассел Кроу?
Вероятно, актёр исправится в фантастическом супергеройском фильме «Крэйвен-охотник», который выйдет в этом году.
Эми Адамс — «Зачарованная 2» (2022)
Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.6
Эми Адамс в последние годы совсем не радует, и сиквел её не самого лучшего фильма ситуацию не выправляет.
Томми Ли Джонс — «Афера по-голливудски» (2020)
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 5.7
Очередная проходная криминальная комедия со стареющими звёздами, которая была готова ещё в 2020 году, но из-за пандемии вышла только в 2022. Из легенд кино здесь также снялись Роберт ДеНиро и Морган Фримен.
Натали Портман — «Тор: Любовь и гром» (2022)
Кинопоиск: 6.0
IMDb: 6.2
Возвращение во франшизу не задалось. В первую очередь потому, что этот фильм был совершенно не обязателен для Киновселенной Марвел. И если для Криса Хемсворта подобный проект является чем-то обыденным, то он Натали Портман мы ждём гораздо большего.
Встретимся с ней в предстоящем фильме «Май, декабрь».
Мэл Гибсон — «Время расплаты» (2023)
Кинопоиск: 4.6
IMDb: 4.4
А вот и почётный обладатель самой худшей средней оценки среди всех фильмов этого списка. И снова хочется задать вопрос: а что здесь забыл Мэл Гибсон?
Ждём актёра в предстоящем сериале-спин-оффе «Джона Уика» под названием «Континенталь».
Майкл Фассбендер — «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019)
Кинопоиск: 5.9
IMDb: 5.7
Актёр сыграл главную роль в новом фильме Дэвида Финчера «Убийца», который выйдет совсем скоро и обещает быть крайне неплохим. А пока фильмографию Фассбендера венчает худший фильм из всей франшизы о Людях Икс.
Шарлиз Терон — «Форсаж 10» (2023)
Кинопоиск: 6.0
IMDb: 5.8
Легендарная серия фильмов, которая давно превратилась в мем, засасывает всё больше отличных актёров, которые лучше бы снялись в чём-то другом. И ладно Стэтхэм, ладно Вин Дизель, Мишель Родригес и даже Джейсон Момоа. Но особенно не хочется пускать сюда Шарлиз Терон, Бри Ларсон и Хелен Миррен.
Источник:
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