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12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

Автор:
07 сентября 2023 10:43
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   провал   роль   съемка   фильм   фото   
2513
13

Большинство участников списка ещё точно снимутся в кино, так что надо исправляться. А пока — вот так.

Мы знаем этих людей как хороших актёров и актрис, которые не раз нам это доказывали. Но только не самым последним своим фильмом! Предлагаем вам посмотреть на тех здравствующих кинозвёзд, чья крайняя роль (на сентябрь 2023) пришлась на по-настоящему неудачный проект.


Кэмерон Диас — «Энни» (2014)

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Кинопоиск: 6.3
IMDb: 5.3

Хронологически последний вышедший фильм с Кэмерон Диас из тех трёх, чья премьера пришлась на 2014 год. Актриса заморозила свою карьеру в кино сразу после того, как выдала этот триплет. Кстати, два других фильма — «Домашнее видео» и «Другая женщина» — также оказались неудачными.

По слухам, актриса возобновит карьеру фильмом, который будет называться «Back In Action», где вместе с Диас снимется Джейми Фокс.


Ричард Гир — «Знакомство родителей» (2023)

Кинопоиск: 5.7
IMDb: 4.9

Из звёздных ветеранов в этом фильме также засветились Дайан Китон и Сьюзен Сарандон.


Том Харди — «Веном 2» (2021)

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 5.9

Вообще Том не радовал фанатов действительно добротными фильмами ещё со времён «Дюнкерка».

Вероятно, актёр исправится в предстоящем фильме «Опустошение», который выйдет в этом году.


Джек Николсон — «Как Знать…» (2010)

Кинопоиск: 5.8
IMDb: 5.4

На данный момент последняя роль, вероятно, лучшего актёра в истории кино пришлась на рядовую мелодраму с плохим рейтингом.

Кстати, мы специально не брали в список актёров старшего поколения, которым уже за 80, кроме Николсона, так как в 2010 году ему было 73. А также Брюса Уиллиса, потому что у него была уважительная причина сниматься в не самых качественных проектах — можете здесь почитать об этом, если вы вдруг не знали его историю.


Джаред Лето — «Особняк с привидениями» (2023)

IMDb: 6.2

В случае с Лето можно сказать, что полным провалом оказались его последняя и предпоследняя роли в кино. Кстати, этот же фильм является на данный момент последним и для Дэнни ДеВито.

Пока в планах Джареда только участие в фильме «Трон 3», который выйдет в 2025 году.


Рассел Кроу — «Экзорцист Ватикана» (2023)

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.1

Уже по одному названию можно понять, что это очередной низкокачественный ужастик, но что здесь забыл Рассел Кроу?

Вероятно, актёр исправится в фантастическом супергеройском фильме «Крэйвен-охотник», который выйдет в этом году.


Эми Адамс — «Зачарованная 2» (2022)

Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.6

Эми Адамс в последние годы совсем не радует, и сиквел её не самого лучшего фильма ситуацию не выправляет.


Томми Ли Джонс — «Афера по-голливудски» (2020)

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 5.7

Очередная проходная криминальная комедия со стареющими звёздами, которая была готова ещё в 2020 году, но из-за пандемии вышла только в 2022. Из легенд кино здесь также снялись Роберт ДеНиро и Морган Фримен.


Натали Портман — «Тор: Любовь и гром» (2022)

Кинопоиск: 6.0
IMDb: 6.2

Возвращение во франшизу не задалось. В первую очередь потому, что этот фильм был совершенно не обязателен для Киновселенной Марвел. И если для Криса Хемсворта подобный проект является чем-то обыденным, то он Натали Портман мы ждём гораздо большего.

Встретимся с ней в предстоящем фильме «Май, декабрь».


Мэл Гибсон — «Время расплаты» (2023)

Кинопоиск: 4.6
IMDb: 4.4

А вот и почётный обладатель самой худшей средней оценки среди всех фильмов этого списка. И снова хочется задать вопрос: а что здесь забыл Мэл Гибсон?

Ждём актёра в предстоящем сериале-спин-оффе «Джона Уика» под названием «Континенталь».


Майкл Фассбендер — «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019)

Кинопоиск: 5.9
IMDb: 5.7

Актёр сыграл главную роль в новом фильме Дэвида Финчера «Убийца», который выйдет совсем скоро и обещает быть крайне неплохим. А пока фильмографию Фассбендера венчает худший фильм из всей франшизы о Людях Икс.


Шарлиз Терон — «Форсаж 10» (2023)

Кинопоиск: 6.0
IMDb: 5.8

Легендарная серия фильмов, которая давно превратилась в мем, засасывает всё больше отличных актёров, которые лучше бы снялись в чём-то другом. И ладно Стэтхэм, ладно Вин Дизель, Мишель Родригес и даже Джейсон Момоа. Но особенно не хочется пускать сюда Шарлиз Терон, Бри Ларсон и Хелен Миррен.

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Метки: актер   кино   провал   роль   съемка   фильм   фото   
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9  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
у Лето есть непровальные фильмы ? жаль что ни одного не видел
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9k
Zhora Час назад
Мел Гибсон хорошо сыграл злодея в недавнем фильме "День курка", да и сам фильм очень даже неплох.
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697
Takerey Час назад
Эй! ЗАчарованная - лучшая работа Эмми! Фильм бесподобен)
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14k
GROMOZEKA Час назад
Афера по Голливудски в целом неплохо.
Это, конечно не Беглец для Ли Джонса, но и не такое дерьмо как дед легкого поведения для Де Ниро
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2k
Жирный бот 2 часа назад
Тор 2, там только козлы вывозили)

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Saplus 2 часа назад
Аффлек хорошо это всё объяснил

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